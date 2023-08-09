烏克蘭和平峰會：烏克蘭滿意峰會結果，北京推動加強對話為政治解決作貢獻

沙烏地辦峰會促和平，烏克蘭滿意、美國樂見中國與會

（中央社）沙烏地阿拉伯上週末舉行烏克蘭和平峰會，俄羅斯並未受邀，烏克蘭7日對峰會表示滿意，美國則稱樂見中國參與峰會。華府希望這樣能夠展現俄羅斯被孤立。

《法新社》報導，包括中國、印度、美國、烏克蘭在內共約40個國家派代表參加在吉達（Jeddah）舉行的和平峰會。

烏克蘭總統辦公室首長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示：「我們非常滿意峰會的結果。……沙烏地阿拉伯這場峰會，是在排練一個沒有任何地方會遭受（俄國）野蠻侵略的世界。」

葉爾馬克表示，峰會中同意召開下次會議，「但沒有確切日期」，他還說「會有更多國家參加」。

他說，中國的代表參與所有活動。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）7日告訴記者：「我們確實相信中國參與峰會富有成效。…我們講了很久，如果中國願意扮演尊重烏克蘭領土完整性和主權的角色，在結束烏克蘭戰爭上發揮作用，這樣會很有成效。」

美國總統拜登（Joe Biden）的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、代理副國務卿盧嵐（Victoria Nuland）也在吉達分別跟中國特使李輝見面。

中國是俄羅斯在國際上的重要盟邦，但也已加強跟烏克蘭的外交關係，並未全面提供俄羅斯軍事支持。

北京：加強對話為政治解決「烏克蘭危機」作貢獻

北京日前出席在吉達舉行的烏克蘭和平峰會受到矚目。中國外交部8日表示，中方將加強與各方對話交流，為推動「烏克蘭危機」政治解決作出貢獻。

沙烏地阿拉伯5至6日在吉達舉辦烏克蘭和平峰會，美國、日本等約40國派出高層官員參加，北京則由中國歐亞事務特別代表李輝代表出席會議。

中國外交部官網8日晚間刊出不具名發言人「答記者問」表示，李輝期間與各方進行廣泛接觸和交流，全面闡述中方立場主張，聽取各方意見建議，就政治解決「烏克蘭危機」推動凝聚共識，「各方充分肯定中方為勸和促談發揮積極作用」。

此外，外交部發言人說，中方將繼續在「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件基礎上，加強與各方對話交流，為推動「烏克蘭危機」政治解決作出貢獻。

作為俄羅斯的親近盟友，中國這次參加在吉達舉行的烏克蘭和平峰會受到關注。會前有分析說，李輝出席會議代表中國尋求和平解決方案的決心，而且還可防止這項活動成為「反俄和西方所主導孤立俄羅斯的多邊場合」。

吉達峰會後，中國外交部披露，中共中央政治局委員、外交部長王毅7日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電話時說，中俄兩國是「信得過、靠得住的好朋友、好夥伴」，並指中國對於俄烏戰爭會「秉持獨立公正立場」推動勸和促談。

俄羅斯去年2月發動侵略烏克蘭戰爭以來，北京一直未如國際社會的期許和要求對俄羅斯表態譴責，並於今年2月發布包括「尊重各國主權」、「停火止戰」、「啟動和談」、「停止單邊制裁」等12項內容的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航