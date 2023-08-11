台灣新南向政策的未來：與泰菲兩國關係前景看好，中國與東協互動頻繁是眼前挑戰
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隨著疫情解封，中國的封控政策結束，商品的生產、製造與物流等恢復正常，也讓中國對外貿易出現增長，2023年第一季與東協國家的貿易額較去年同期成長16.1%。再者，中共二十大之後，其戰狼外交策略出現調整，與歐美國家的關係出現改善，雙方高層互訪熱絡，全球反中氛圍緩解，亦有助於中國與東協國家關係的改善。
文：陳尚懋（佛光大學公共事務學系教授兼國際長、台灣東南亞學會理事長）
近期有幾則新聞關乎台灣新南向政策的未來走向，以及台灣與新南向國家往後關係。首先是台灣行政院經貿談判辦公室於6月17日公布2023年第1季新南向政策執行情形，提及我國與新南向國家貿易總額為375.4億美元，與去年相較減少13%。事實上，2022年台灣與新南向國家之貿易總額約為1803億美元，其中出口金額達到969億美元，為史上最高，但進入到2023年則受到製造業趨緩與高基期的影響出現下滑。
眼前的挑戰：中國持續加大與東協國家的經貿合作
當台灣與新南向國家的貿易額呈現下滑之際，中國持續加大與東協國家的經貿合作，於6月24日至27日在雲南昆明啟動中國—東協自貿區3.0版第三輪談判。中國與東協早於2002年即啟動建立自貿區進程，直到2010年1月1日，中國—東協自貿區1.0正式建成。2015年11月22日，中國—東協自貿區升級議定書正式簽署，2019年10月22日對所有成員全面生效，形成了中國—東協自貿區2.0版。如今，在區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）生效之後，正式啟動中國—東協自貿區3.0版建設，提升貿易和投資自由化、便利化，並拓展數位經濟、綠色經濟等新領域合作。在自貿區的帶動下，雙方的貿易額由1991年的79.6億美元，大幅成長到2022年9753.4億美元，雙方也從2020年起互為第一大貿易夥伴。
儘管2019年底疫情的出現，也連帶導致全球政經結構出現明顯變化，以歐美國家為首的民主陣營，力抗中國與俄羅斯在政治與經濟方面的影響力。尤其在俄烏戰爭爆發後，台灣的民主韌性與半導體產業，讓台灣在全球地緣政治與供應鏈安全的戰略重要性大幅提升，也相對帶動台灣的經貿發展。然而隨著疫情解封，中國的封控政策結束，商品的生產、製造與物流等恢復正常，也讓中國對外貿易出現增長，2023年第一季與東協國家的貿易額較去年同期成長16.1%。再者，中共二十大之後，其戰狼外交策略出現調整，與歐美國家的關係出現改善，雙方高層互訪熱絡，全球反中氛圍緩解，亦有助於中國與東協國家關係的改善。
台灣政局對於新南向政策之影響
除上述全球政經情勢外，台灣本身的政治因素也影響著台灣與新南向國家之間的關係。拜登政府在去年2月時發布《美國印太戰略》（Indo-Pacific Strategy of the United States）報告，提及將持續與區域內的聯盟國家：泰國與菲律賓共同合作，以確保印太地區的安全與民主。而這兩國也在大選之後選出親美的政府，並出現不少友台之言論，台灣與這兩國的外交關係可說前景看好。但很可惜的是，台灣駐泰國與菲律賓的代表相繼因為個人因素下台，就在要大顯身手之際卻陣前換將，錯失在第一時間提升與泰菲兩國關係的機會。
台灣將在明年一月舉行總統大選，新政府的區域政經佈局勢必將會影響台灣新南向政策的未來，以及我國與新南向國家的關係，除了前述泰國與菲律賓外，明年的印度與印尼都將舉行大選，在台灣政權交替之際，與新南向國家的關係值得注意。
本文獲「一路向南：東協政經研究資訊平台」授權刊登，原文請見此
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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