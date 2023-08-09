台北木偶劇團赴日演出傳統北管布袋戲《劈山救母》，台灣傳統表演團隊首度登上本多劇場群演

台北木偶劇團7日在日本下北澤本多劇場群演出傳統北管布袋戲《劈山救母》。這是台灣傳統表演團隊首次登上日本小劇場聖地本多劇場群演出，也是本多劇場成立30多年以來，第一次接受外國團隊演出，現場擠滿日本戲迷。

Photo Credit: 文化部提供 台北木偶劇團於飯田偶戲節合作演出台日共創劇《劈山救母》，現場擠滿日本戲迷

台北木偶劇團去（2022）年第一次赴日演出，台灣文化中心藉機與團隊合作辦理台灣布袋戲主題特展，獲日本每日新聞晚報以頭版報導介紹。為持續協助台灣表藝團體開拓日本市場，台灣文化中心主動向日本最大國際偶戲藝術節飯田偶戲節，及日本小劇場聖地下北澤本多劇場提案合作，促成今年台北木偶劇團赴日巡演。

台北木偶劇團先於3日開幕的飯田偶戲節，與日本懸絲傀儡劇團結城座合作，演出共創劇目《劈山救母》，飯田當地電視台並以實況轉播讓台北木偶劇團成員介紹布袋戲。昨日晚間在本多劇場群的演出也吸引滿場的日本觀眾。團員們以靈活生動的操偶手法，讓觀眾笑聲連連。

有日本民眾表示，自從去年欣賞台北木偶劇團的表演後，開始愛上布袋戲，今年台北木偶劇團在飯田偶戲節和本多劇場群的演出也都前往參加，還特地購買戲偶請劇團主演簽名留念，可見布袋戲的魅力。

台北木偶劇團團長林永志表示，今年台北木偶劇團與結城座合作參與飯田偶戲節，並在本多劇場群演出，不但持續台灣的國際交流，也將傳統布袋戲推向國際；巡演計畫策展人台北藝術大學副教授林于竝指出，布袋戲是代表台灣的傳統藝術，把台灣的傳統藝術帶到世界性的場域，跟另外一個傳統藝術產生對話，是非常難得的機會。

台北木偶劇團的巡演掀起日本對布袋戲的關注，目前台北木偶劇團已開始與日本團隊洽談未來的交流合作計畫，更規劃明年前往歐洲進行巡演。

Photo Credit: 文化部提供 台灣文化中心主任王淑芳（右8）、台北木偶劇團團長林永志（右6）、國立台北藝術大學教授林于竝（右7）、橫濱能樂堂館長中村雅之（左7）、本多劇場集團負責人本多慎一郎（左8）合影

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺