《主廚級西式肉料理》：牛肉應該逆紋切還是順紋切？如何去除血水與雜質？
我們想讓你知道的是
想要順著紋路切還是逆著紋路切，那麼就要先學會觀察肉的表面肌理紋路。當你拿起一塊肉，就能觀察到表面的肌纖維組織紋路。如果肉呈現條狀的肌纖維，烹調後入口，會發現其實牙齒並不容易將其咬斷。
文：開平青年發展基金會
讓牛肉變好吃的事前處理
要做出好吃的肉料理，肉的新鮮與否是首要注意的關鍵之一。但除了新鮮，肉的味道也關乎料理的成敗，所以，買回來的肉，一定要經過一些事前處理，包括「去除血水與雜質」、「注意肉的切法」，以及「如何進行事先醃漬」等等，讓做出來的肉料理，美味零失敗！
去除血水與雜質
判斷這道料理是否美味，從食物所散發出來的氣味，往往成為重要依據。想要能夠讓人感到食欲大增，利用能夠去除血水與雜質的方式，來達到去除肉腥味的作法，必須確實做到。
當然，作法上有許多選擇，有些人會用跑活水的方式，有些會用汆燙，但其實最有效的方式，是以「味水浸泡」，最能去除血水與肉中雜質。
浸泡味水，去除肉腥味肉質更軟嫩
比起汆燙或是以大量的清水沖刷，利用味水的薄鹽水浸泡法，除了能解凍、提升保汁性外，最重要就是能去除血水，來達到降低肉味的目的。只要將冷水、大蒜、月桂葉、百里香、 黑胡椒、鹽及糖混合好，再放入牛肉浸泡1小時即可。
逆紋切、順紋切，口感大不同
想要順著紋路切還是逆著紋路切，那麼就要先學會觀察肉的表面肌理紋路。當你拿起一塊肉，就能觀察到表面的肌纖維組織紋路。在進行切割時，順著肌纖維組織紋路切開，肉就會呈現條狀的肌纖維，在烹調後入口，就會發現到其實牙齒並不容易將其咬斷。所以，如果想輕鬆的咬斷肌纖維，那麼就要採取逆紋切割的方式，把紋理切斷，咀嚼起來就會更輕鬆，且口感上會更柔滑。
把紋理切斷，咀嚼起來就會更輕鬆
在進行切割時，順著肌纖維組織紋路切開時，肉就會呈現條狀的肌纖維，烹調後入口，會發現其實牙齒並不容易將其咬斷。所以，當你想要能夠輕鬆咬斷肌纖維，那麼就要採取逆紋切割的方式，把紋理切斷，咀嚼起來就會更輕鬆，且口感上會更柔滑。
事先進行醃漬，更能強化整體風味
如果能在烹調之前，事先對肉類進行醃漬，除了能讓整體風味更好之外，透過醃漬的材料，例如：香草、辛香料、糖、醋、油脂等等不同的成分，對肉類所含的蛋白質進行事先的分解，就能夠讓肉質入口時更為軟嫩。
事先醃漬，更能強化整體風味
透過醃漬的材料，例如：香草、辛香料、糖、醋、油脂等等不同的成分，對肉類所含的蛋白質進行事先的分解，就能夠讓肉質入口時更為軟嫩。所以在烹調之前，事先對肉類進行醃漬，就能讓整體風味更好。
書籍介紹
本文摘錄自《主廚級西式肉料理：西餐經典主菜！1000張步驟圖解6大類肉品 從食材選擇、配料佐搭、醬汁運用、烹調技法到》，台灣廣廈出版
作者：開平青年發展基金會
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
史上第一本！由30年料理經驗的專業主廚親自傳授，如何在家做出「西餐經典主菜」的美味食譜全示範！家政煮廚 / 金基師 開平餐飲學校校務主委 / 夏豪均 好評推薦！
從如何煎出牛排軟嫩可口的熟度、做出無腥味羊肉，到快速掌握豬肉好吃的祕訣，端出令人驚艷又吮指的酥炸德國豬腳、香煎羊排，以及油封功夫鴨腿、白酒奶油燴雞、嫩煎鮭魚、干貝與龍蝦，完整收錄50道最受歡迎的餐廳級西式肉料理。
不論是初學者想要瞭解烹調步驟，或是想要做出絕美菜色與擺盤，本書濃縮了西餐料理的精華，精準剖析把料理做得更好吃的每一個重要環節，教你一次學會不同的肉品牛、豬、羊、雞、鴨與海鮮的正確烹調技巧，在家就能完美複製出職人級的美味！
吃飯，聽起來再單純不過，但為什麼只要一聽到是要去餐廳吃，就會讓人有所期待，甚至開心的不得了呢？或許是因為，我們所期待的是看到，那美得像一幅畫的菜端出來的瞬間，也或許，我們等待的是，那一份足以讓味覺怦然心動的「好味道」！
★本書從如何在家就能輕鬆做出好味道的基礎開始教起！想要在自己的家裡成就這份美好的滋味，並沒有想像中那麼困難，有時，就是能跟家人一起採買、刷洗、分切、入鍋、調味、擺盤的過程，有時，就是大家一起動手料理，用美食的調味，讓生活變得更有滋有味，然而其中最重要的理由，就是能夠順應自己味蕾的取向，去豐富餐桌的每一道食物！
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。