《金融的智慧》：從西方語源學來說，「talent」（才能）這個字本來就跟「財富」大有關係

文：米希爾．德賽（Mihir A. Desai）

當我們想到自己有什麼才能、應該如何善用時，大概都不會覺得自己的財富也是才能。我們說到才能時，是指自己本身相關的特質，而不是價值的計算。才能是讓我們展現獨特的天賦稟性，日積月累下可以據以發展出某些能力。不過現代人覺得金錢和才能也頗有關係，因為善用自身才能即可獲取財富。但是從西方語言的語源學來說，「talent」（才能）這個字本來就跟金錢大有關係。

「talent」這個字最早是重量單位（約二十七公斤），但很快就變成貨幣單位（後文稱「塔倫」），指的是相同重量的錢幣價值。一塔倫到底等於現在的多少錢，學者對此莫衷一是，估算價值從現在的一千美元到五十萬美元不等。現在大家比較熟悉的貨幣單位，例如：謝克爾（shekel）和德拉克馬（drachma），其實都只是塔倫的一小部分。那麼這個金錢單位是在什麼時候、什麼狀況下變成天賦與能力的意思呢？

等一下我們就會看到，把塔倫比喻為才能，《聖經》扮演了非常重要的角色。我們經常聽到金融人員談到價值創造與破壞時，會說誰獲得「超額報酬」（α）或只是得到「風險報酬」（β），這些術語也可以從這個寓言一窺究竟。

價值創造和另一個金融概念密切相關：資產價值評估（valuation of assets）。我們怎麼知道某項資產價值多少？想要買房屋、股票或汽車的人，不管是公開或私底下盤算，一定都自己做過估價。這個資產「值得」我付出的金額或價格嗎？更廣泛地說，任何時間或資源的投資都需要評估它的價值。應該繼續求學，追求更高的學歷資格嗎？小孩放學後要不要送去補習數學？這些問題都是現在付出一點犧牲（例如：繳學費）以爭取日後的利益（你女兒搞不好在二四年獲得國際數學聯盟的菲爾茲大獎），所以都需要價值評估。評估過程跟企業收購一樣，例如：之前微軟公司（Microsoft）以二百六十二億美元收購社群網站領英。

正如塔倫與才能的比喻反映出價值來源的金融概念，資產價值評估也能對我們人生中真正的價值有所啟發。不過這些比喻對於價值創造與評估的邏輯都運用得非常精確。我們會看到，這些精確的比喻主要來自兩個人，英國詩人彌爾頓和字典專家詹森，他們對於這個比喻的運用都會讓我們更了解價值如何創造。

不急功近利，放長線釣大魚

在〈馬太福音〉裡頭，耶穌談到「審判日」時用了幾個比喻，其中就包括塔倫與才能。有個主人要外出旅行，就把自己的財產交給三個僕人保管。那些財產總共八塔倫，主人「按照他們各自的能力」，分別託付他們五塔倫、二塔倫和一塔倫的財產。當他從外地回來後，發現前兩個僕人做買賣把財產翻倍，分別變成十塔倫和四塔倫。

這個主人，一般解讀為上帝，很高興地對那兩個人說：「做得很好，善良和忠心的僕人。你們都很忠誠⋯⋯進來享受主人的喜悅。」這兩個僕人可以保留這些塔倫，並且進入上帝的國度。但第三個只保管一塔倫的僕人對上帝說：「我很害怕，就把你的一塔倫埋在地裡。這就是你原有的。」然後還他一塔倫。

上帝不高興地說：「你應該把我的錢投資錢莊，等我回來後應該連本帶利收回來。」於是上帝就懲罰他，把那個窮僕人的一塔倫拿走，交給那個已經擁有十塔倫的僕人，並解釋說：「因為凡有的，還要加給他，叫他有餘；沒有的，連他所有的也要奪過來。」然後上帝的最後懲罰是：「把那個沒價值的僕人丟到外頭的黑暗，令人咬牙哭泣的地方。」最貧窮的僕人要被剝奪才能（塔倫），還要被趕出上帝的國度。好可怕啊！

雖然這個比喻我還是有些地方不太確定，但主要意思大概是很清楚的：每個人都被賦予了才能和天賦，也不是每個人都一樣多，但它們非常有價值，而且最重要的是要充分運用。我們都是這些天賦才能的管家，一定要善加利用。等到有一天，我們都要為自己的天賦負起責任，如果只是膽怯畏懼，剝奪自身才能，那都是有罪的。這一點似乎跟我們先前討論的風險也有密切關係：儘管人生必定面對風險，我們還是要管理風險、追求保障。

這個《聖經》故事和金融有什麼關係？金融的重大問題是價值是如何創造出來的，又該怎麼衡量？尤其是說，當我們認為某些企業的價值隨著時間而增加，這是因為大家認定它們一直在創造價值。

對於價值從何而來，金融的答案很簡單：託付於你的資本是需要代價的，因為把它交給你的人期待有所回報。事實上，他們期待的回報和我們之前討的風險，彼此間帶有一種函數關係，而風險是由你對市場波動的反應來衡量（還記得β值）。他們期待的報酬就是你運用資本的成本。你是他們資本的管理者，而創造價值的先決條件是：如果你想創造價值，就必須創造出比他們期待及資本成本更多的價值。

這個道理說起來挺殘酷的。如果你只是符合投資人的期望，那麼你還是沒有創造出任何價值。比方說，金主把錢交給你，期待一百元可以賺一一％。要是你一年後還給他們一百一十元，除此之外一毛也沒有，那麼你只是做到他們的期待，其他什麼都沒有。你這叫白忙了一場。

只有創造出，比方說一五％，才叫做是創造價值，因為你賺到的已經超過他們的期待。你可以這麼想：你開了一家餐廳，賣的餐點價格剛好等於食材和勞力成本。這可不是什麼讓人太高興的事情，因為這證明你運用自己投入的成本並沒有創造出任何價值。對於資本而言也是同樣道理，雖然資本的成本往往不是那麼一眼可見。