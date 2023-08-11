因應中國插足太平洋，紐西蘭大選罕見聚焦外交國防政策，強調地緣政治孤立不再是安全保證

（中央社）紐西蘭大選數十年來罕見聚焦外交和國防政策。民調顯示，選民關切安全環境，使得回應中國咄咄逼人作風的議題成為主要政黨在10月14日國會大選選戰的一項政見主軸。

《路透社》報導，紐西蘭上週公布國防檢討報告，開宗明義提到紐西蘭軍事能力已然落後，強調地緣政治孤立不再是安全保證。

儘管10月14日就要舉行國會大選，卻不見如何因應這個問題的明確路徑，專家認為正是此一困境讓選民仔細思索外部議題。就紐西蘭政治格局而言，這是自從1980年代以來罕見的情況。

在上述國防檢討報告公布同時進行的民調結果顯示，40%受訪者認為中國崛起是未來10年紐西蘭安全保障上的最大威脅之一。

政治評論員和選前外交政策辯論主持人巴加尼（Josie Pagani）說：「外交政策、國防、我們與太平洋島國的關係等，在這次選戰中都更加切身、民眾會更加意識到這些議題，相形之下，這些議題在過去選舉中幾乎不存在。」

當然，諸如生活費飆漲、犯罪和經濟等國內議題仍然是政治活動焦點。

民調機構易普索紐西蘭問題監測（Ipsos New Zealand Issues Monitor）6月公布民調結果顯示，63%選民認為通貨膨脹和生活費是這場選舉重中之重。相形之下，認為國防和安全問題是首要之務的受訪者比例只有1%。

國防部長李特（Andrew Little）在公布上述報告的演說中指出，直到最近，紐西蘭國民都還認為紐西蘭的「偏僻位置保護了這個國家」。

但是中國插足印太地區的形勢日趨明確，以及它與索羅門群島簽署安全協議的決定，都對紐西蘭國內形成更迫近的戰略挑戰。隨著糧食和燃料價格上漲，烏克蘭戰爭也展現了全球地緣政治會對當地造成何種衝擊。

紐西蘭國家情報安全局上週公布的另一份調查則揭示，民眾對於國防、安全和外交政策的關切程度正與日俱增。

受訪者認為，未來1年內其他國家威脅紐西蘭在太平洋的利益或是干預其事務的機會約有5成，而未來10年紐西蘭陷入武裝衝突的機會則有42%。

外交及貿易部秘書長希德（Chris Seed）提到外交政策和國防議題時指出：「從好的方面來看，我認為我們可能對於民眾真的關注此事感到有點意外。」

維多利亞大學（Victoria University）國際關係和政治學副教授楊恩（Jason Young）表示，外交政策在紐西蘭的選舉中通常無足輕重。不過1980年代工黨（Labour）決定禁止核動力或攜帶核武的船艦到訪，從而實際上終結紐西蘭與美國的軍事同盟關係，則是一個顯著例外。

現在紐西蘭必須決定如何著手處理國防開支、對美國和中國關係，以及澳洲、美國、英國合作打造核動力潛艦的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）等議題。

目前紐西蘭國防預算占國內生產毛額的比重約僅1%。執政的工黨已經表示必須提升國防開支，但沒有提出增幅多少。

紐西蘭參與AUKUS第二階段計畫也仍未定。上述國防檢討報告雖然表示，那是「一個機會」，但是外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）已經表示，紐西蘭不想在反核立場上妥協。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀