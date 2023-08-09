郭台銘8/9屏東辦說明會，國民黨議長周典論將參加，謝典林不支持郭獨立參選
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郭台銘是否參選2024總統，動向備受關注。挺郭的謝典林8日表示，為下架民進黨，他支持郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲合作，不支持郭台銘獨立參選。如果郭台銘獨立參選，等於是保送民進黨總統參選人賴清德當選。
郭台銘8/9屏東辦說明會，國民黨議長周典論將參加
鴻海創辦人郭台銘明晚在屏東市舉辦「主流民意大聯盟」大型說明會，國民黨屏東縣議會議長周典論將出席。至於，郭台銘是否會有重大宣示，讓外界相當好奇。
郭台銘結束美國和平之旅，回台後首場大型說明會，今（9）日晚間7時在屏東市仁愛路舉行，因應舞台搭設，8日起交通管制；郭台銘是否參選2024總統，動向備受關注，大型說明會上是否會有重大宣示，令外界好奇。
周典論昨日接受媒體聯訪指出，郭台銘今日在屏東的活動，會與多名議員一起出席。
面對國民黨籍議長退黨，是否引發骨牌效應，周典論表示，主席朱立倫提出執政大聯盟、下架民進黨，自己聽從政策全力促成執政大聯盟，希望達到下架民進黨的目的，並沒有違反黨紀，也不會退出國民黨。
周典論強調，這次總統大選在野一定要結合力量，才能打贏選戰，因此今天也會有不少的議員站出來支持郭台銘理念。
謝典林不支持獨立參選，郭台銘：盼團結主流民意
（中央社）彰化縣議長謝典林表態不支持鴻海創辦人郭台銘獨立參選。郭台銘8日表示，主流民意大聯盟的團結是他最支持、最努力的目標，能夠換掉執政不力的執政黨是主流民意所希望的，盼望所有主流民意能團結一起向前行。
郭台銘是否參選2024總統，動向備受關注。挺郭的謝典林8日表示，為下架民進黨，他支持郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲合作，不支持郭台銘獨立參選。如果郭台銘獨立參選，等於是保送民進黨總統參選人賴清德當選。
郭台銘7日晚間結束訪美和平之旅返抵台灣，8日下午偕同妻子曾馨瑩出席新書發表會。
針對謝典林反對獨立參選，郭台銘在會前接受媒體聯訪時表示，主流民意大聯盟的團結是他最支持、最努力的目標，希望團結所有主流民意，能夠換掉執政不力的執政黨，這是主流民意所希望的。
郭台銘指出，也盼望所有主流民意能團結一起向前行，讓台灣人民有新的希望。台灣人民希望改變，改變帶給台灣人民希望。
對於柯文哲辦公室發言人陳智菡表示，柯文哲不會前往金門參加823砲戰紀念日，雖然柯文哲希望團結一切可團結力量，但「選項不包含郭柯配」。對此，郭台銘僅表示，「今天以新書發表會為主」。
媒體追問，外傳9日要見前日本首相麻生太郎。郭台銘表示，任何客人在還沒見面前，都不好說什麼，等見到面以後再說。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
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台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。