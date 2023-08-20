TNL+ 2023/08/20,
印太

北韓最壯麗的風景是「人」，振興疫後觀光就該從此下手

北韓最壯麗的風景是「人」，振興疫後觀光就該從此下手
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

北韓觀光的優勢是「神秘」，但瓶頸亦同，因神秘僅足以讓遊客一訪北韓，當遮掩的面紗被揭開，如何讓來過北韓的觀光客願意二訪才是學問，北韓至少要能勾起遊客產生第二次訪問的興趣。

最新消息指出，北韓旅行社開始招收旅客參加「平壤國際業餘高爾夫球大賽」，加上2023年北韓為慶祝7月26日「祖國解放戰爭勝利紀念日」70週年，進行閱兵儀式，為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情北韓封鎖國境後，首度邀請外國使節團入境。種種跡象顯示，北韓邊境可望解封，而旅遊作為無煙囪工業，自然將成為北韓創造外匯的重點。

身為四度踏足北韓國土的台灣人，我可是細細觀察過北韓全貌，北韓景點以首都平壤為核心，再搭配西岸的新義州、開城、板門店與東岸的羅先、元山、金剛山。

北韓迄今仍不開放自助旅行，均須由旅行團安排行程，旅行團除邊境旅遊主要是針對中國遊客，於邊境新義州、羅先等地的一至兩日遊外，其餘皆會到訪平壤，再放射狀去往其他景區。

只是歷經疫情鎖國，北韓的山水景觀應是清麗如昔，旅遊整體條件復甦則尚待觀察，但休養生息其實正是北韓觀光業重新擘劃經營的大好時刻。

務必深耕中國市場

國際遊客（有限定國籍）可赴韓國報名非軍事區（Demilitarized zone，DMZ）行程，自韓國進入「藍色小屋」（軍事談判委員會會議室）踏入北韓一側，但這屬於韓國旅行社營運範疇，本就與北韓無關，北韓自有其官方套裝行程，同樣包含板門店，可從北韓踏入韓國一側。

不過最近突發美國士兵越過軍事分界線，闖入北韓事件，北韓的板門店行程通常會縮減，僅供遠觀軍事分界線，但這種可遇不可求的冷戰景點，仍是北韓旅遊的賣點，更能吸引同是韓戰交戰國之一的中國遊客。

同樣依北韓的地緣與對外關係，觀光依舊將以中國遊客占最大宗，按行銷原理，此時切不能發散力量，冒然開發他國遊客，仍應持續深耕中國市場，憑藉中國與北韓的友好關係，同屬社會主義陣營的歷史記憶，韓戰並肩作戰的共患難情誼，都成為開發中國遊客的利基。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。