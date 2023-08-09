泰國二王子流放27年後無預警返國，展現親民形象疑與皇位繼承有關
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泰王次子瓦差勒宋時隔27年無預警返國，引發熱烈討論。此外，他在泰國期間訪問了寺廟及貧民窟兒童基金會，在大眾面前展現親民形象，因此外界認為此次歸國或許與王位繼承有關。現任國王哇集拉隆功結過4次婚並育有7個孩子，但尚未指定正式的繼承人。
綜合《曼谷郵報》、《美聯社》報導，泰國國王拉瑪十世次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）時隔27年無預警返國，引起許多討論。
瓦差勒宋於週一（7日）出現於曼谷素萬那普國際機場，相關影片在社群平台上廣為流傳。在影片中，他向一群在迎接他的民眾揮手致意，並微笑表示：「非常感謝。」後便走向出口。
據報導，他將在泰國停留大約一週，而王室內務局並沒有向外宣布他的訪問，也未對瓦差勒宋的返國發表任何評論。
瓦差勒宋是現任國王瓦吉拉隆功（Mahawachiralongkon）與第二任配偶蘇賈里妮（Sujarinee Vivacharawongse）所生的第2個兒子。1996年，當時為王儲的瓦吉拉隆功指控蘇賈里妮通姦並與其離婚後，蘇賈里妮便帶著5個孩子移居國外，小女兒後來被皇室接回泰國並冊封為希里萬瓦里（Sirivannavari Nariratana Rajakanya）公主，但4個兒子依舊長期旅居國外，沒有任何正式的王室頭銜。
現年42歲的瓦差勒宋擁有美國史丹森大學（Stetson University）法學院的法學院學士以及碩士學位，目前在紐約的一家律師事務所擔任法律顧問。
此次歸國，瓦差勒宋除了造訪許多寺廟，包括位於大皇宮內的玉佛寺，也在週二（8日）前往由王室支持的貧民窟兒童保育基金會（Foundation for Slum Child Care）捐款，並表示他「誠摯地向孩子們致敬，並對基金會幫助貧困兒童和家庭的工作非常感興趣。」
在臉書（Facebook）發布的照片中，瓦差勒宋擁抱孩子們，並與他們密切交談。
據《衛報》報導，瓦差勒宋在同一天向媒體表示：「我已經離開很長時間了，在27年後我回來了，真是夢想成真。當我在降落前望向窗外時，我很高興。」
「儘管我在國外待了很長時間，但我不曾忘記我是泰國人，我也從未忘記我們的文化有多麼重要。」他說。
在社群平台 X（原為Twitter）上，「#ลูก10กลับไทย（十世皇的兒子重返泰國）」的標籤自瓦差勒宋返國後便經常被使用，一些人對他的回歸表示歡迎，並表示他在與公眾交談時態度親和謙虛。不過，抗議團體Thaluwang表示，與其等待他回國，不如等待廢除君主制。
自2020年起，年輕學生數次發起大規模的抗議活動，要求皇室改革。
此外，在瓦差勒宋歸國之際，泰國陷入政治僵局，在5月大選中獲得最多席位的前進黨總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat）被軍方任命的參議院阻止上任。
參議員表示，他們無法允許前進黨執政，因為該黨曾經承諾要修改憲法112條《冒犯君主罪》，根據該法，批評君主制將被判處最高15年徒刑。這一僵局也顯示，君主制在一定程度上成為了泰國政治的斷層。
外界也認為，瓦差勒宋回國的原因與長公主帕差拉吉帝雅帕（Bajrakitiyabha）有關，長公主被認為是非常適任的王位繼任者，但去年因心臟病陷入昏迷。皇室於1月發表的最新相關聲明中指出，長公主目前仍在醫院中，醫生將繼續提供藥物並使用設備來維持公主心臟、肺與腎臟的功能。
現年71歲的哇集拉隆功結過4次婚並育有7個孩子，但尚未指定正式的皇位繼承人。
京都大學東南亞研究中心副教授Pavin Chachavalpongpun表示，瓦差勒宋的訪問並非巧合。
「這是為了開啟繼承皇位的可能性。」他說，指出瓦差勒宋在曼谷各處的訪問也是如此，並補充在公開場合，瓦差勒宋似乎表現得友好且願意與公眾拍照和交談。
然而，Pavin也認為現在預測瓦差勒宋的未來道路還為時過早，因為目前還不清楚那些與君主制結盟的人，比如軍方，會如何看待他。
「同樣重要的問題是，瓦差勒宋將採取什麼方向，沒人知道他是支持改革還是強硬派。」Pavin說。
新聞來源
- King's second son back in Thailand after 27 years（曼谷郵報）
- The second son of Thailand’s king returns to the country unexpectedly after decades of estrangement（美聯社）
- Thailand king’s estranged son makes surprise return after 27 years（衛報）
延伸閱讀
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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打造幸福新鮮人！崴爺分享職涯三原則，不僅「好找工作」更能找到「好工作」！
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求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮。該如何找到適合自己的工作？如何規劃職涯？有沒有不會因為AI而失業的工作？本文請崴爺分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升錄取率，更能找到理想的工作。
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因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
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