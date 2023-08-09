2023傳藝金曲獎入圍名單：已故陳美雲、查馬克・法拉屋樂獲特別獎，還有哪些值得關注的作品？
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2023第34屆傳藝金曲獎公布入圍名單，本屆傳藝金曲獎共有871件報名，91組創作者、43件作品入圍。而今年度「特別獎」，頒給了二位已故的優秀從業人員——歌仔戲藝師陳美雲及已故排灣族古調教育家查馬克・法拉屋樂。
2023第34屆傳藝金曲獎頒獎典禮，即將於10月7日舉行，昨（8）日文化部所屬國立傳統藝術中心公布入圍名單，由總召集人暨音樂類召集人吳榮順、戲曲類召集人紀慧玲，共同揭曉。
至於文化部政務次長李靜慧，則是揭曉今年度「特別獎」，由已故歌仔戲藝師陳美雲及已故排灣族古調教育家查馬克・法拉屋樂獲得。而本屆宣傳大使為許效舜，頒獎典禮總導演兼策展人為汪兆謙、視覺總監則是顏伯駿，頒獎典禮將會以「壯闊飛行──Fly High」為主題。
文化部政務次長李靜慧指出，過去三年受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫措施限制，藝文展演被迫停演及延期，隨著去年疫情逐步解封，許多優質劇作重新回到舞台演出，也使得本屆傳藝金曲獎「戲曲表演類」報名件數爆量，比去年增加30％，「好不容易熬過疫情，結果要在得獎的場域廝殺一番。」
李靜慧特別感謝傳統藝術界在疫情中堅韌不拔交出漂亮的成績單，文化部一定會持續作為傳統藝術界最強大的支持力量。
傳藝中心則表示，本屆傳藝金曲獎共有871件報名，91組創作者、43件作品入圍，其中戲曲表演類，唐美雲歌仔戲團《冥遊記─帝王之宴》與台北木偶劇團《水鬼請戲》，皆同時獲得5項大獎提名，而明華園天字戲劇團與莎士比亞的妹妹們的劇團共同創作《無題島：孽種與魔法師》、不貳偶劇《戲頭》，還有首次入圍傳藝金曲獎的挽仙桃劇團，也以歌仔戲《文武天香》入圍4個獎項。
至於以往音樂作品獎項歸類為「出版類」，經第33屆評審委員研議後一致認為，獎項類別名稱調整為「音樂類」，更能彰顯獎項之獎勵內涵，且不影響參賽資格仍以出版及數位發行形式為主的性質。
今年首度更名後，報名件數大約與去年持平，入圍最多獎項的專輯為典歌詩台灣音樂坊出版的《台語十四行歌 人生七章》，以及台北市立國樂團的國樂台語歌劇《蔥仔開花》，各得到5項大獎提名。
再來是今年特別獎得主，評審團頒給了二位已故的從業人員。戲曲類特別獎由素有歌仔戲活字典之稱的陳美雲獲得，她腹笥深厚，從藝超過一甲子，歷經內台、外台、廣播、電視歌仔戲各時期，多年作育英才不懈，實為台灣歌仔戲的重要代表人物。
評審團認為，雖然在資本與人脈上，陳美雲無法突破外台體質限制，仍極力完成許多重要貢獻。將特別獎頒給她，是對所有迄今仍在外台戲班努力的從業人員最大肯定，也是對精確掌握歌仔戲「活戲」表演風格與方法的前輩藝師再次致敬。
音樂類特別獎得主則是查馬克・法拉屋樂，則為深耕台灣原住民族文化之教育工作者，他一生致力發揚傳承排灣文化，成立泰武古謠傳唱隊，投入排灣歌謠的採集，透過部落耆老的口傳教唱，保存瀕臨失傳的部落古謠，影響各部落展開對自身歌謠的傳習推動。用祖先的歌聲喚起部落的文化覺醒，也讓排灣音樂走向世界。
傳藝中心主任陳悅宜表示，傳統藝術是台灣面對世界最具特色與辨識力的文化形象，不僅質地豐厚，又有與時俱進的雋永。傳藝金曲獎代表傳統藝術界最高榮譽，每年傳藝中心總是全體總動員，集結眾人智慧，共同打造出一場無與倫比的文化盛會，向藝術家們致上最高的敬意。
最後，今年持續邀請阮劇團藝術總監汪兆謙擔任頒獎典禮總導演、金曲音樂人柯智豪擔任音樂總監、三頁文設計總監顏伯駿操刀整體視覺設計，今年以「壯闊飛行──Fly High」為主題，象徵藝術創作者在傳統藝術無垠的想像中自在翱翔、展望未來。
第34屆傳藝金曲獎頒獎典禮將於10月7日週六晚間7點於台灣戲曲中心大表演廳舉行，頒獎典禮將透過中視新聞台電視轉播，並且在傳藝金曲獎及中視新聞台臉書粉專、YouTube頻道同步直播。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：羅元祺
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航