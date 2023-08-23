《金融的智慧》：從西方語源學來說，「talent」（才能）這個字本來就跟「財富」大有關係
我們想讓你知道的是
2015年，他受邀為哈佛商學院管理碩士班發表一場畢業演講，題目為「金融的智慧」，用人文角度釐清金融對生活的影響。該場演講得到畢業生的廣大迴響，也因此催生這本書。本書猶如一堂揉合文學、歷史、哲學、音樂、電影和宗教的金融課，不僅助你評估生命中的風險與報酬，甚至有能力抵抗貪婪的誘惑。
文：米希爾．德賽（Mihir A. Desai）
當我們想到自己有什麼才能、應該如何善用時，大概都不會覺得自己的財富也是才能。我們說到才能時，是指自己本身相關的特質，而不是價值的計算。才能是讓我們展現獨特的天賦稟性，日積月累下可以據以發展出某些能力。不過現代人覺得金錢和才能也頗有關係，因為善用自身才能即可獲取財富。但是從西方語言的語源學來說，「talent」（才能）這個字本來就跟金錢大有關係。
「talent」這個字最早是重量單位（約二十七公斤），但很快就變成貨幣單位（後文稱「塔倫」），指的是相同重量的錢幣價值。一塔倫到底等於現在的多少錢，學者對此莫衷一是，估算價值從現在的一千美元到五十萬美元不等。現在大家比較熟悉的貨幣單位，例如：謝克爾（shekel）和德拉克馬（drachma），其實都只是塔倫的一小部分。那麼這個金錢單位是在什麼時候、什麼狀況下變成天賦與能力的意思呢？
等一下我們就會看到，把塔倫比喻為才能，《聖經》扮演了非常重要的角色。我們經常聽到金融人員談到價值創造與破壞時，會說誰獲得「超額報酬」（α）或只是得到「風險報酬」（β），這些術語也可以從這個寓言一窺究竟。
價值創造和另一個金融概念密切相關：資產價值評估（valuation of assets）。我們怎麼知道某項資產價值多少？想要買房屋、股票或汽車的人，不管是公開或私底下盤算，一定都自己做過估價。這個資產「值得」我付出的金額或價格嗎？更廣泛地說，任何時間或資源的投資都需要評估它的價值。應該繼續求學，追求更高的學歷資格嗎？小孩放學後要不要送去補習數學？這些問題都是現在付出一點犧牲（例如：繳學費）以爭取日後的利益（你女兒搞不好在二四年獲得國際數學聯盟的菲爾茲大獎），所以都需要價值評估。評估過程跟企業收購一樣，例如：之前微軟公司（Microsoft）以二百六十二億美元收購社群網站領英。
正如塔倫與才能的比喻反映出價值來源的金融概念，資產價值評估也能對我們人生中真正的價值有所啟發。不過這些比喻對於價值創造與評估的邏輯都運用得非常精確。我們會看到，這些精確的比喻主要來自兩個人，英國詩人彌爾頓和字典專家詹森，他們對於這個比喻的運用都會讓我們更了解價值如何創造。
不急功近利，放長線釣大魚
在〈馬太福音〉裡頭，耶穌談到「審判日」時用了幾個比喻，其中就包括塔倫與才能。有個主人要外出旅行，就把自己的財產交給三個僕人保管。那些財產總共八塔倫，主人「按照他們各自的能力」，分別託付他們五塔倫、二塔倫和一塔倫的財產。當他從外地回來後，發現前兩個僕人做買賣把財產翻倍，分別變成十塔倫和四塔倫。
這個主人，一般解讀為上帝，很高興地對那兩個人說：「做得很好，善良和忠心的僕人。你們都很忠誠⋯⋯進來享受主人的喜悅。」這兩個僕人可以保留這些塔倫，並且進入上帝的國度。但第三個只保管一塔倫的僕人對上帝說：「我很害怕，就把你的一塔倫埋在地裡。這就是你原有的。」然後還他一塔倫。
上帝不高興地說：「你應該把我的錢投資錢莊，等我回來後應該連本帶利收回來。」於是上帝就懲罰他，把那個窮僕人的一塔倫拿走，交給那個已經擁有十塔倫的僕人，並解釋說：「因為凡有的，還要加給他，叫他有餘；沒有的，連他所有的也要奪過來。」然後上帝的最後懲罰是：「把那個沒價值的僕人丟到外頭的黑暗，令人咬牙哭泣的地方。」最貧窮的僕人要被剝奪才能（塔倫），還要被趕出上帝的國度。好可怕啊！
雖然這個比喻我還是有些地方不太確定，但主要意思大概是很清楚的：每個人都被賦予了才能和天賦，也不是每個人都一樣多，但它們非常有價值，而且最重要的是要充分運用。我們都是這些天賦才能的管家，一定要善加利用。等到有一天，我們都要為自己的天賦負起責任，如果只是膽怯畏懼，剝奪自身才能，那都是有罪的。這一點似乎跟我們先前討論的風險也有密切關係：儘管人生必定面對風險，我們還是要管理風險、追求保障。
這個《聖經》故事和金融有什麼關係？金融的重大問題是價值是如何創造出來的，又該怎麼衡量？尤其是說，當我們認為某些企業的價值隨著時間而增加，這是因為大家認定它們一直在創造價值。
對於價值從何而來，金融的答案很簡單：託付於你的資本是需要代價的，因為把它交給你的人期待有所回報。事實上，他們期待的回報和我們之前討的風險，彼此間帶有一種函數關係，而風險是由你對市場波動的反應來衡量（還記得β值）。他們期待的報酬就是你運用資本的成本。你是他們資本的管理者，而創造價值的先決條件是：如果你想創造價值，就必須創造出比他們期待及資本成本更多的價值。
這個道理說起來挺殘酷的。如果你只是符合投資人的期望，那麼你還是沒有創造出任何價值。比方說，金主把錢交給你，期待一百元可以賺一一％。要是你一年後還給他們一百一十元，除此之外一毛也沒有，那麼你只是做到他們的期待，其他什麼都沒有。你這叫白忙了一場。
只有創造出，比方說一五％，才叫做是創造價值，因為你賺到的已經超過他們的期待。你可以這麼想：你開了一家餐廳，賣的餐點價格剛好等於食材和勞力成本。這可不是什麼讓人太高興的事情，因為這證明你運用自己投入的成本並沒有創造出任何價值。對於資本而言也是同樣道理，雖然資本的成本往往不是那麼一眼可見。
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。