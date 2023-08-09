巴基斯坦火車出軌倖存者：「火車翻車時我被甩出窗外，但因此活了下來」

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巴基斯坦南部信德省（Sindh）8月6日發生客運火車出軌事故，造成至少30人死亡，數十人受傷。

一趟哈扎拉快車（Hazara Express）從信德省首府兼巴基斯坦最大城市卡拉奇（Karachi）出發，開往西北部開伯爾—普什圖省哈維連市（Havelian, Khyber Pakhtunkhwa）途中，在距離卡拉奇275公里的納瓦布沙阿（Nawabshah）失事，多節車廂出軌。

BBC烏爾都語（BBC News Urdu）記者聆聽幾位倖存者的求生故事。

「許多女士和小孩躺在地上，他們在尖叫，我不知道該怎麼做。」這是納西爾・艾哈邁德（Naseer Ahmed）所憶述，從哈扎拉快車上被拋出車外後看到的景象。

他說：「車廂脫軌的時候，我從車窗給甩了出去。這就是為什麼我活下來了。但我摔傷了，踉踉蹌蹌地走了好一段路。」

他形容了一路上的驚慄情景，還有他如何嘗試幫助其他傷者。

「附近有一條運河，但水很髒。我用手盛了點水潑到那些失去知覺的人臉上，希望能喚醒他們。」

他說：「我看到一位女士坐在她兒子旁邊，喊著『醒來啊，醒來啊』。大概人已經沒了，孩子沒醒過來。」

Photo Credit: AFP / BBC News 志願者與民兵在火車出軌現場搜索被困乘客。

「我都忘了自己滿身是傷」

拉希德・阿里（Rashid Ali）回憶他在車廂殘骸中恢復知覺的一刻：「我擔心著妻子和孩子，都忘了自己滿身是傷。」

列車出軌時，他跟家人們坐在中段的車廂中。拉希德記得，當時大家都在休息，列車出軌，車廂側翻以後，他暈了過去好一陣子。

「我醒過來以後，妻子和孩子都不在我面前，我就開始尋找他們。還好他們只是被困在前面的幾排破車廂底下。」

「我妻子跟孩子都在一起，他們在呼叫，我試著安慰他們，然後把他們從殘骸中都拉出來。接下來的問題是怎樣去醫院……有個開摩托的走過來，幫我們去醫院。」

Photo Credit: EPA / BBC News 多節車廂扭曲變形。

阿斯拉姆（Aslam）來自信德省雅各布阿巴德（Jacobabad），他跟兒子在失事列車上。他回憶撞擊發生的一刻。

「我們在睡覺，車廂忽然就打滾了，破了。」

「我受了點傷，兒子掉在我身上，所以沒事。」

Photo Credit: AFP / BBC News 警察來到火車出軌現場檢視列車殘骸。

救援者：「我看見翻倒的車廂」

救援人員抵達現場那刻，他們非常清楚這是一場大災難。

「三節車廂出軌了，兩節徹底翻轉了。」這是應急服務團體艾德希基金會（Edhi Foundation）的重大事故協調員拉菲克・拉沙里（Rafiq Lashari）最先看到的畫面。他馬上意識到這次將傷亡慘重。

救援人員也擔心有許多人會被壓在翻轉的車廂底下。

列車在桑加爾縣（Sanghar）納瓦布沙阿市一條短橋樑上出軌，距離桑加爾火車站不遠。

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拉菲克說，多支救援隊伍先後從損毀嚴重的火車殘骸中找出20具遺體，當中包括年幼兒童。

現場酷熱難耐，傷者紛紛討水喝。

巴基斯坦鐵道部長拉菲克（Khawaja Saad Rafiq）表示，事發時快車上有約1000名乘客，初步調查顯示，列車失事原因包括機械故障或人為破壞。當局將進一步調查。

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當地民眾施救

艾德希基金會志願者薩林・信德（Sarang Sindhu）目睹桑加爾居民湧到事故現場施以援手的情景。他深信要是沒有這些居民幫忙，死傷人數恐怕要高許多。

「這些人開著自己的車，自己的摩托車，把許多傷者載到醫院去。他們從家中帶著水和食物過來，讓傷者到他們家中暫避。」

Photo Credit: EPA / BBC News 救援人員讚揚當地居民充當志願者協助出軌事故受傷乘客。

當地居民納西布・扎爾達里（Naseeb Zardari）參與了救援。他說區內男男女女在支援傷者之餘，也把他們及時地送到醫院接受救治。

信德省首席部長賽義德・穆拉德・阿里・沙阿（Syed Murad Ali Shah）在探望納瓦布沙阿某醫院內的傷者時說：「如有需要，軍方直升機將出動，轉運傷者到卡拉奇或海得拉巴（Hyderabad）。」

事故傷者對當地居民感激不已。

來自雅各布阿巴德的阿米爾・艾哈邁德（Umeer Ahmed）正在納瓦布沙阿醫院留醫。他回憶出軌事故發生後的情況說：「我起不來，我的腿受傷了，頭也受傷了。」

「我的妻子傷得很重，向我求救。我試著爬起來但沒辦法把她拉出來，我渾身乏力。我的妻子在流血，我覺得很無助。」

「忽而間，有誰把手搭在我肩膀上說：『你往後站一點，我們來想辦法。』……三位年輕人把我妻子拉了出來，給水我們喝。他們把我妻子送上一輛車，把我們都送到醫院裡去。」

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本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九