【國際新聞圖輯】洛杉磯市府員工一日罷工、墨西哥歡慶世界原住民日、寶可夢世界錦標賽日本開跑
我們想讓你知道的是
你也想成為寶可夢大師嗎？2023年Pokémon 世界錦標賽（Pokémon World Championships）將在這週末舉辦，8月11日至13日三天的比賽，吸引全球各地的玩家齊聚在日本橫濱。這也是日本首度舉辦這場寶可夢世界的國際盛會，玩家們將在各項競賽中角逐冠軍寶座！
八月的美國罷工頻傳，特別是加州。好萊塢的編劇罷工進入百日仍陷僵局，洛杉磯和橙郡的旅館、酒店員工也上街頭罷工，同樣在洛杉磯，市政府的員工為了抗議勞資談判遲遲未解，週二（8日）聚集1萬多名清潔工、警衛、機場交通司機等等員工，進行24小時的「一日」罷工。
不如美國街頭「聚眾」，世界的另一端，有許多人趕著逃離家園。義大利居民遇上大火紛紛撤離；在烏克蘭的扎波羅熱民，眾飽受俄羅斯不斷砲擊，失去了家園。
過去一週，世界各國還有發生什麼事？用精彩的照片，一次掌握國際大小事！
8月6日，一名義大利薩丁島上的牧羊人，在濃霧之中努力拯救他的羊群。
由於炎熱、乾燥，再加上由西北方吹來強勁的「密史托拉風」（mistral winds ），義大利當局統計，截至8月7日薩丁島發生至少42起野火。受災最嚴重的是東部地區，尤其是努奧羅省（Nuoro Province）的波薩達（Posada）。當局已經從波薩達和隔壁的西尼斯科拉（Siniscola）撤離將近600人，並派出大量的消防人員以及加拿大的飛機，進行搶救。
巴基斯坦旁遮普省（Punjab）的拉瓦平第（Rawalpindi）的環境檢測點發現小兒麻痹病毒後，該省的緊急行動小組宣稱，將於8月7日開始，展開為期六天的疫苗注射活動。活動針對五歲和五歲以下孩童提供小兒麻痺疫苗，並部署專家確保注射能順利進行。旁遮普當局預計，將有110萬名孩童於活動期間接受疫苗注射。
不僅在旁遮普省，在第二大省喀拉蚩（Karachi）也有相同的預防行動。醫療人員挨家挨戶，為孩童「點」小兒麻痺的預防疫苗。
8月8日，在美國加州，上千名洛杉磯市政府雇用的清潔工、救生員、機場交通車司機、港口工作人員等等，上街展開為期24小時的一日罷工。南加州工會SEIU Local 721會長葛林（David Green）告訴《CNN Business》，因為熱浪和嚴重的人力短缺，「工會成員已經面臨崩潰邊緣。」工會通過表決，允許成員們上街罷工，抗議市政府已經違反勞動法規。
工會代表瓦爾迪茲（Gilda Valdez）代表說：「這場罷工是一個警訊——請市政府坐上談判桌。」
聯合國於1994年，將每年的8月9日定為世界原住民日（International Day of the World's Indigenous Peoples）。
這一天，在墨西哥的城市，舞者們穿著鮮豔的衣服、裝扮的五顏六色，歡慶世界原住民日。他們希望藉此能讓人們認識墨西哥多樣的文化。根據墨西哥當局2020年的統計，全國有將近2320萬人認為自己是原住民。
一位墨西哥米卻肯州（Michoacan）普雷佩查（Purepecha）文化委員會的成員盧納茲（Maria Nunez）說：「我們這麼做，是為了不讓老祖先傳承下來傳統、我們的文化、我們的根被遺忘。」
8月9日，俄羅斯再度轟炸烏克蘭札波羅熱。烏克蘭當局週四（10日）指出，這場攻擊中，有兩名女性和一名男性身亡，另外有九人受傷，其中包含一名11個月大的嬰兒。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）上傳一段影片，顯示有市區一座教堂旁被炸毀的建築，冒出屢屢陣煙。扎波羅熱市議會秘書庫爾特夫（Anatoliy Kurtev）表示，一座教堂和15棟建築已經被摧毀。
8月10日，一位男子被拍下親吻，從炸毀的聖彼得教堂中救出的聖像。
誰能成為最優秀的寶可夢訓練師？寶可夢的國際盛會Pokémon世界錦標賽（Pokémon World Championships），今年首度在日本舉行。比賽於8月11日至13日，於日本橫濱的橫濱平和國際會議場，舉辦為期三天的活動。
比賽項目包含《寶可夢朱／紫》對戰、《寶可夢集換式卡牌遊戲》、《Pokémon Go》和《寶可夢大集結》（Pokémon UNITE）等，來自全球各地的玩家將角逐冠軍寶座！
玩家們於8月11日，聚集在會議場前觀看《寶可夢大集結》（Pokémon UNITE）的賽事。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。