巴基斯坦火車出軌倖存者：「火車翻車時我被甩出窗外，但因此活了下來」
我們想讓你知道的是
艾德希基金會志願者薩林・信德（Sarang Sindhu）目睹桑加爾居民湧到事故現場施以援手的情景。他深信要是沒有這些居民幫忙，死傷人數恐怕要高許多。「這些人開著自己的車，自己的摩托車，把許多傷者載到醫院去。他們從家中帶著水和食物過來，讓傷者到他們家中暫避。」
巴基斯坦南部信德省（Sindh）8月6日發生客運火車出軌事故，造成至少30人死亡，數十人受傷。
一趟哈扎拉快車（Hazara Express）從信德省首府兼巴基斯坦最大城市卡拉奇（Karachi）出發，開往西北部開伯爾—普什圖省哈維連市（Havelian, Khyber Pakhtunkhwa）途中，在距離卡拉奇275公里的納瓦布沙阿（Nawabshah）失事，多節車廂出軌。
BBC烏爾都語（BBC News Urdu）記者聆聽幾位倖存者的求生故事。
「許多女士和小孩躺在地上，他們在尖叫，我不知道該怎麼做。」這是納西爾・艾哈邁德（Naseer Ahmed）所憶述，從哈扎拉快車上被拋出車外後看到的景象。
他說：「車廂脫軌的時候，我從車窗給甩了出去。這就是為什麼我活下來了。但我摔傷了，踉踉蹌蹌地走了好一段路。」
他形容了一路上的驚慄情景，還有他如何嘗試幫助其他傷者。
「附近有一條運河，但水很髒。我用手盛了點水潑到那些失去知覺的人臉上，希望能喚醒他們。」
他說：「我看到一位女士坐在她兒子旁邊，喊著『醒來啊，醒來啊』。大概人已經沒了，孩子沒醒過來。」
「我都忘了自己滿身是傷」
拉希德・阿里（Rashid Ali）回憶他在車廂殘骸中恢復知覺的一刻：「我擔心著妻子和孩子，都忘了自己滿身是傷。」
列車出軌時，他跟家人們坐在中段的車廂中。拉希德記得，當時大家都在休息，列車出軌，車廂側翻以後，他暈了過去好一陣子。
「我醒過來以後，妻子和孩子都不在我面前，我就開始尋找他們。還好他們只是被困在前面的幾排破車廂底下。」
「我妻子跟孩子都在一起，他們在呼叫，我試著安慰他們，然後把他們從殘骸中都拉出來。接下來的問題是怎樣去醫院……有個開摩托的走過來，幫我們去醫院。」
阿斯拉姆（Aslam）來自信德省雅各布阿巴德（Jacobabad），他跟兒子在失事列車上。他回憶撞擊發生的一刻。
「我們在睡覺，車廂忽然就打滾了，破了。」
「我受了點傷，兒子掉在我身上，所以沒事。」
救援者：「我看見翻倒的車廂」
救援人員抵達現場那刻，他們非常清楚這是一場大災難。
「三節車廂出軌了，兩節徹底翻轉了。」這是應急服務團體艾德希基金會（Edhi Foundation）的重大事故協調員拉菲克・拉沙里（Rafiq Lashari）最先看到的畫面。他馬上意識到這次將傷亡慘重。
救援人員也擔心有許多人會被壓在翻轉的車廂底下。
列車在桑加爾縣（Sanghar）納瓦布沙阿市一條短橋樑上出軌，距離桑加爾火車站不遠。
拉菲克說，多支救援隊伍先後從損毀嚴重的火車殘骸中找出20具遺體，當中包括年幼兒童。
現場酷熱難耐，傷者紛紛討水喝。
巴基斯坦鐵道部長拉菲克（Khawaja Saad Rafiq）表示，事發時快車上有約1000名乘客，初步調查顯示，列車失事原因包括機械故障或人為破壞。當局將進一步調查。
當地民眾施救
艾德希基金會志願者薩林・信德（Sarang Sindhu）目睹桑加爾居民湧到事故現場施以援手的情景。他深信要是沒有這些居民幫忙，死傷人數恐怕要高許多。
「這些人開著自己的車，自己的摩托車，把許多傷者載到醫院去。他們從家中帶著水和食物過來，讓傷者到他們家中暫避。」
當地居民納西布・扎爾達里（Naseeb Zardari）參與了救援。他說區內男男女女在支援傷者之餘，也把他們及時地送到醫院接受救治。
信德省首席部長賽義德・穆拉德・阿里・沙阿（Syed Murad Ali Shah）在探望納瓦布沙阿某醫院內的傷者時說：「如有需要，軍方直升機將出動，轉運傷者到卡拉奇或海得拉巴（Hyderabad）。」
事故傷者對當地居民感激不已。
來自雅各布阿巴德的阿米爾・艾哈邁德（Umeer Ahmed）正在納瓦布沙阿醫院留醫。他回憶出軌事故發生後的情況說：「我起不來，我的腿受傷了，頭也受傷了。」
「我的妻子傷得很重，向我求救。我試著爬起來但沒辦法把她拉出來，我渾身乏力。我的妻子在流血，我覺得很無助。」
「忽而間，有誰把手搭在我肩膀上說：『你往後站一點，我們來想辦法。』……三位年輕人把我妻子拉了出來，給水我們喝。他們把我妻子送上一輛車，把我們都送到醫院裡去。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
Tags：
【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
我們想讓你知道的是
腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號