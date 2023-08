宇宙，人類最後的邊疆：在我們有生之年「星際旅行」能否如期實現？

早在1960年代後期,《星艦迷航記》(Star Trek)的推出便吸引不少大眾對於航天的理想,而後陸續有《星際爭霸戰》、《銀河飛龍》、《銀河前哨》等一系列的作品催生而出。每一集的開場白如下:

宇宙,人類最後的邊疆。這是企業號星艦的航程。它的五年任務,是去探索未知的新世界、找尋新的生命與文明、並且勇敢踏入前人未至之境。

Space: the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission: to explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before!