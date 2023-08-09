2023/08/09,
印太

泰國二王子流放27年後無預警返國，展現親民形象疑與皇位繼承有關

泰國二王子流放27年後無預警返國，展現親民形象疑與皇位繼承有關
泰國國王次子瓦差勒宋。Photo Credit: Vacharaesorn Vivacharawongse Facebook

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泰王次子瓦差勒宋時隔27年無預警返國，引發熱烈討論。此外，他在泰國期間訪問了寺廟及貧民窟兒童基金會，在大眾面前展現親民形象，因此外界認為此次歸國或許與王位繼承有關。現任國王哇集拉隆功結過4次婚並育有7個孩子，但尚未指定正式的繼承人。

綜合《曼谷郵報》、《美聯社》報導，泰國國王拉瑪十世次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）時隔27年無預警返國，引起許多討論。

瓦差勒宋於週一（7日）出現於曼谷素萬那普國際機場，相關影片在社群平台上廣為流傳。在影片中，他向一群在迎接他的民眾揮手致意，並微笑表示：「非常感謝。」後便走向出口。

據報導，他將在泰國停留大約一週，而王室內務局並沒有向外宣布他的訪問，也未對瓦差勒宋的返國發表任何評論。

瓦差勒宋是現任國王瓦吉拉隆功（Mahawachiralongkon）與第二任配偶蘇賈里妮（Sujarinee Vivacharawongse）所生的第2個兒子。1996年，當時為王儲的瓦吉拉隆功指控蘇賈里妮通姦並與其離婚後，蘇賈里妮便帶著5個孩子移居國外，小女兒後來被皇室接回泰國並冊封為希里萬瓦里（Sirivannavari Nariratana Rajakanya）公主，但4個兒子依舊長期旅居國外，沒有任何正式的王室頭銜。

現年42歲的瓦差勒宋擁有美國史丹森大學（Stetson University）法學院的法學院學士以及碩士學位，目前在紐約的一家律師事務所擔任法律顧問。

此次歸國，瓦差勒宋除了造訪許多寺廟，包括位於大皇宮內的玉佛寺，也在週二（8日）前往由王室支持的貧民窟兒童保育基金會（Foundation for Slum Child Care）捐款，並表示他「誠摯地向孩子們致敬，並對基金會幫助貧困兒童和家庭的工作非常感興趣。」

在臉書（Facebook）發布的照片​​中，瓦差勒宋擁抱孩子們，並與他們密切交談。

據《衛報》報導，瓦差勒宋在同一天向媒體表示：「我已經離開很長時間了，在27年後我回來了，真是夢想成真。當我在降落前望向窗外時，我很高興。」

「儘管我在國外待了很長時間，但我不曾忘記我是泰國人，我也從未忘記我們的文化有多麼重要。」他說。

在社群平台 X（原為Twitter）上，「#ลูก10กลับไทย（十世皇的兒子重返泰國）」的標籤自瓦差勒宋返國後便經常被使用，一些人對他的回歸表示歡迎，並表示他在與公眾交談時態度親和謙虛。不過，抗議團體Thaluwang表示，與其等待他回國，不如等待廢除君主制。

自2020年起，年輕學生數次發起大規模的抗議活動，要求皇室改革。

此外，在瓦差勒宋歸國之際，泰國陷入政治僵局，在5月大選中獲得最多席位的前進黨總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat）被軍方任命的參議院阻止上任。

參議員表示，他們無法允許前進黨執政，因為該黨曾經承諾要修改憲法112條《冒犯君主罪》，根據該法，批評君主制將被判處最高15年徒刑。這一僵局也顯示，君主制在一定程度上成為了泰國政治的斷層。

外界也認為，瓦差勒宋回國的原因與長公主帕差拉吉帝雅帕（Bajrakitiyabha）有關，長公主被認為是非常適任的王位繼任者，但去年因心臟病陷入昏迷。皇室於1月發表的最新相關聲明中指出，長公主目前仍在醫院中，醫生將繼續提供藥物並使用設備來維持公主心臟、肺與腎臟的功能。

現年71歲的哇集拉隆功結過4次婚並育有7個孩子，但尚未指定正式的皇位繼承人。

京都大學東南亞研究中心副教授Pavin Chachavalpongpun表示，瓦差勒宋的訪問並非巧合。

「這是為了開啟繼承皇位的可能性。」他說，指出瓦差勒宋在曼谷各處的訪問也是如此，並補充在公開場合，瓦差勒宋似乎表現得友好且願意與公眾拍照和交談。

然而，Pavin也認為現在預測瓦差勒宋的未來道路還為時過早，因為目前還不清楚那些與君主制結盟的人，比如軍方，會如何看待他。

「同樣重要的問題是，瓦差勒宋將採取什麼方向，沒人知道他是支持改革還是強硬派。」Pavin說。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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