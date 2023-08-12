【國際新聞圖輯】洛杉磯市府員工一日罷工、墨西哥歡慶世界原住民日、寶可夢世界錦標賽日本開跑

八月的美國罷工頻傳，特別是加州。好萊塢的編劇罷工進入百日仍陷僵局，洛杉磯和橙郡的旅館、酒店員工也上街頭罷工，同樣在洛杉磯，市政府的員工為了抗議勞資談判遲遲未解，週二（8日）聚集1萬多名清潔工、警衛、機場交通司機等等員工，進行24小時的「一日」罷工。

不如美國街頭「聚眾」，世界的另一端，有許多人趕著逃離家園。義大利居民遇上大火紛紛撤離；在烏克蘭的扎波羅熱民，眾飽受俄羅斯不斷砲擊，失去了家園。

過去一週，世界各國還有發生什麼事？用精彩的照片，一次掌握國際大小事！

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8月6日，一名義大利薩丁島上的牧羊人，在濃霧之中努力拯救他的羊群。

由於炎熱、乾燥，再加上由西北方吹來強勁的「密史托拉風」（mistral winds ），義大利當局統計，截至8月7日薩丁島發生至少42起野火。受災最嚴重的是東部地區，尤其是努奧羅省（Nuoro Province）的波薩達（Posada）。當局已經從波薩達和隔壁的西尼斯科拉（Siniscola）撤離將近600人，並派出大量的消防人員以及加拿大的飛機，進行搶救。

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巴基斯坦旁遮普省（Punjab）的拉瓦平第（Rawalpindi）的環境檢測點發現小兒麻痹病毒後，該省的緊急行動小組宣稱，將於8月7日開始，展開為期六天的疫苗注射活動。活動針對五歲和五歲以下孩童提供小兒麻痺疫苗，並部署專家確保注射能順利進行。旁遮普當局預計，將有110萬名孩童於活動期間接受疫苗注射。

不僅在旁遮普省，在第二大省喀拉蚩（Karachi）也有相同的預防行動。醫療人員挨家挨戶，為孩童「點」小兒麻痺的預防疫苗。

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8月8日，在美國加州，上千名洛杉磯市政府雇用的清潔工、救生員、機場交通車司機、港口工作人員等等，上街展開為期24小時的一日罷工。南加州工會SEIU Local 721會長葛林（David Green）告訴《CNN Business》，因為熱浪和嚴重的人力短缺，「工會成員已經面臨崩潰邊緣。」工會通過表決，允許成員們上街罷工，抗議市政府已經違反勞動法規。

工會代表瓦爾迪茲（Gilda Valdez）代表說：「這場罷工是一個警訊——請市政府坐上談判桌。」

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聯合國於1994年，將每年的8月9日定為世界原住民日（International Day of the World's Indigenous Peoples）。

這一天，在墨西哥的城市，舞者們穿著鮮豔的衣服、裝扮的五顏六色，歡慶世界原住民日。他們希望藉此能讓人們認識墨西哥多樣的文化。根據墨西哥當局2020年的統計，全國有將近2320萬人認為自己是原住民。

一位墨西哥米卻肯州（Michoacan）普雷佩查（Purepecha）文化委員會的成員盧納茲（Maria Nunez）說：「我們這麼做，是為了不讓老祖先傳承下來傳統、我們的文化、我們的根被遺忘。」

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8月9日，俄羅斯再度轟炸烏克蘭札波羅熱。烏克蘭當局週四（10日）指出，這場攻擊中，有兩名女性和一名男性身亡，另外有九人受傷，其中包含一名11個月大的嬰兒。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）上傳一段影片，顯示有市區一座教堂旁被炸毀的建築，冒出屢屢陣煙。扎波羅熱市議會秘書庫爾特夫（Anatoliy Kurtev）表示，一座教堂和15棟建築已經被摧毀。

8月10日，一位男子被拍下親吻，從炸毀的聖彼得教堂中救出的聖像。

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誰能成為最優秀的寶可夢訓練師？寶可夢的國際盛會Pokémon世界錦標賽（Pokémon World Championships），今年首度在日本舉行。比賽於8月11日至13日，於日本橫濱的橫濱平和國際會議場，舉辦為期三天的活動。

比賽項目包含《寶可夢朱／紫》對戰、《寶可夢集換式卡牌遊戲》、《Pokémon Go》和《寶可夢大集結》（Pokémon UNITE）等，來自全球各地的玩家將角逐冠軍寶座！

玩家們於8月11日，聚集在會議場前觀看《寶可夢大集結》（Pokémon UNITE）的賽事。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：翁世航