中國人權律師盧思位在寮國遭拘留，恐難逃離被遣返中國命運
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中國人權律師盧思位上月底在寮國被捕，人權組織要求寮國當局「停止所有遣返盧思位的程序，並根據其國際人權義務立即釋放他」。觀察人士指出，近年來，東南亞至少發生了22起中國異議人士被捕或失踪的案件，盧思位的案件就是這一趨勢的一部分。
文：楊皓暐
中國人權律師盧思位上月底在寮國被捕，突顯了中國異議人士通過東南亞逃離中國時面臨的風險。
儘管盧思位持有寮國和美國的有效簽證以及有效的中國護照，7月28日，寮國警方在盧思位試圖登上前往泰國的火車時逮捕了他。他計劃在曼谷登上飛往美國的航班，與妻子和女兒團聚。
分析人士表示，這一事件反映了中國人權狀況的惡化以及北京在東南亞的長臂管轄。長期以來，東南亞一直是中國異議人士試圖逃離祖國鎮壓的常用但危險的中轉站。
總部位於德克薩斯州的人權組織對華援助協會（ChinaAid）創始人傅希秋（Bob Fu）對美國之音（VOA）說：「中國政府加強對民間社會的控制，導致更多異議人士和受迫害的宗教團體逃離中國。」
「中國利用其對泰國、寮國和緬甸等東南亞國家的經濟影響力，讓當地政府幫助逮捕異議人士或受迫害的少數民族，並將其遣送回中國，」傅希秋說。
2015年，泰國將109名維吾爾人遣送回中國，泰國官員稱這是按照協議辦事。3月底，泰國當局將60多名中國基督徒拘留了數日，隨後美國政府介入，確保他們獲釋，並讓他們最終在美國德州得到重新安置。6月，流亡的中國評論人士楊澤偉在寮國首都永珍的家中失踪。
觀察人士說，近年來，東南亞至少發生了22起中國異議人士被捕或失踪的案件，盧思位的案件就是這一趨勢的一部分。「這是我們在寮國記錄的第6起案件，」人權組織保護衛士（Safeguard Defenders）主任彼得・達林（Peter Dahlin）對美國之音說。
他補充說，在大多數情況下，中國當局要嘛單獨行動，要嘛與東南亞當地政府聯手打擊中國異議人士。「盧的案件引起了世界的關注，有助於凸顯中國異議人士非自願返回中國的問題，」達林說。
在逃離中國之前，盧思位長期代理敏感案件，包括為著名中國人權律師余文生和2021年試圖乘快艇逃往台灣的12名香港活動人士辯護。中國當局吊銷了他的執照並禁止他出境。
日益危險的路線
對華援助協會多年來一直幫助一些中國異議人士經東南亞安全到達民主國家，但傅希秋表示，他的組織能夠幫助的人數遠遠低於被遣送回中國的人數。
他對美國之音說：「北京已經能夠調動資源或與東南亞國家協調，協助將一百多名受迫害的中國人立即遣送回中國。」在東南亞被的逮捕危險有可能會阻止一些異議人士採用同樣的路線逃離中國，但分析人士表示，他們對離開中國的絕望可能仍會讓他們繼續鋌而走險。中國人權捍衛者（CHRD）研究和倡導協調員倪偉平（William Nee）對美國之音說：「對於人們離開中國來說，沒有完美的解決方案。」對華援助協會繼續收到許多離開中國的援助請求，但不斷增加的風險迫使傅希秋和他的團隊重新評估這些努力的可行性。
「作為一個非政府組織，我們能做的事情是有限的，」他對美國之音說。「隨著中國與寮國和緬甸的密切配合，動員西方政府幫助營救被關押在東南亞的中國異議人士的資源和成本急劇增加。」國際壓力作為全球爭取盧思位獲釋的努力的一部分，85個人權組織發布了一份聯合請願書，要求寮國當局「停止所有遣返盧思位的程序，並根據其國際人權義務立即釋放他」。
作為回應，寮國政府在給英國人權組織「29原則」（29 Principles）的一封電子郵件中表示，寮國警方因盧思位涉嫌在進入寮國時「使用偽造的旅行證件」而拘留了他。他正在等待調查，如果罪名成立，他將面臨被遣送到中國。
分析人士表示，包括人權組織和外國政府在內的國際社會需要向寮國施加壓力。人權觀察（Human Rights Watch）高級中國研究員王亞秋（Yaqiu Wang）表示，過去的案例表明國際壓力是有效的。
「我們應該讓東南亞國家知道全世界都在關注，」她說。
本文經美國之音授權轉載，原文發表於此
原標題：中國律師在老撾被拘留凸顯逃離中國的風險
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
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台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。