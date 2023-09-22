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2023/09/22,
司法

律師解答：在路上撿到錢，可以直接拿去投在捐款箱嗎？

律師解答：在路上撿到錢，可以直接拿去投在捐款箱嗎？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

大家或多或少都有過撿到錢的經驗，無論是一元的硬幣或是百元大鈔都可能會有，假如將撿到的錢直接拿去投在捐款箱或是捐給愛心單位，這樣可不可行呢？律師會建議不要做，因為可能有觸法的疑慮。

有網友發文敘述自己去超商消費時，曾發現竟然有客人在拿500元的鈔票消費後，就直接把找回來的錢全部投入愛心捐款箱

這樣大方有愛心的行為，讓他很好奇是不是有很多人都會這樣做。不過，不少人都表示自己並不會投那麼多錢，也有人表示自己曾不小心將1000元的鈔票直接投入，因為拿不回來所以就只能接受。

對於捐款箱的投錢情況，也出現曾在超商工作的網友表示，若是有撿到錢時，自己跟客人也都會直接投入捐款箱，不會占為己有，如此一來也能做愛心。

大家或多或少都有過撿到錢的經驗，無論是一元的硬幣或是百元大鈔都可能會有，有些人就會好奇，假如我將撿到的錢直接拿去投在捐款箱或是捐給愛心單位，這樣可不可行呢？

對於這個行為，律師會建議不要做，因為可能有觸法的疑慮。這個答案可能會讓不少人感到驚訝，難道做愛心也會違法嗎？

會有違法疑慮的部分，其實是在你捐款的錢，其來源恐怕會有問題。

假如是用平常自己賺的錢去愛心捐款，絕對沒有問題，畢竟那是屬於你自己的財產，要怎麼處分是你個人的自由。然而，你今天拿去捐款的錢若是在地上撿到，就表示那是有人遺失的鈔票，並非本來就是你的財產。

在這樣的情況下，這張鈔票就是屬於他人的遺失物。

而在路上撿到他人遺失物，無論是鈔票、手錶、錢包等等，不管是多大或是多小、價值如何，都不應該直接占為己有，因為這樣的舉動其實是會觸法的喔！

《刑法》第337條就有規定，意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處一萬五千元以下罰金——這條，就是所謂的侵占遺失物罪。

因此，若是將撿到的錢——也就是別人的遺失物——直接拿去做愛心捐款，就很有可能會成立此罪。下一次，若真撿到他人的遺失物，一律建議交由警方處理，這樣才會是最妥善的方式。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀


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