英國明年舉行大選，4000萬選民資料庫遭駭，專家點名俄中可能是幕後黑手
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英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）網路研究主任蘇利文（James Sullivan）告訴媒體，俄、中可能是網攻幕後黑手，且從遭駭資料的性質及駭客潛伏的時間長度判斷，這應是一場由國家領導的網攻行動。
（中央社）英國預計明年舉行大選，選舉委員會近日指出，受長達一年多的大規模網路攻擊行動影響，儲存於選委會資料庫的約4000萬名選民個資遭入侵。專家研判，除了俄羅斯，中國也可能是幕後黑手。
選舉委員會（Electoral Commission）8日公開示警，去年10月，委員會在網路系統偵測到可疑活動，隨後發現惡意行為者首次侵入系統是在2021年8月。駭客侵入委員會存放電子郵件、控制系統和選民名冊副本的伺服器。
選委會表示，遭入侵的選民名冊收錄2014至2022年登記的選民姓名和地址、英國海外投票選民姓名，以及選民取得投票權的日期。受網攻影響的其他個人資料，還包括可見於選委會電郵系統及網路表單的個人姓名、電郵或實體地址、聯絡電話號碼、個人圖像等。
選委會指出，偵測到網攻後，選委會請求「國家網路安全中心」（National Cyber Security Centre, NCSC）等安全專家協助調查，並採取行動強化系統安全、降低未來網攻風險。
選委會評估，遭駭個資不構成高風險，應不至於衝擊下一場大選。相關選民名冊納入的個資有限，且許多已可見於公開資訊。目前未有跡象顯示，遭駭客入侵的個資被複製、移除或公開於網路。
不過，選委會指出，有心人士確實有可能將選民名冊資料與公開資訊結合，據以推斷特定人士的行為模式，或者用於指認身分、建檔並加以分析。
選委會表示，這起網攻未對選舉過程造成影響，也未影響選民履行投票權。執行長麥克納利（Shaun McNally）提到，英國選舉仍大量依賴紙本作業，這是網攻難以影響選舉過程的主要原因之一。但駭客成功入侵選委會系統，這意味選務相關單位應持續提高警覺。
英國資料主管機構「資訊委員辦公室」（Information Commissioner's Office，ICO）持續就這起網攻進行調查。儘管幕後黑手身分尚未確定，俄羅斯、中國近日陸續遭點名恐涉嫌。
英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）網路研究主任蘇利文（James Sullivan）告訴媒體，俄、中可能是網攻幕後黑手，且從遭駭資料的性質及駭客潛伏的時間長度判斷，這應是一場由國家領導的網攻行動。
蘇利文提到，中國常從事類似的「放長線釣大魚」網路間諜活動；俄羅斯的網攻樣態則更多元，涵蓋各類網路犯罪與間諜活動。
NCSC上屬機關英國「政府通訊總部」（GCHQ）前首長歐曼德（David Omand）、英國對外情報機構「軍情六處」（MI6）前首長迪爾羅（Richard Dearlove）等人都認為俄羅斯涉嫌重大。
不過，專家指出，就算俄、中政府不是幕後主使，遭駭資料也有可能透過暗網（dark web）等管道流入俄、中及其他威權政權手中。
部分逃離中國、選擇在英國定居，且已經或即將取得投票權的香港、維吾爾人士及其他異議分子對選委會遭駭可能引發的效應表示憂心。
世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）倫敦負責人、已登記為選民的馬赫穆特（Rahima Mahmut）說，許多在英維吾爾人害怕個資遭中國國安單位掌握；對從未參加抗議或其他倡議活動的維吾爾人而言，中方相關人員也有可能主動循線接觸並「善意提醒」，要他們多為留在中國的家人想想。
根據英國「一般資料保護規則」（General Data Protection Regulation, GDPR），一旦系統所儲存資料丟失、遭盜取或被以不當方式取得，選委會有責任通知、示警資料當事人。
新聞來源
延伸閱讀
- 《紐約時報》：中國駭客組織「伏特颱風」入侵關島基礎建設，真正目標疑是台灣
- FBI局長：中國駭客計畫全世界規模最大，偷竊美國資料遠超過其他國家總和
- 美國特勤局：自2020年以來，中國駭客竊取數千萬美元疫情救濟金
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。