倫敦紅磚巷去除「不受歡迎」中共標語塗鴉，中國留學生批丟臉：踩踏別人地盤

倫敦紅磚巷遭塗中共標語，中國留學生批丟臉：踩踏別人地盤

（中央社）英國倫敦東區紅磚巷（Brick Lane）塗鴉牆被噴漆中共政治標語，當地中國留學生多給予負面評價，直言中國內部情景搬到國外很讓人「受不了」，感覺踩踏了人家的地盤。

紅磚巷塗鴉牆被中國留學生噴上富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善等24個字，以白色底、紅字體呈現，這是在中國街頭可見的宣傳口號。

一名在英台灣留學生接受《中央社》採訪指出，當地中國留學生對於塗鴉中共宣傳文字的行為感到憤怒，有些人原先不知道，經過轉述後直言「很丟臉」，認為「在國內說說就好，在國外還要這樣，真讓人受不了」，感覺踩踏了人家的地盤。

他說，身邊社交圈一名中國留學生對此非常生氣，不斷地用中國用語批評這件事情；不過問及看法，這名中國留學生表示「沒有看法」，只感到情緒憤怒，另也持續滑看手機看看這件事情後續發展。

「他們都覺得這是一個宣傳」，他說，探詢身邊中國留學生看法後發現，他們一致地認為這是個宣傳，不過在外國人眼中，這可能只是紅磚巷塗鴉藝術的一部分，「我還是認為這是一個高明的嘲諷，嘲諷民主自由和中國現況相反。」

這24個字為中共提倡社會主義核心價值觀，最早在2012年中共18大報告中提出，多次被中國領導人習近平提及。《澎湃新聞》2014年12月報導指出，武漢市為了競爭全國文明城市稱號，要求市民、學生背誦這24個字。

紅磚巷塗鴉牆噴漆中共政治標語的狀況被揭露後，有反對者也前往現場進行「二次創作」、噴塗抗議內容；事件擴大發酵後，當地派員清除這些塗鴉。

倫敦去除「不受歡迎」塗鴉，在英華人：那不是藝術

倫敦東區塗鴉聖地「紅磚巷」近日出現的中國「社會主義核心價值觀」爭議塗鴉屢遭地方政府抹除。發言人告訴《中央社》，區政府致力去除「不受歡迎」及違法塗鴉。幾位在英華人受訪時說，遭去除的「不是藝術」。

一群在倫敦「學習藝術」的中國大學生5日在紅磚巷（Brick Lane）一面長約40公尺的牆面上，以白漆一連覆蓋幾位藝術家的作品，接著在牆面塗寫符合中國共產黨「黨國美學」風格的24個紅字，內容為體現所謂「社會主義核心價值觀」的12個價值目標與準則，其中包括民主、自由、平等、公正、法治、愛國、誠信、友善。

這項「創作」在中文網路世界和廣義的旅英華人社群引發爭論，並在藝術圈引起不滿聲浪。中國大學生覆蓋向已逝藝術家致敬的作品，且粗暴大面積覆蓋他人創作，觸犯塗鴉藝術禁忌。

成員包括在英留學生的中國異議團體China Deviants（暫譯為「中國異類」）透過社群媒體表示，他們正試圖復原遭抹除的紀念已逝藝術家法蘭克（Myartis Frank）的塗鴉藝術創作，為此正與原作者布洛夫曼（Benzi Brofman）聯繫。

「社會主義核心價值觀」問世後，很快就遭遇各式「二次創作」的兇猛挑戰及「反塗鴉」覆蓋，例如在「平等」2字上方，有人以英文寫下「但某些人比其他人更平等」，以及原本的「自由」2字前方出現了正體字「無」，「自由」因此成了「無自由」。

隨著原本被24個中共政宣紅字占據的牆面快速演化為「民主牆」，紅磚巷所在的塔村區（Tower Hamlets）政府7日起數次前往事發地點，反覆塗漆抹除牆面上所有看得見的文字和圖像，包括無視區政府「清理」行動，有人在牆面留下的「1989.6.4」（天安門事件）、「2019.6.12」（香港「反送中運動」爆發）等重大政治事件日期。

由於紅磚巷及鄰近區域多年來以塗鴉藝術聞名，更因此成為觀光熱門景點，不僅眾多店家外牆可見風格各異的塗鴉和海報，還有紅磚巷主題紀念品商店營運，部分人士因此在網路對塔村區政府針對特定區塊反覆抹除體現言論自由的「塗鴉圖文辯證」，表示不解與質疑。

塔村區政府一名發言人8日回應《中央社》詢問指出，區政府致力預防和去除「違法」及「不受歡迎」（unwanted）的塗鴉，並常態性地清除和覆蓋位於公共街道和牆面的塗鴉。

這名發言人強調，塗鴉涉及「刑事損害」（criminal damage），可處80英鎊以上罰鍰。目前在塔村區，清除塗鴉的成本每年可達40萬英鎊（約新台幣1600萬元）以上。

關於「社會主義核心價值觀」塗鴉，發言人指出，在塗鴉成形過程中，操作閉路監控系統的單位即向警方等執法人員示警。清潔團隊隨後前往紅磚巷去除相關塗鴉，這符合區政府一貫政策。

網路化名為「一鵲」、5日領銜「創作」的中國留學生近日在社群媒體提到，他與團隊收到一張金額為800英鎊的罰單。

英國有數部法規可用於反制塗鴉，其中，根據「1986公共秩序法」（Public Order Act 1986），若塗鴉圖文煽動種族、性傾向仇恨，或涉及歧視、鼓勵暴力等，最重可處以7年徒刑。

儘管如此，塗鴉藝術家可在地方政府和業者提供的「自由牆面」（free walls）等特定空間合法創作。此外，若在地社群包容、默許，或是作品價值普受肯定，行政機關往往會選擇不作為。

考量不少紅磚巷塗鴉藝術創作的曝光「壽命」是以「週」為單位計算，期間沒有區政府介入清除，也沒有其他創作者在符合塗鴉界潛規則的前提下進行「覆蓋」，24字「社會主義」塗鴉遭抹除的理由，恐怕是「不受歡迎」。