古巴強推電子支付救通膨，民眾與商家對銀行抱持戒心，寧願緊抱現金
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根據官方數據，古巴通膨年增率已由去年的39%上升至今年5月的45.8%。但分析師認為，目前甚至又攀高到3位數。2021年才首度獲得合法地位的古巴小型私人商家，也對改用電子交易感到害怕擔憂。它們需要美元來進口貨物，但因為難以在正式匯市取得美元，因此得有現金到黑市購買。
（中央社）古巴政府為遏止失控的通貨膨脹及提高境內流動性，強行推動電子支付，欲逼迫民眾把錢存入搖搖欲墜的銀行體系；但習慣攜帶一捆捆鈔票出門的古巴人，對政府的做法持懷疑態度。
《法新社》報導，共產主義國家古巴正經歷數十年來最嚴重的經濟危機。近幾年通膨率飆上兩位數，當局又恣意印鈔，導致坊間現金量大增。
古巴人長期以來已對運作不佳的銀行抱持戒心，近幾個月為了避免在自動櫃員機（ATM）遭遇大排長龍或提款限制，又比以往更加擁抱現金。
古巴政府為了增加金融系統的流動性、透明度及對貨幣流動能有更大控制，上週宣布限制現金支付的措施，強迫店家與民眾使用電子支付。
相關改革將在未來6個月內逐步實施，內容包括現金交易將限制在5000披索（黑市匯價約為20美元，約當新台幣634元）以內。
30歲的古巴機械工程師普波（Lisandra Pupo）表示：「我們生活的現在，5000披索不值多少錢。」她跟大多數古巴人一樣喜歡手握現金，認為這樣比較安全。
古巴物價飆漲、貨幣貶值，意味愛用現金的民眾即使進行小額採購，也得把大量現鈔塞進手提包或背包。
但普波說：「如果我有很多錢，我不會存到銀行。因為如果我明天需要用錢而到銀行提款，他們沒辦法馬上給我，我必須等個3天或等到銀行有足夠的錢，才拿得到現金。」
獨立經濟學家培瑞斯（Omar Everleny Perez）指出，古巴如今物價如此高，卻沒有大面額鈔票，因此勢必得推動將資金導入銀行體系。
古巴當前經濟危機出現在多方面，肇因包括美國數十年來的制裁、國家行政效率不彰、缺乏外國投資及嚴重依賴進口；加上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情重創古巴主要外匯來源觀光業，至今仍在努力復原。
哈瓦那2021年推動貨幣改革，逐步讓可兌換披索（convertible peso）脫離與美元掛鉤，但這也導致正規披索價值重貶。
根據官方數據，古巴通膨年增率已由去年的39%上升至今年5月的45.8%。但分析師認為，目前甚至又攀高到3位數。
2021年才首度獲得合法地位的古巴小型私人商家，也對改用電子交易感到害怕擔憂。它們需要美元來進口貨物，但因為難以在正式匯市取得美元，因此得有現金到黑市購買。
私人企業顧問狄亞士（Oniel Diaz）在他的臉書（Facebook）帳號發文警告，在缺乏現金及通膨嚴重的環境下，古巴這些小商家將失去進口貨物的能力。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
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王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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