2023/08/09,
運動

張育成遭紅襪指定讓渡，轉隊釋出或下放小聯盟一週內出爐

張育成遭紅襪指定讓渡，轉隊釋出或下放小聯盟一週內出爐
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

大聯盟交易大限已過，紅襪無法把張育成當成交易籌碼，只能看其他29隊是否從讓渡名單挑走他。如通過讓渡名單，張育成可能接受安排下放小聯盟或被紅襪釋出，結果將在未來一週內出爐。

（中央社）旅美棒球好手張育成本季扮演波士頓紅襪游擊防區定心丸，但在陣中明星史托瑞傷癒歸隊後，張育成遭球團指定讓渡（DFA），可能轉戰其他隊伍、被釋出或下放小聯盟。

紅襪今天（當地時間8日）主場迎戰堪薩斯市皇家賽前調整陣容，因傷高掛免戰牌大半年的史托瑞（Trevor Story）在打擊練習過關後正式歸隊。為挪出空間，史托瑞缺陣期間稱職把守游擊大關的張育成遭紅襪指定讓渡，移出40人名單。

大聯盟交易大限已過，紅襪無法把張育成當成交易籌碼，只能看其他29隊是否從讓渡名單挑走他。如通過讓渡名單，張育成可能接受安排下放小聯盟或被紅襪釋出，結果將在未來一週內出爐。

去（2022）年休賽季，紅襪原當家游擊手柏格茨（Xander Bogaerts）轉戰聖地牙哥教士，排定接班的史托瑞又因右肘受傷而在今（2023）年初接受手術治療。紅襪為補強內野，2月中以一年大聯盟合約簽回上季效力3週的張育成。

張育成3月身披台灣戰袍參加世界棒球經典賽（WBC），以亮眼打擊成績榮獲預賽A組最有價值球員（MVP）、賽事最佳陣容一壘手，博得「國防部長」稱號。

返回大聯盟賽場後，張育成歷經開季低潮，逐漸找回打擊手感，且屢屢上演美技守備，成為精采畫面重播常客。即使因左手鉤骨骨折缺陣近2個半月，他在7月上旬歸隊後仍固定鎮守游擊，8月4日在芬威球場揮出大聯盟生涯第20轟。

不過，紅襪中線內野人手充裕，雷耶斯（Pablo Reyes）近期把握有限出場機會，打擊穩定輸出，7日4打數3安打且擊出再見滿貫砲。紅襪在交易大限前也從密爾瓦基釀酒人換來曾單季23轟的烏力亞斯（Luis Urias），功能重疊的張育成在陣中地位進一步受威脅。

如今史托瑞完成小聯盟復健賽，紅襪決定割捨守備穩健、打擊偶有佳作的張育成。張育成4個內野守位都能勝任，是否會被其他球團挑走，或是如隊友阿洛尤（Christian Arroyo）通過讓渡名單後選擇留在紅襪體系，尚待觀察。

27歲的張育成本季出賽39場，105打數擊出17支安打，包括6發全壘打，貢獻18分打點，打擊率1成62，整體攻擊指數（OPS，上壘率加長打率）0.552。

張育成大聯盟生涯5季，曾效力克里夫蘭守護者、匹茲堡海盜、坦帕灣光芒及紅襪，安打、全壘打、打點等攻擊數據居台灣球員之冠。他本季達成更多里程碑，累積出賽235場，超越陳偉殷的219場，成為大聯盟史上出賽最多的台灣球員；本季4度盜壘成功、沒有失敗，生涯累積5盜，超越胡金龍的4盜，躍居大聯盟台灣盜壘王。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。