張育成遭紅襪指定讓渡，轉隊釋出或下放小聯盟一週內出爐
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大聯盟交易大限已過，紅襪無法把張育成當成交易籌碼，只能看其他29隊是否從讓渡名單挑走他。如通過讓渡名單，張育成可能接受安排下放小聯盟或被紅襪釋出，結果將在未來一週內出爐。
（中央社）旅美棒球好手張育成本季扮演波士頓紅襪游擊防區定心丸，但在陣中明星史托瑞傷癒歸隊後，張育成遭球團指定讓渡（DFA），可能轉戰其他隊伍、被釋出或下放小聯盟。
紅襪今天（當地時間8日）主場迎戰堪薩斯市皇家賽前調整陣容，因傷高掛免戰牌大半年的史托瑞（Trevor Story）在打擊練習過關後正式歸隊。為挪出空間，史托瑞缺陣期間稱職把守游擊大關的張育成遭紅襪指定讓渡，移出40人名單。
大聯盟交易大限已過，紅襪無法把張育成當成交易籌碼，只能看其他29隊是否從讓渡名單挑走他。如通過讓渡名單，張育成可能接受安排下放小聯盟或被紅襪釋出，結果將在未來一週內出爐。
去（2022）年休賽季，紅襪原當家游擊手柏格茨（Xander Bogaerts）轉戰聖地牙哥教士，排定接班的史托瑞又因右肘受傷而在今（2023）年初接受手術治療。紅襪為補強內野，2月中以一年大聯盟合約簽回上季效力3週的張育成。
張育成3月身披台灣戰袍參加世界棒球經典賽（WBC），以亮眼打擊成績榮獲預賽A組最有價值球員（MVP）、賽事最佳陣容一壘手，博得「國防部長」稱號。
返回大聯盟賽場後，張育成歷經開季低潮，逐漸找回打擊手感，且屢屢上演美技守備，成為精采畫面重播常客。即使因左手鉤骨骨折缺陣近2個半月，他在7月上旬歸隊後仍固定鎮守游擊，8月4日在芬威球場揮出大聯盟生涯第20轟。
不過，紅襪中線內野人手充裕，雷耶斯（Pablo Reyes）近期把握有限出場機會，打擊穩定輸出，7日4打數3安打且擊出再見滿貫砲。紅襪在交易大限前也從密爾瓦基釀酒人換來曾單季23轟的烏力亞斯（Luis Urias），功能重疊的張育成在陣中地位進一步受威脅。
如今史托瑞完成小聯盟復健賽，紅襪決定割捨守備穩健、打擊偶有佳作的張育成。張育成4個內野守位都能勝任，是否會被其他球團挑走，或是如隊友阿洛尤（Christian Arroyo）通過讓渡名單後選擇留在紅襪體系，尚待觀察。
27歲的張育成本季出賽39場，105打數擊出17支安打，包括6發全壘打，貢獻18分打點，打擊率1成62，整體攻擊指數（OPS，上壘率加長打率）0.552。
張育成大聯盟生涯5季，曾效力克里夫蘭守護者、匹茲堡海盜、坦帕灣光芒及紅襪，安打、全壘打、打點等攻擊數據居台灣球員之冠。他本季達成更多里程碑，累積出賽235場，超越陳偉殷的219場，成為大聯盟史上出賽最多的台灣球員；本季4度盜壘成功、沒有失敗，生涯累積5盜，超越胡金龍的4盜，躍居大聯盟台灣盜壘王。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
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