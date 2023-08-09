長庚發現台灣特有遺傳腎病死亡率達9成，全台約23萬人隱性帶原，建議3類孕婦篩檢

（中央社）自體隱性腎小管發育不良是新生兒殺手，死亡率達9成，長庚團隊發現，這種台灣特有致命遺傳性腎病，台灣約23萬人帶有隱性致病基因，建議曾不明原因羊水過少等3種孕婦應產前篩檢。

長庚醫院昨（8）日舉行記者會披露自體隱性腎小管發育不良的帶因研究新發現。林口長庚醫院兒童腎臟科主治醫師曾敏華指出，過去認為這是罕見遺傳性疾病且發生率約千分之5，但他證實在台灣並不少見，台灣人估計高達1％帶有隱性致病基因型別。

讓曾敏華起心動念研究這個新生兒殺手，是一個悲傷故事，大約8、9年前，剛結婚半年、不到30歲的吳女士滿心期待第1個寶寶出生，但30週產檢時胎兒羊水過少，緊急到大醫院求助，妊娠33週寶寶出生後因肺部不成熟、低血壓及腎臟衰竭進加護病房，出生8天死亡。

曾敏華為寶寶腎臟組織切片檢查及基因分析，確診為基因缺陷所導致自體隱性腎小管發育不良，吳女士與先生都是「腎素-血管收縮素系統蛋白」基因突變基因缺陷帶原者。

Photo Credit: 中央社 林口長庚醫院兒童腎臟科主治醫師曾敏華（圖）8日指出，腎臟的主要功能單位為腎小管及腎絲球，腎小管連接腎絲球，自體隱性腎小管發育不良是新生兒殺手，死亡率達9成。

這不是唯一個案，過去9年，長庚醫院共診斷約10名自體隱性腎小管發育不良新生兒，死亡率接近9成。曾敏華進一步篩檢5000名健康成人，其中50人有隱性基因帶原。

曾敏華推估，台灣人這項基因異常的帶原率高達1％，以台灣2300萬人口推算，恐怕有23萬人為基因缺陷帶原者，只要健康父母都帶有隱性基因，寶寶就有25％風險患病，這個致病基因並不罕見，但孕期早期幾乎沒有跡象，後期才會出現異常，呼籲透過產前篩檢避免遺憾。

曾敏華說，腎臟的主要功能單位為腎小管及腎絲球，腎小管連接腎絲球，自體隱性腎小管發育不良，影響維持體液、電解質酸鹼平衡等功能，因腎素血管收縮素系統蛋白的基因突變，會出現孕婦羊水減少、胎兒出生後嚴重低血壓、腎臟功能衰竭及呼吸衰竭，幾乎都會死亡。

曾敏華建議3類孕婦考慮篩檢，分別為正在備孕或懷孕早期婦女、曾有原因不明羊水過少懷孕史育齡婦女、原因不明胎兒死亡或新生兒低血壓的育齡婦女。透過平價自費抽血檢查，若女性帶有隱性基因，需進一步檢查男方，若男性沒有隱性基因，雙方就不會生出異常寶寶。

若備孕夫妻都帶有隱性基因，可透過人工生殖選擇基因健康受精卵植入，若已懷孕者，可透過羊水檢查胎兒基因，發現有異狀通常會建議終止妊娠。目前只有長庚醫院體系依據臨床研究而發展出此一基因篩檢。

曾敏華說，雖然曾有少數自體隱性腎小管發育不良寶寶存活，但不僅要經過辛苦洗腎治療，腎功能也只剩一般人的30％。

林口長庚醫院兒童內科部長朱世明表示，長庚研發基因篩檢策略，可減少懷孕媽媽因為極高致命性遺傳缺陷得以提早確診，精準醫學的方式將個案給予具有科學性處置流程，減少發生遺憾，計畫未來協助技轉，爭取納入常規產檢項目。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航