因應中國插足太平洋，紐西蘭大選罕見聚焦外交國防政策，強調地緣政治孤立不再是安全保證
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中國插足印太地區的形勢日趨明確，以及它與索羅門群島簽署安全協議的決定，都對紐西蘭國內形成更迫近的戰略挑戰。隨著糧食和燃料價格上漲，烏克蘭戰爭也展現了全球地緣政治會對當地造成何種衝擊。紐西蘭國家情報安全局上週公布的另一份調查則揭示，民眾對於國防、安全和外交政策的關切程度正與日俱增。
（中央社）紐西蘭大選數十年來罕見聚焦外交和國防政策。民調顯示，選民關切安全環境，使得回應中國咄咄逼人作風的議題成為主要政黨在10月14日國會大選選戰的一項政見主軸。
《路透社》報導，紐西蘭上週公布國防檢討報告，開宗明義提到紐西蘭軍事能力已然落後，強調地緣政治孤立不再是安全保證。
儘管10月14日就要舉行國會大選，卻不見如何因應這個問題的明確路徑，專家認為正是此一困境讓選民仔細思索外部議題。就紐西蘭政治格局而言，這是自從1980年代以來罕見的情況。
在上述國防檢討報告公布同時進行的民調結果顯示，40%受訪者認為中國崛起是未來10年紐西蘭安全保障上的最大威脅之一。
政治評論員和選前外交政策辯論主持人巴加尼（Josie Pagani）說：「外交政策、國防、我們與太平洋島國的關係等，在這次選戰中都更加切身、民眾會更加意識到這些議題，相形之下，這些議題在過去選舉中幾乎不存在。」
當然，諸如生活費飆漲、犯罪和經濟等國內議題仍然是政治活動焦點。
民調機構易普索紐西蘭問題監測（Ipsos New Zealand Issues Monitor）6月公布民調結果顯示，63%選民認為通貨膨脹和生活費是這場選舉重中之重。相形之下，認為國防和安全問題是首要之務的受訪者比例只有1%。
國防部長李特（Andrew Little）在公布上述報告的演說中指出，直到最近，紐西蘭國民都還認為紐西蘭的「偏僻位置保護了這個國家」。
但是中國插足印太地區的形勢日趨明確，以及它與索羅門群島簽署安全協議的決定，都對紐西蘭國內形成更迫近的戰略挑戰。隨著糧食和燃料價格上漲，烏克蘭戰爭也展現了全球地緣政治會對當地造成何種衝擊。
紐西蘭國家情報安全局上週公布的另一份調查則揭示，民眾對於國防、安全和外交政策的關切程度正與日俱增。
受訪者認為，未來1年內其他國家威脅紐西蘭在太平洋的利益或是干預其事務的機會約有5成，而未來10年紐西蘭陷入武裝衝突的機會則有42%。
外交及貿易部秘書長希德（Chris Seed）提到外交政策和國防議題時指出：「從好的方面來看，我認為我們可能對於民眾真的關注此事感到有點意外。」
維多利亞大學（Victoria University）國際關係和政治學副教授楊恩（Jason Young）表示，外交政策在紐西蘭的選舉中通常無足輕重。不過1980年代工黨（Labour）決定禁止核動力或攜帶核武的船艦到訪，從而實際上終結紐西蘭與美國的軍事同盟關係，則是一個顯著例外。
現在紐西蘭必須決定如何著手處理國防開支、對美國和中國關係，以及澳洲、美國、英國合作打造核動力潛艦的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）等議題。
目前紐西蘭國防預算占國內生產毛額的比重約僅1%。執政的工黨已經表示必須提升國防開支，但沒有提出增幅多少。
紐西蘭參與AUKUS第二階段計畫也仍未定。上述國防檢討報告雖然表示，那是「一個機會」，但是外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）已經表示，紐西蘭不想在反核立場上妥協。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。