中國人權律師盧思位在寮國遭拘留，恐難逃離被遣返中國命運

文：楊皓 暐

中國人權律師盧思位上月底在寮國被捕，突顯了中國異議人士通過東南亞逃離中國時面臨的風險。

儘管盧思位持有寮國和美國的有效簽證以及有效的中國護照，7月28日，寮國警方在盧思位試圖登上前往泰國的火車時逮捕了他。他計劃在曼谷登上飛往美國的航班，與妻子和女兒團聚。

分析人士表示，這一事件反映了中國人權狀況的惡化以及北京在東南亞的長臂管轄。長期以來，東南亞一直是中國異議人士試圖逃離祖國鎮壓的常用但危險的中轉站。

總部位於德克薩斯州的人權組織對華援助協會（ChinaAid）創始人傅希秋（Bob Fu）對美國之音（VOA）說：「中國政府加強對民間社會的控制，導致更多異議人士和受迫害的宗教團體逃離中國。」

「中國利用其對泰國、寮國和緬甸等東南亞國家的經濟影響力，讓當地政府幫助逮捕異議人士或受迫害的少數民族，並將其遣送回中國，」傅希秋說。

Lao police have arrested Lu Siwei while he was boarding a train to Thailand on route to the US to rejoin his family. According to his wife, he is currently in detention and has had limited communications with his family. It is unclear on what grounds he is being held. pic.twitter.com/xyHDSAY7P8 — Amnesty International (@amnesty) August 4, 2023

2015年，泰國將109名維吾爾人遣送回中國，泰國官員稱這是按照協議辦事。3月底，泰國當局將60多名中國基督徒拘留了數日，隨後美國政府介入，確保他們獲釋，並讓他們最終在美國德州得到重新安置。6月，流亡的中國評論人士楊澤偉在寮國首都永珍的家中失踪。

觀察人士說，近年來，東南亞至少發生了22起中國異議人士被捕或失踪的案件，盧思位的案件就是這一趨勢的一部分。「這是我們在寮國記錄的第6起案件，」人權組織保護衛士（Safeguard Defenders）主任彼得・達林（Peter Dahlin）對美國之音說。

他補充說，在大多數情況下，中國當局要嘛單獨行動，要嘛與東南亞當地政府聯手打擊中國異議人士。「盧的案件引起了世界的關注，有助於凸顯中國異議人士非自願返回中國的問題，」達林說。

在逃離中國之前，盧思位長期代理敏感案件，包括為著名中國人權律師余文生和2021年試圖乘快艇逃往台灣的12名香港活動人士辯護。中國當局吊銷了他的執照並禁止他出境。

日益危險的路線

對華援助協會多年來一直幫助一些中國異議人士經東南亞安全到達民主國家，但傅希秋表示，他的組織能夠幫助的人數遠遠低於被遣送回中國的人數。

他對美國之音說：「北京已經能夠調動資源或與東南亞國家協調，協助將一百多名受迫害的中國人立即遣送回中國。」在東南亞被的逮捕危險有可能會阻止一些異議人士採用同樣的路線逃離中國，但分析人士表示，他們對離開中國的絕望可能仍會讓他們繼續鋌而走險。中國人權捍衛者（CHRD）研究和倡導協調員倪偉平（William Nee）對美國之音說：「對於人們離開中國來說，沒有完美的解決方案。」對華援助協會繼續收到許多離開中國的援助請求，但不斷增加的風險迫使傅希秋和他的團隊重新評估這些努力的可行性。

「作為一個非政府組織，我們能做的事情是有限的，」他對美國之音說。「隨著中國與寮國和緬甸的密切配合，動員西方政府幫助營救被關押在東南亞的中國異議人士的資源和成本急劇增加。」國際壓力作為全球爭取盧思位獲釋的努力的一部分，85個人權組織發布了一份聯合請願書，要求寮國當局「停止所有遣返盧思位的程序，並根據其國際人權義務立即釋放他」。

作為回應，寮國政府在給英國人權組織「29原則」（29 Principles）的一封電子郵件中表示，寮國警方因盧思位涉嫌在進入寮國時「使用偽造的旅行證件」而拘留了他。他正在等待調查，如果罪名成立，他將面臨被遣送到中國。

分析人士表示，包括人權組織和外國政府在內的國際社會需要向寮國施加壓力。人權觀察（Human Rights Watch）高級中國研究員王亞秋（Yaqiu Wang）表示，過去的案例表明國際壓力是有效的。

「我們應該讓東南亞國家知道全世界都在關注，」她說。

本文經美國之音授權轉載，原文發表於此

原標題： 中國律師在老撾被拘留凸顯逃離中國的風險

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範