2023/08/09,
科學

台大發現特有種鱷魚化石「豐玉姬鱷」，長達7公尺為台灣生命史中最大爬蟲類

台大發現特有種鱷魚化石「豐玉姬鱷」，長達7公尺為台灣生命史中最大爬蟲類
Photo Credit: 台大官網

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台灣大學官方臉書近日分享師生的研究成果，台大生命科學系副教授蔡政修與台大生態學與演化生物學研究所碩士畢業生卓義揚，耗時超過4年研究，發現台灣生命史中目前所知最大的爬蟲類、台灣特有物種的鱷魚化石「台灣豐玉姬鱷」，研究成果發表於國際期刊。

（中央社）台大師生耗時超過4年研究，發現台灣生命史中目前所知最大的爬蟲類、台灣特有物種的鱷魚化石「台灣豐玉姬鱷」，推估體型可長達7公尺。

台灣大學官方臉書近日分享師生的研究成果，台大生命科學系副教授蔡政修與台大生態學與演化生物學研究所碩士畢業生卓義揚，耗時超過4年研究，發現台灣生命史中目前所知最大的爬蟲類、台灣特有物種的鱷魚化石「台灣豐玉姬鱷」，研究成果發表於國際期刊

台大表示，鱷魚幾乎不會出現在台灣生物多樣性的討論範圍，但其實1972年就有第1種台灣特有種鱷魚被命名，也就是生存於更新世、已滅絕的台灣馬來鱷；當時是由日本的古生物學家鹿間時夫所發表，這件從台南發現的鱷魚化石標本被典藏在日本國立自然科學博物館。

蔡政修將這件命名為台灣馬來鱷的標本從日本借回台灣，進行深入研究後，發現並非馬來鱷，而是已完全滅絕的「豐玉姬鱷」，由於這件標本和日本大阪發現的豐玉姬鱷有明顯的形態差異，因此修改其名稱為「台灣豐玉姬鱷」。

台大提到，經過進一步分析與估計，台灣豐玉姬鱷的體型可長達7公尺，比全世界目前現生最大的鹹水鱷還要更大；也期盼未來進行的古生物研究成果能讓大家更瞭解台灣生物滅絕的問題與原因，以面對氣候變遷等議題。

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圖片來源：Journal of Paleontology, 1-14. doi:10.1017/jpa.2023.36
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圖片來源：台大官網
臺灣豐玉姬鱷的復原想像圖（摸背鰭繪製）。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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