Levi's從人手一件到跌落神壇，為什麼大家不再穿牛仔褲？
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最近在PTT上，有網友提出「Levi's牛仔褲跌落神壇了嗎？」的討論，以往幾乎人手一件，甚至人手好幾件的經典牛仔褲，雖然款式隨著流行而改變，從AB褲到喇叭、再從喇叭變回窄身，不過這品牌似乎已失去以往流行指標的地位。到底，為什麼大家不再穿牛仔褲？
文字整理：林君玶
最近在PTT上，有網友提出「Levi's牛仔褲跌落神壇了嗎？」的討論，以往幾乎人手一件，甚至人手好幾件的經典牛仔褲，雖然款式隨著流行而改變，從AB褲到喇叭、再從喇叭變回窄身，不過，這品牌似乎已失去以往流行指標的地位，甚至在商店裡經常看到打折促銷。大家是否都如po文所說，轉而購買價格更親民的UNIQLO 599元牛仔褲呢？
網友怎麼說
這個討論，引起網友們的踴躍留言，除了像是「年輕人已經不愛穿牛仔褲」、「已改穿工作褲或運動褲」、「變胖」等穿著習慣改變之外，「牛仔褲本身退流行」、「韓風帶起的流行沒有牛仔褲」等與潮流走向改變的相關留言也有很多。不過更多數不穿牛仔褲的原因，還是歸咎於天氣太熱，「悶久傷蛋蛋」、「只有冬天才能穿」、「夏熱冬不保暖」等留言佔多數。
以往的Levi's有多神？
曾被《時代雜誌》評選為「20世紀最時尚單品」之一，Levi's 501這個經典褲款，曾是1990年代潮人必備的時尚單品，當時無論是新品或是古著，潮流人士們爭相研究橘標、紅標等等的版型差異，還有鈕扣、拉鍊、口袋、車縫線等各種細節，雜誌裡也不斷介紹各地的丹寧達人，在球鞋尚未成為炒作標的之前，Levi's牛仔褲曾是潮流天花板的一部分。
1999年，由木村拓哉代言推出的Levi’s Engineered Jeans，也是世上第一件3D立體剪裁牛仔褲，將Levi’s牛仔褲的流行帶上高峰。廣告裡穿著牛仔褲不斷奔跑的木村拓哉，展現了「牛仔褲也可以很好活動」的特色，這個廣告當時在西門町峨眉街上的Levi’s旗艦店大螢幕上，不斷循環播放著。
不過，這款牛仔褲的價格並不親民，3000台幣左右的價位，對當時的年輕人來說，是要縮衣節食好久才能購入的奢侈品。
雖然來自美國的Levi’s曾被說版型不適合亞洲人，但是在木村大神的加持之下，Levi’s牛仔褲依然是台灣男性的衣櫃中不能少了一件單品。
再來，雖說牛仔褲在世界文化史中佔有一席之地，像是馬龍白蘭度在1953年電影《飛車黨》中，讓牛仔裝代成為一種反叛的象徵，而許多足以影響文化的重大事件，像是胡士托音樂節反戰活動等等，也少不了牛仔褲的蹤影——不過，這都是爺爺奶奶們年輕時的事了。
為什麼大家不再穿牛仔褲？
或許牛仔褲的最大優點，也是它不再被人們追捧的原因——堅固耐穿。比起一件「物理上」耐穿的硬材質牛仔褲，現代人追求的或許是「視覺上」耐穿，材質柔軟舒適、可正式可休閒的基本款黑色西褲。
而天氣熱或許也是一個很大的因素，曾經因為看了木村拓哉Levi’s廣告而爆買好幾件的我，也大概有10年以上都沒穿過牛仔褲了，而那些曾經讓我傾家蕩產的高貴牛仔褲們，早就不知道在哪一年被成功斷捨離了。
隨著潮流變遷與時裝設計師們的努力，人們能選擇穿著的褲裝形式與穿搭方式越來越多，不只是版型、材質，像是排汗、防水等機能，也隨著時間過去推陳出新。甚至討論串裡有網友說到一個，或許是最關鍵的原因——有些男生已經不穿褲子了。
本文經every little d授權轉載，原文刊載於此
原標題：從人手一件到跌落神壇，以往的Levi's到底有多神？
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
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註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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