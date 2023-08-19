2023/08/19,
生活

《主廚級西式肉料理》：牛肉應該逆紋切還是順紋切？如何去除血水與雜質？

《主廚級西式肉料理》：牛肉應該逆紋切還是順紋切？如何去除血水與雜質？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

想要順著紋路切還是逆著紋路切，那麼就要先學會觀察肉的表面肌理紋路。當你拿起一塊肉，就能觀察到表面的肌纖維組織紋路。如果肉呈現條狀的肌纖維，烹調後入口，會發現其實牙齒並不容易將其咬斷。

文：開平青年發展基金會

讓牛肉變好吃的事前處理

P_29-2
Photo Credit: 台灣廣廈

要做出好吃的肉料理，肉的新鮮與否是首要注意的關鍵之一。但除了新鮮，肉的味道也關乎料理的成敗，所以，買回來的肉，一定要經過一些事前處理，包括「去除血水與雜質」、「注意肉的切法」，以及「如何進行事先醃漬」等等，讓做出來的肉料理，美味零失敗！

去除血水與雜質

判斷這道料理是否美味，從食物所散發出來的氣味，往往成為重要依據。想要能夠讓人感到食欲大增，利用能夠去除血水與雜質的方式，來達到去除肉腥味的作法，必須確實做到。

當然，作法上有許多選擇，有些人會用跑活水的方式，有些會用汆燙，但其實最有效的方式，是以「味水浸泡」，最能去除血水與肉中雜質。

浸泡味水，去除肉腥味肉質更軟嫩

比起汆燙或是以大量的清水沖刷，利用味水的薄鹽水浸泡法，除了能解凍、提升保汁性外，最重要就是能去除血水，來達到降低肉味的目的。只要將冷水、大蒜、月桂葉、百里香、 黑胡椒、鹽及糖混合好，再放入牛肉浸泡1小時即可。

逆紋切、順紋切，口感大不同

想要順著紋路切還是逆著紋路切，那麼就要先學會觀察肉的表面肌理紋路。當你拿起一塊肉，就能觀察到表面的肌纖維組織紋路。在進行切割時，順著肌纖維組織紋路切開，肉就會呈現條狀的肌纖維，在烹調後入口，就會發現到其實牙齒並不容易將其咬斷。所以，如果想輕鬆的咬斷肌纖維，那麼就要採取逆紋切割的方式，把紋理切斷，咀嚼起來就會更輕鬆，且口感上會更柔滑。

把紋理切斷，咀嚼起來就會更輕鬆

在進行切割時，順著肌纖維組織紋路切開時，肉就會呈現條狀的肌纖維，烹調後入口，會發現其實牙齒並不容易將其咬斷。所以，當你想要能夠輕鬆咬斷肌纖維，那麼就要採取逆紋切割的方式，把紋理切斷，咀嚼起來就會更輕鬆，且口感上會更柔滑。

事先進行醃漬，更能強化整體風味

如果能在烹調之前，事先對肉類進行醃漬，除了能讓整體風味更好之外，透過醃漬的材料，例如：香草、辛香料、糖、醋、油脂等等不同的成分，對肉類所含的蛋白質進行事先的分解，就能夠讓肉質入口時更為軟嫩。

事先醃漬，更能強化整體風味

P_29-3
Photo Credit: 台灣廣廈

透過醃漬的材料，例如：香草、辛香料、糖、醋、油脂等等不同的成分，對肉類所含的蛋白質進行事先的分解，就能夠讓肉質入口時更為軟嫩。所以在烹調之前，事先對肉類進行醃漬，就能讓整體風味更好。

書籍介紹

本文摘錄自《主廚級西式肉料理：西餐經典主菜！1000張步驟圖解6大類肉品 從食材選擇、配料佐搭、醬汁運用、烹調技法到》，台灣廣廈出版

作者：開平青年發展基金會

  • momo網路書店
  • Readmoo讀墨電子書
  • Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
  • 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

史上第一本！由30年料理經驗的專業主廚親自傳授，如何在家做出「西餐經典主菜」的美味食譜全示範！家政煮廚 / 金基師 開平餐飲學校校務主委 / 夏豪均 好評推薦！

從如何煎出牛排軟嫩可口的熟度、做出無腥味羊肉，到快速掌握豬肉好吃的祕訣，端出令人驚艷又吮指的酥炸德國豬腳、香煎羊排，以及油封功夫鴨腿、白酒奶油燴雞、嫩煎鮭魚、干貝與龍蝦，完整收錄50道最受歡迎的餐廳級西式肉料理。

不論是初學者想要瞭解烹調步驟，或是想要做出絕美菜色與擺盤，本書濃縮了西餐料理的精華，精準剖析把料理做得更好吃的每一個重要環節，教你一次學會不同的肉品牛、豬、羊、雞、鴨與海鮮的正確烹調技巧，在家就能完美複製出職人級的美味！

吃飯，聽起來再單純不過，但為什麼只要一聽到是要去餐廳吃，就會讓人有所期待，甚至開心的不得了呢？或許是因為，我們所期待的是看到，那美得像一幅畫的菜端出來的瞬間，也或許，我們等待的是，那一份足以讓味覺怦然心動的「好味道」！

★本書從如何在家就能輕鬆做出好味道的基礎開始教起！想要在自己的家裡成就這份美好的滋味，並沒有想像中那麼困難，有時，就是能跟家人一起採買、刷洗、分切、入鍋、調味、擺盤的過程，有時，就是大家一起動手料理，用美食的調味，讓生活變得更有滋有味，然而其中最重要的理由，就是能夠順應自己味蕾的取向，去豐富餐桌的每一道食物！

主廚級西式肉料理_封面
Photo Credit: 台灣廣廈

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。