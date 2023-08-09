《華盛頓郵報》揭露中國2020年就駭入日本機密國防網路，中國駭客為何要網攻日本？

《華盛頓郵報》（The Washington Post）7日報導，美國國家安全局在2020年有項驚人發現，他們驚覺中國軍事駭客已攻進日本最敏感的機密國防網路，並且擁有能深入、持續的訪問權限，恐藉機取得日本軍事計畫、能力以及缺失評估等情資，外界擔心此會影響美日未來的情報共享；美國五角大廈8日表示，仍對和日本分享情報仍充滿信心，且會持續進行。

《華盛頓郵報》報導指出，美國國安局在2020年秋季發現日本國防網路遭中國駭客入侵，由於茲事體大，當時美國國安局局長暨網戰司令部司令仲宗根（Paul Nakasone）、時任白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）都趕往東京，向日本防衛大臣報告此事，而防衛大臣則安排他們親自與首相報告。仲宗根和博明告訴日方，北京已經突破了東京的國防網路，且這是他們現代史上最具破壞性的駭客攻擊事件，日本在得知此事後大吃一驚，表示會著手調查。

China hacked Japan’s sensitive defense networks, officials say. A very important story by @nakashimae https://t.co/uJVkAwJqhx — Bonnie Glaser / 葛來儀 🇺🇦 (@BonnieGlaser) August 7, 2023

報導指出，美國當時適逢總統選舉後交接，而拜登（Joe Biden）政府上任後也面臨俄羅斯駭客入侵以及勒索軟體等國內問題，一直到2021年中國駭客仍存在日本的國防網路系統之中。

2021年初，美國網路司令部派出一批「前進追捕」（hunt forward）的網路偵查小組到東京協助評估、並著手清除中國植入的惡意軟體，此小組多年來一直在幫助烏克蘭、北馬其頓和立陶宛等國家偵測外國入侵者的蹤跡。不過日方當時仍對讓他國軍方接觸國防網路感到警戒，於是雙方採取一個折衷作法：由日本國內公司來評估系統漏洞，然後讓美國國安局與網路司令部偵查小組審查結果，並就如何彌補漏洞提供建議。

但是在2021年秋天，美國政府掌握新的資訊，證實中國侵犯日本國防網路系統的嚴重性，而日方的應對措施並沒有取得太大進展，因此在同年11月，儘管日本仍因疫情封鎖邊境，美國主責網路安全的副國安顧問紐柏格（Anne Neuberger）帶著一批官員飛到日本，與防衛、情報和外交部門最高官員會面，凸顯事情的嚴重性。

紐伯格後來與日本新任命的國安顧問秋葉武夫（Takeo Akiba）合作制定新的網路戰略， 日本隨後也成立了網戰司令部，24小時的監控網路系統，並 計畫在5年內投入70億美元（約新台幣2220億元）的金額用於網路安全，日本自衛隊的專業網路部門也預計到2027年將擴編至4000人（在2022年末僅有890人）。

不過，僅管日本政府已經採取措施以加強網路系統，但報導指出，這似乎還不足以躲避中國的監視，官員擔心這將影響日美之間的情資共享。

日方淡化駭客攻擊事件，美國仍對與日本共享情資充滿信心

日本內閣官房長官松野博一8日表示，日本和美國在各方面一直保持著密切溝通，目前無法證實日本安全資訊曾因網路攻擊外洩。松野博一強調，網路安全是維持日美同盟的基礎，日本將繼續努力保持網路的牢固和安全。

美國五角大廈發言人辛赫（Sabrina Singh）則拒絕對《華盛頓郵報》的報導發表評論，表示讓日方自己為情報與網路能力發言。但她補充道，美國對和日本的關係以及共享情資「充滿信心」，而且美國有信心將會持續這樣做。

Pentagon confident on sharing intelligence with Japan despite China hacking report https://t.co/DlaqctlHpZ pic.twitter.com/GRSS7DwzUD — The Korea Times (@koreatimescokr) August 9, 2023

美國、日本和韓國將在本月18日將於美國大衛營舉行 三方峰會，預計會後將發表共同宣言，官員透露三方正在討論開通領袖熱線電話，以及加強三邊演習、網路安全、 導彈防禦和經濟安全等合作措施。

北京方面 沒有立即發表評論。

中國駭客為什麼要攻擊日本？

自2021年以來，中國對美國和亞太地區的關鍵基礎設施的滲透不斷增加。

微軟公司在今年5月才揭露，中國資助的駭客組織「Volt Typhoon」（伏特颱風） 攻擊關島基礎設施，包括通訊、交通和 公共事業等。 關島是美國軍事基地所在地，具重要戰略意義，台海若發生衝突或台灣遭中國解放軍封鎖，關島將是美軍的反應中樞。專家擔心，駭客的目標可能是在印太地區發生衝突時，以破壞或阻止美國和亞洲之間的通訊 。

而《紐約時報》上月報導更指出，拜登政府相信中國已在美國主要電力和通訊網路植入堪比「定時炸彈」的惡意軟體，一旦美中因台灣問題爆發衝突，北京很可能藉此擾亂美軍干預行動。也有一派理論則認為，惡意軟體旨在分散注意力，中國官員可能認為在攻擊台灣或其他行動期間，美國基礎設施的任何中斷都會吸引美國公民的注意力，讓他們無暇顧及海外衝突。

日本《讀賣新聞》也引述 觀察人士分析，如果台海爆發衝突，中國可能會對日本發動網路攻擊，以阻礙美軍和其他國家的活動。

日本近期正在擴大軍備能力，除正向美國大量購買戰斧巡航導彈，並允許美國重組在沖繩 海軍陸戰隊編制，新建具快速應變能力的「海兵沿岸連隊」（MLR） ，一旦台灣與中國爆發衝突，美國軍隊就可以接近台灣。

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核稿編輯：羅元祺