烏克蘭和平峰會：烏克蘭滿意峰會結果，北京推動加強對話為政治解決作貢獻
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吉達峰會後，中國外交部披露，中共中央政治局委員、外交部長王毅7日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電話時說，中俄兩國是「信得過、靠得住的好朋友、好夥伴」，並指中國對於俄烏戰爭會「秉持獨立公正立場」推動勸和促談。
沙烏地辦峰會促和平，烏克蘭滿意、美國樂見中國與會
（中央社）沙烏地阿拉伯上週末舉行烏克蘭和平峰會，俄羅斯並未受邀，烏克蘭7日對峰會表示滿意，美國則稱樂見中國參與峰會。華府希望這樣能夠展現俄羅斯被孤立。
《法新社》報導，包括中國、印度、美國、烏克蘭在內共約40個國家派代表參加在吉達（Jeddah）舉行的和平峰會。
烏克蘭總統辦公室首長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示：「我們非常滿意峰會的結果。……沙烏地阿拉伯這場峰會，是在排練一個沒有任何地方會遭受（俄國）野蠻侵略的世界。」
葉爾馬克表示，峰會中同意召開下次會議，「但沒有確切日期」，他還說「會有更多國家參加」。
他說，中國的代表參與所有活動。
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）7日告訴記者：「我們確實相信中國參與峰會富有成效。…我們講了很久，如果中國願意扮演尊重烏克蘭領土完整性和主權的角色，在結束烏克蘭戰爭上發揮作用，這樣會很有成效。」
美國總統拜登（Joe Biden）的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、代理副國務卿盧嵐（Victoria Nuland）也在吉達分別跟中國特使李輝見面。
中國是俄羅斯在國際上的重要盟邦，但也已加強跟烏克蘭的外交關係，並未全面提供俄羅斯軍事支持。
北京：加強對話為政治解決「烏克蘭危機」作貢獻
北京日前出席在吉達舉行的烏克蘭和平峰會受到矚目。中國外交部8日表示，中方將加強與各方對話交流，為推動「烏克蘭危機」政治解決作出貢獻。
沙烏地阿拉伯5至6日在吉達舉辦烏克蘭和平峰會，美國、日本等約40國派出高層官員參加，北京則由中國歐亞事務特別代表李輝代表出席會議。
中國外交部官網8日晚間刊出不具名發言人「答記者問」表示，李輝期間與各方進行廣泛接觸和交流，全面闡述中方立場主張，聽取各方意見建議，就政治解決「烏克蘭危機」推動凝聚共識，「各方充分肯定中方為勸和促談發揮積極作用」。
此外，外交部發言人說，中方將繼續在「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件基礎上，加強與各方對話交流，為推動「烏克蘭危機」政治解決作出貢獻。
作為俄羅斯的親近盟友，中國這次參加在吉達舉行的烏克蘭和平峰會受到關注。會前有分析說，李輝出席會議代表中國尋求和平解決方案的決心，而且還可防止這項活動成為「反俄和西方所主導孤立俄羅斯的多邊場合」。
吉達峰會後，中國外交部披露，中共中央政治局委員、外交部長王毅7日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電話時說，中俄兩國是「信得過、靠得住的好朋友、好夥伴」，並指中國對於俄烏戰爭會「秉持獨立公正立場」推動勸和促談。
俄羅斯去年2月發動侵略烏克蘭戰爭以來，北京一直未如國際社會的期許和要求對俄羅斯表態譴責，並於今年2月發布包括「尊重各國主權」、「停火止戰」、「啟動和談」、「停止單邊制裁」等12項內容的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html