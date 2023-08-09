2023/08/09,
印太

巴基斯坦火車出軌倖存者：「火車翻車時我被甩出窗外，但因此活了下來」

巴基斯坦火車出軌倖存者：「火車翻車時我被甩出窗外，但因此活了下來」

我們想讓你知道的是

艾德希基金會志願者薩林・信德（Sarang Sindhu）目睹桑加爾居民湧到事故現場施以援手的情景。他深信要是沒有這些居民幫忙，死傷人數恐怕要高許多。「這些人開著自己的車，自己的摩托車，把許多傷者載到醫院去。他們從家中帶著水和食物過來，讓傷者到他們家中暫避。」

巴基斯坦信德省納瓦布沙阿客運火車出軌事故現場救援人員在扭曲的車廂殘骸中攀爬（6/8/2023）

Photo Credit: EPA / BBC News

巴基斯坦南部信德省（Sindh）8月6日發生客運火車出軌事故，造成至少30人死亡，數十人受傷。

一趟哈扎拉快車（Hazara Express）從信德省首府兼巴基斯坦最大城市卡拉奇（Karachi）出發，開往西北部開伯爾—普什圖省哈維連市（Havelian, Khyber Pakhtunkhwa）途中，在距離卡拉奇275公里的納瓦布沙阿（Nawabshah）失事，多節車廂出軌。

BBC烏爾都語（BBC News Urdu）記者聆聽幾位倖存者的求生故事。

「許多女士和小孩躺在地上，他們在尖叫，我不知道該怎麼做。」這是納西爾・艾哈邁德（Naseer Ahmed）所憶述，從哈扎拉快車上被拋出車外後看到的景象。

他說：「車廂脫軌的時候，我從車窗給甩了出去。這就是為什麼我活下來了。但我摔傷了，踉踉蹌蹌地走了好一段路。」

他形容了一路上的驚慄情景，還有他如何嘗試幫助其他傷者。

「附近有一條運河，但水很髒。我用手盛了點水潑到那些失去知覺的人臉上，希望能喚醒他們。」

他說：「我看到一位女士坐在她兒子旁邊，喊著『醒來啊，醒來啊』。大概人已經沒了，孩子沒醒過來。」

巴基斯坦信德省納瓦布沙阿客運火車出軌事故現場志願者與民兵搜索被困乘客（6/8/2023）

Photo Credit: AFP / BBC News

志願者與民兵在火車出軌現場搜索被困乘客。

「我都忘了自己滿身是傷」

拉希德・阿里（Rashid Ali）回憶他在車廂殘骸中恢復知覺的一刻：「我擔心著妻子和孩子，都忘了自己滿身是傷。」

列車出軌時，他跟家人們坐在中段的車廂中。拉希德記得，當時大家都在休息，列車出軌，車廂側翻以後，他暈了過去好一陣子。

「我醒過來以後，妻子和孩子都不在我面前，我就開始尋找他們。還好他們只是被困在前面的幾排破車廂底下。」

「我妻子跟孩子都在一起，他們在呼叫，我試著安慰他們，然後把他們從殘骸中都拉出來。接下來的問題是怎樣去醫院……有個開摩托的走過來，幫我們去醫院。」

巴基斯坦信德省納瓦布沙阿客運火車出軌事故現場安全部門官員視察火車殘骸（6/8/2023）

Photo Credit: EPA / BBC News

多節車廂扭曲變形。

阿斯拉姆（Aslam）來自信德省雅各布阿巴德（Jacobabad），他跟兒子在失事列車上。他回憶撞擊發生的一刻。

「我們在睡覺，車廂忽然就打滾了，破了。」

「我受了點傷，兒子掉在我身上，所以沒事。」

巴基斯坦信德省納瓦布沙阿客運火車出軌事故現場警察檢視列車殘骸（6/8/2023）

Photo Credit: AFP / BBC News

警察來到火車出軌現場檢視列車殘骸。

救援者：「我看見翻倒的車廂」

救援人員抵達現場那刻，他們非常清楚這是一場大災難。

「三節車廂出軌了，兩節徹底翻轉了。」這是應急服務團體艾德希基金會（Edhi Foundation）的重大事故協調員拉菲克・拉沙里（Rafiq Lashari）最先看到的畫面。他馬上意識到這次將傷亡慘重。

救援人員也擔心有許多人會被壓在翻轉的車廂底下。

列車在桑加爾縣（Sanghar）納瓦布沙阿市一條短橋樑上出軌，距離桑加爾火車站不遠。

地圖：巴基斯坦火車出軌事故地點（6/8/2023）

Photo Credit: BBC News

拉菲克說，多支救援隊伍先後從損毀嚴重的火車殘骸中找出20具遺體，當中包括年幼兒童。

現場酷熱難耐，傷者紛紛討水喝。

巴基斯坦鐵道部長拉菲克（Khawaja Saad Rafiq）表示，事發時快車上有約1000名乘客，初步調查顯示，列車失事原因包括機械故障或人為破壞。當局將進一步調查。

巴基斯坦信德省納瓦布沙阿客運火車出軌事故現場救援人員在扭曲的車廂殘骸中攀爬（6/8/2023）

Photo Credit: EPA / BBC News

當地民眾施救

艾德希基金會志願者薩林・信德（Sarang Sindhu）目睹桑加爾居民湧到事故現場施以援手的情景。他深信要是沒有這些居民幫忙，死傷人數恐怕要高許多。

「這些人開著自己的車，自己的摩托車，把許多傷者載到醫院去。他們從家中帶著水和食物過來，讓傷者到他們家中暫避。」

巴基斯坦信德省納瓦布沙阿客運火車出軌事故現場安全部門官員視察火車殘骸（6/8/2023）

Photo Credit: EPA / BBC News

救援人員讚揚當地居民充當志願者協助出軌事故受傷乘客。

當地居民納西布・扎爾達里（Naseeb Zardari）參與了救援。他說區內男男女女在支援傷者之餘，也把他們及時地送到醫院接受救治。

信德省首席部長賽義德・穆拉德・阿里・沙阿（Syed Murad Ali Shah）在探望納瓦布沙阿某醫院內的傷者時說：「如有需要，軍方直升機將出動，轉運傷者到卡拉奇或海得拉巴（Hyderabad）。」

事故傷者對當地居民感激不已。

來自雅各布阿巴德的阿米爾・艾哈邁德（Umeer Ahmed）正在納瓦布沙阿醫院留醫。他回憶出軌事故發生後的情況說：「我起不來，我的腿受傷了，頭也受傷了。」

「我的妻子傷得很重，向我求救。我試著爬起來但沒辦法把她拉出來，我渾身乏力。我的妻子在流血，我覺得很無助。」

「忽而間，有誰把手搭在我肩膀上說：『你往後站一點，我們來想辦法。』……三位年輕人把我妻子拉了出來，給水我們喝。他們把我妻子送上一輛車，把我們都送到醫院裡去。」

巴基斯坦信德省納瓦布沙阿客運火車出軌事故現場救援人員在扭曲的車廂殘骸中攀爬（6/8/2023）

Photo Credit: EPA / BBC News

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：丁肇九


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