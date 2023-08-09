《華盛頓郵報》揭露中國2020年就駭入日本機密國防網路，中國駭客為何要網攻日本？
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美國國安局在2020年秋季發現日本國防網路遭中國駭客入侵，由於茲事體大，當時美國國安局局長暨網戰司令部司令、白宮副國家安全顧問都趕往東京向首相簡報，不過直到2021年秋季，美國政府掌握新的資訊，證實日方的應對措施並沒有取得太大進展。
《華盛頓郵報》（The Washington Post）7日報導，美國國家安全局在2020年有項驚人發現，他們驚覺中國軍事駭客已攻進日本最敏感的機密國防網路，並且擁有能深入、持續的訪問權限，恐藉機取得日本軍事計畫、能力以及缺失評估等情資，外界擔心此會影響美日未來的情報共享；美國五角大廈8日表示，仍對和日本分享情報仍充滿信心，且會持續進行。
《華盛頓郵報》報導指出，美國國安局在2020年秋季發現日本國防網路遭中國駭客入侵，由於茲事體大，當時美國國安局局長暨網戰司令部司令仲宗根（Paul Nakasone）、時任白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）都趕往東京，向日本防衛大臣報告此事，而防衛大臣則安排他們親自與首相報告。仲宗根和博明告訴日方，北京已經突破了東京的國防網路，且這是他們現代史上最具破壞性的駭客攻擊事件，日本在得知此事後大吃一驚，表示會著手調查。
報導指出，美國當時適逢總統選舉後交接，而拜登（Joe Biden）政府上任後也面臨俄羅斯駭客入侵以及勒索軟體等國內問題，一直到2021年中國駭客仍存在日本的國防網路系統之中。
2021年初，美國網路司令部派出一批「前進追捕」（hunt forward）的網路偵查小組到東京協助評估、並著手清除中國植入的惡意軟體，此小組多年來一直在幫助烏克蘭、北馬其頓和立陶宛等國家偵測外國入侵者的蹤跡。不過日方當時仍對讓他國軍方接觸國防網路感到警戒，於是雙方採取一個折衷作法：由日本國內公司來評估系統漏洞，然後讓美國國安局與網路司令部偵查小組審查結果，並就如何彌補漏洞提供建議。
但是在2021年秋天，美國政府掌握新的資訊，證實中國侵犯日本國防網路系統的嚴重性，而日方的應對措施並沒有取得太大進展，因此在同年11月，儘管日本仍因疫情封鎖邊境，美國主責網路安全的副國安顧問紐柏格（Anne Neuberger）帶著一批官員飛到日本，與防衛、情報和外交部門最高官員會面，凸顯事情的嚴重性。
紐伯格後來與日本新任命的國安顧問秋葉武夫（Takeo Akiba）合作制定新的網路戰略，日本隨後也成立了網戰司令部，24小時的監控網路系統，並計畫在5年內投入70億美元（約新台幣2220億元）的金額用於網路安全，日本自衛隊的專業網路部門也預計到2027年將擴編至4000人（在2022年末僅有890人）。
不過，僅管日本政府已經採取措施以加強網路系統，但報導指出，這似乎還不足以躲避中國的監視，官員擔心這將影響日美之間的情資共享。
日方淡化駭客攻擊事件，美國仍對與日本共享情資充滿信心
日本內閣官房長官松野博一8日表示，日本和美國在各方面一直保持著密切溝通，目前無法證實日本安全資訊曾因網路攻擊外洩。松野博一強調，網路安全是維持日美同盟的基礎，日本將繼續努力保持網路的牢固和安全。
美國五角大廈發言人辛赫（Sabrina Singh）則拒絕對《華盛頓郵報》的報導發表評論，表示讓日方自己為情報與網路能力發言。但她補充道，美國對和日本的關係以及共享情資「充滿信心」，而且美國有信心將會持續這樣做。
美國、日本和韓國將在本月18日將於美國大衛營舉行三方峰會，預計會後將發表共同宣言，官員透露三方正在討論開通領袖熱線電話，以及加強三邊演習、網路安全、導彈防禦和經濟安全等合作措施。
北京方面沒有立即發表評論。
中國駭客為什麼要攻擊日本？
自2021年以來，中國對美國和亞太地區的關鍵基礎設施的滲透不斷增加。
微軟公司在今年5月才揭露，中國資助的駭客組織「Volt Typhoon」（伏特颱風）攻擊關島基礎設施，包括通訊、交通和公共事業等。關島是美國軍事基地所在地，具重要戰略意義，台海若發生衝突或台灣遭中國解放軍封鎖，關島將是美軍的反應中樞。專家擔心，駭客的目標可能是在印太地區發生衝突時，以破壞或阻止美國和亞洲之間的通訊。
而《紐約時報》上月報導更指出，拜登政府相信中國已在美國主要電力和通訊網路植入堪比「定時炸彈」的惡意軟體，一旦美中因台灣問題爆發衝突，北京很可能藉此擾亂美軍干預行動。也有一派理論則認為，惡意軟體旨在分散注意力，中國官員可能認為在攻擊台灣或其他行動期間，美國基礎設施的任何中斷都會吸引美國公民的注意力，讓他們無暇顧及海外衝突。
日本《讀賣新聞》也引述觀察人士分析，如果台海爆發衝突，中國可能會對日本發動網路攻擊，以阻礙美軍和其他國家的活動。
日本近期正在擴大軍備能力，除正向美國大量購買戰斧巡航導彈，並允許美國重組在沖繩海軍陸戰隊編制，新建具快速應變能力的「海兵沿岸連隊」（MLR），一旦台灣與中國爆發衝突，美國軍隊就可以接近台灣。
延伸閱讀
- 《紐約時報》：美國關鍵基礎設施遭植入惡意軟體，以利中國侵台
- 反制中國「反介入戰略」，美國正在關島部署「最厲害的矛、最堅實的盾」
- 日本前防衛副大臣中山泰秀訪台：未來戰爭不只陸海空，台美日應加強太空、網路、電磁波合作
- 怒罵裴洛西「戰爭販子、老巫婆」，刑事局證實超商、台鐵、路邊廣告看板螢幕遭駭客攻擊
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核稿編輯：羅元祺
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html