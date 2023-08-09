長庚發現台灣特有遺傳腎病死亡率達9成，全台約23萬人隱性帶原，建議3類孕婦篩檢
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曾敏華說，腎臟的主要功能單位為腎小管及腎絲球，腎小管連接腎絲球，自體隱性腎小管發育不良，影響維持體液、電解質酸鹼平衡等功能，因腎素血管收縮素系統蛋白的基因突變，會出現孕婦羊水減少、胎兒出生後嚴重低血壓、腎臟功能衰竭及呼吸衰竭，幾乎都會死亡。
（中央社）自體隱性腎小管發育不良是新生兒殺手，死亡率達9成，長庚團隊發現，這種台灣特有致命遺傳性腎病，台灣約23萬人帶有隱性致病基因，建議曾不明原因羊水過少等3種孕婦應產前篩檢。
長庚醫院昨（8）日舉行記者會披露自體隱性腎小管發育不良的帶因研究新發現。林口長庚醫院兒童腎臟科主治醫師曾敏華指出，過去認為這是罕見遺傳性疾病且發生率約千分之5，但他證實在台灣並不少見，台灣人估計高達1％帶有隱性致病基因型別。
讓曾敏華起心動念研究這個新生兒殺手，是一個悲傷故事，大約8、9年前，剛結婚半年、不到30歲的吳女士滿心期待第1個寶寶出生，但30週產檢時胎兒羊水過少，緊急到大醫院求助，妊娠33週寶寶出生後因肺部不成熟、低血壓及腎臟衰竭進加護病房，出生8天死亡。
曾敏華為寶寶腎臟組織切片檢查及基因分析，確診為基因缺陷所導致自體隱性腎小管發育不良，吳女士與先生都是「腎素-血管收縮素系統蛋白」基因突變基因缺陷帶原者。
這不是唯一個案，過去9年，長庚醫院共診斷約10名自體隱性腎小管發育不良新生兒，死亡率接近9成。曾敏華進一步篩檢5000名健康成人，其中50人有隱性基因帶原。
曾敏華推估，台灣人這項基因異常的帶原率高達1％，以台灣2300萬人口推算，恐怕有23萬人為基因缺陷帶原者，只要健康父母都帶有隱性基因，寶寶就有25％風險患病，這個致病基因並不罕見，但孕期早期幾乎沒有跡象，後期才會出現異常，呼籲透過產前篩檢避免遺憾。
曾敏華說，腎臟的主要功能單位為腎小管及腎絲球，腎小管連接腎絲球，自體隱性腎小管發育不良，影響維持體液、電解質酸鹼平衡等功能，因腎素血管收縮素系統蛋白的基因突變，會出現孕婦羊水減少、胎兒出生後嚴重低血壓、腎臟功能衰竭及呼吸衰竭，幾乎都會死亡。
曾敏華建議3類孕婦考慮篩檢，分別為正在備孕或懷孕早期婦女、曾有原因不明羊水過少懷孕史育齡婦女、原因不明胎兒死亡或新生兒低血壓的育齡婦女。透過平價自費抽血檢查，若女性帶有隱性基因，需進一步檢查男方，若男性沒有隱性基因，雙方就不會生出異常寶寶。
若備孕夫妻都帶有隱性基因，可透過人工生殖選擇基因健康受精卵植入，若已懷孕者，可透過羊水檢查胎兒基因，發現有異狀通常會建議終止妊娠。目前只有長庚醫院體系依據臨床研究而發展出此一基因篩檢。
曾敏華說，雖然曾有少數自體隱性腎小管發育不良寶寶存活，但不僅要經過辛苦洗腎治療，腎功能也只剩一般人的30％。
林口長庚醫院兒童內科部長朱世明表示，長庚研發基因篩檢策略，可減少懷孕媽媽因為極高致命性遺傳缺陷得以提早確診，精準醫學的方式將個案給予具有科學性處置流程，減少發生遺憾，計畫未來協助技轉，爭取納入常規產檢項目。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。