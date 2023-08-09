李嘉誠家族公司大幅削價售樓，如何反映香港樓價走勢？

（中央社）香港首富李嘉誠家族的公司幾天前以低於市價16%的價格推銷新盤，在市場一石激起千層浪。

李嘉誠作為香港首富，過去的重點事業是房地產，由於其投資計算精準，經常在市場逆轉前作出部署，使他被譽為「超人」。

雖然他已經退休，但由其兒子李澤鉅掌控的長江實業集團有限公司3日宣布推出的預售房，也是舉動驚人，其在九龍油塘興建的「親海駅II」推出132個預售房，平均每平方英尺價格為港幣1萬4997元，低於市價16%，令售價重返7年前的水平。

長實以如此低價出售預售房，立即哄動市場，有人擔心這預兆著長實短期不看好房市前景，原因是美國利率一直上升，而香港不能不跟隨，令市民購房意欲大減。

另有人分析，中國大陸市場的債務危機仍未過去，市場脆弱，而北京中央至今沒有推出有效解決辦法，大陸民眾購房意欲低落。在這種氛圍之下，香港與大陸2月恢復通關以來，也再沒有出現大陸民眾來港大手購房的榮景。

事實上，按照目前市況，由於貸款利率上升，目前在本地租房比貸款購房便宜。

根據《香港經濟日報》的統計，以九龍奧運柏景灣的500平方英尺住房為例，每月租金是2萬2000元，銀行供貸卻是3萬2316元，兩者相差32%。

其他位於九龍各區的大型住宅區，租金低過銀行供貸的比率普遍也在20%至28%之間。

近幾年來，全球經濟不景氣，香港也受到衝擊，尤其3年疫情以來，香港與大陸經濟同樣低迷，加上政治動盪，香港房市、股市、旅遊業等都缺乏生氣，房價也是拾級而下，只是長實一下子把價格大幅調低，難免引來更大關注，質疑市場究意是持續向下翻沉，抑或已經底定。

對於長實低價促銷，有市場分析師提出警告，這可能是價格向下的啟示，不能貿然進場；也有分析表示，暫時難以斷言市場價格將會繼續下跌；另有分析指出，這未嘗不是低價購房的良機。

不過，長實的促銷行動近期既引起同行跟進，也令低迷了一段時間的房市活躍起來。比如，長實上述減價促銷，掀起一陣購買熱潮，購買人數比預售房數量多出接近20倍。

為此，長實近日決定推出「親海駅II」第二批128個預售房，價格差不多，反應更為熾熱，超額認購25倍。

對於市場反應如此熱烈，有分析人士認為，市場承接力強，房市應可穩定在這個水平，再大跌風險不高。

不過，李嘉誠家族在房地產業上一向被視為風向標，且往往是市場逆轉的先兆，一些散戶對此還是戰戰兢兢，不敢貿然入市。

再從宏觀角度看，房市向來是穩定香港經濟的支柱，李嘉誠家族此時大舉促銷，也被一些人解讀為香港經濟將會持續低迷，令人對香港經濟前景忐忑不安。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex