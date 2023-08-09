2023/08/09,
政治

郭台銘8/9屏東辦說明會，國民黨議長周典論將參加，謝典林不支持郭獨立參選

郭台銘8/9屏東辦說明會，國民黨議長周典論將參加，謝典林不支持郭獨立參選
郭台銘（左）與彰化縣議長謝典林（右）｜Photo Credit: 中央社

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郭台銘是否參選2024總統，動向備受關注。挺郭的謝典林8日表示，為下架民進黨，他支持郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲合作，不支持郭台銘獨立參選。如果郭台銘獨立參選，等於是保送民進黨總統參選人賴清德當選。

郭台銘8/9屏東辦說明會，國民黨議長周典論將參加

鴻海創辦人郭台銘明晚在屏東市舉辦「主流民意大聯盟」大型說明會，國民黨屏東縣議會議長周典論將出席。至於，郭台銘是否會有重大宣示，讓外界相當好奇。

郭台銘結束美國和平之旅，回台後首場大型說明會，今（9）日晚間7時在屏東市仁愛路舉行，因應舞台搭設，8日起交通管制；郭台銘是否參選2024總統，動向備受關注，大型說明會上是否會有重大宣示，令外界好奇。

周典論昨日接受媒體聯訪指出，郭台銘今日在屏東的活動，會與多名議員一起出席。

面對國民黨籍議長退黨，是否引發骨牌效應，周典論表示，主席朱立倫提出執政大聯盟、下架民進黨，自己聽從政策全力促成執政大聯盟，希望達到下架民進黨的目的，並沒有違反黨紀，也不會退出國民黨。

周典論強調，這次總統大選在野一定要結合力量，才能打贏選戰，因此今天也會有不少的議員站出來支持郭台銘理念。

謝典林不支持獨立參選，郭台銘：盼團結主流民意

（中央社）彰化縣議長謝典林表態不支持鴻海創辦人郭台銘獨立參選。郭台銘8日表示，主流民意大聯盟的團結是他最支持、最努力的目標，能夠換掉執政不力的執政黨是主流民意所希望的，盼望所有主流民意能團結一起向前行。

郭台銘是否參選2024總統，動向備受關注。挺郭的謝典林8日表示，為下架民進黨，他支持郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲合作，不支持郭台銘獨立參選。如果郭台銘獨立參選，等於是保送民進黨總統參選人賴清德當選。

郭台銘7日晚間結束訪美和平之旅返抵台灣，8日下午偕同妻子曾馨瑩出席新書發表會。

針對謝典林反對獨立參選，郭台銘在會前接受媒體聯訪時表示，主流民意大聯盟的團結是他最支持、最努力的目標，希望團結所有主流民意，能夠換掉執政不力的執政黨，這是主流民意所希望的。

郭台銘指出，也盼望所有主流民意能團結一起向前行，讓台灣人民有新的希望。台灣人民希望改變，改變帶給台灣人民希望。

對於柯文哲辦公室發言人陳智菡表示，柯文哲不會前往金門參加823砲戰紀念日，雖然柯文哲希望團結一切可團結力量，但「選項不包含郭柯配」。對此，郭台銘僅表示，「今天以新書發表會為主」。

媒體追問，外傳9日要見前日本首相麻生太郎。郭台銘表示，任何客人在還沒見面前，都不好說什麼，等見到面以後再說。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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