2023/08/09,
能源

侯友宜能源政策：核一二三延役，安全無虞下推動核四重啟，穩定供電為首要考量

侯友宜能源政策：核一二三延役，安全無虞下推動核四重啟，穩定供電為首要考量

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至於在5大能源政策主張方面，侯友宜說，「以綠永續」是要穩健務實持續增加再生能源發電，作為台灣未來主要的能源支柱；「以核減煤」是要與國際同步，善用既存核電的價值，作為降低碳排及空污的關鍵選項。

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜今（9）日推出能源政策，主張將核電正式列入能源選項，並承諾當選總統後，第一任期內將完成核一、核二、核三檢查檢修工作，安全延役；也將成立「核四總體安全審查委員會」，在安全無虞下，推動核四安全重啟。

侯友宜今天上午召開記者會，說明能源政策，宣示2050年能源願景，包括環境永續、國家安全、人民健康、有序轉型等4大方向；以及提出以綠永續、以核減煤、邁向無煤、以氣承轉、節能優先等5大能源政策主張。

侯友宜也強調，當選總統後，第一任期內將完成核一、核二、核三檢查檢修工作，安全延役，重新運轉，同時，邀請國內外最頂尖的核能安全專家學者成立「核四總體安全審查委員會」，儘快完成核四現有機組的檢修檢查，在安全無虞下，推動核四安全重啟。

談到2050能源願景4大方向，侯友宜說，「環境永續」，2050淨零排放是全球共同目標，積極發展再生能源，讓現有核電廠延役，取代污染及排碳嚴重的燃煤發電；「國家安全」是要以確保能源安全，穩定供電為首要考量。

侯友宜表示，「人民健康」則是要加速減煤、減碳、減空污，讓人民遠離呼吸疾病及環境反撲的威脅；「有序轉型」是能源轉型要務實可行，更要穩健，具體目標包括「2030減碳台灣」、「2035低碳台灣」、「2040無煤台灣」、「2050淨零台灣」。

至於在5大能源政策主張方面，侯友宜說，「以綠永續」是要穩健務實持續增加再生能源發電，作為台灣未來主要的能源支柱；「以核減煤」是要與國際同步，善用既存核電的價值，作為降低碳排及空污的關鍵選項；「邁向無煤」是要初期運用燃煤發電作為能源安全與電價穩定的關鍵少數，但將逐漸減少燃煤發電，至2030年占比減少至14％，2040年完全停止燃煤發電，達成2040無煤台灣的目標。

侯友宜接著指出，「以氣承轉」則是基於確保國家安全及供電無虞等因素，天然氣占比應維持安全不過半，未來部分天然氣機組在加裝CO2處理設備後，逐步移為備援；「節能優先」是以節能及調節供需為優先，擴大投入節能、儲能及智慧電網的資源，以降低用電需求成長並提高電力調度效益，確保供電充足及穩定。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺


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