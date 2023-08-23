《刑警心智》：刑警當中負責掃黑的，外表也很像混黑道的

文：森透匡

交涉談判有訣竅，進行正向訓練

搜查一課特殊班專責處理人質挾持事件等，這個組裡有負責談判的刑警。

他們的談判交涉攸關人質性命，因此需要在警察學校接受特殊專業課程。在學校裡學的是挾持者的心理狀態；先不論動機如何，能夠把案子鬧那麼大的人，心理必然充滿負面要素。

而當犯罪嫌疑人的心理狀態愈差，人質的性命也就愈危險。

換言之，談判專家必須擁有使犯罪嫌疑人的心智從負面轉為正面，進而自動投降的技能。

怎麼做才能夠辦到呢？把掉落在現場的正面要素收集起來，用來向嫌犯鼓吹即可。

舉例來說，「一旦被逮捕就會送去關」是負面要素，不能提到。

「現在投降的話，罪行很輕」這個可以講。

「人質的身體狀況好嗎？多虧有你照顧」這個也可以講。

「你投降，你的父母一定也會很高興」這個也是正面要素。

像這類挾持人質事件的現場通常極度負面，卻還是處處存在著正面要素，能夠網羅那些正面要素，就是通往正向思考的第一步。

如果你也是負面思考的人，訓練自己撿拾收集正面要素吧，聚精會神仔細找一定能夠找到。

Photo Credit: 漫遊者

負責查緝黑道的刑警要燙爆炸頭、留大鬍子——從形象打動人心很重要！

走進警察局刑事組的辦公室，就會看到很像黑道的人坐在辦公桌前。

「那位是？」

「刑警。」

我不是在說笑，這種事情真的經常發生。因為他們的外型太像黑道了，一問之下才知道其實是刑警。

刑警當中負責掃黑的刑警，外表也很像混黑道的，就算是他們的親朋好友也這麼覺得，甚至有些人會懷疑該刑警是不是以前也混黑道。真令人好奇到底是根據什麼標準選擇他們負責掃黑。

他們會把頭髮燙成電棒捲毛頭，手上戴著粗大戒指並留鬍子；那種硬漢感，讓他們看起來很像黑道。

這樣打扮有部分原因或許是當事人自己喜歡，換個角度來說這樣的外表也有裝腔作勢的作用在。當我還是跑外勤的刑警時，曾經跟著前輩去黑道巢穴，年輕小弟們端茶出來請我們喝，我們與老大喝茶聊天，那是我第一次跟黑道打交道，說不害怕是騙人的。

但是自己的緊張當然不能讓對方看穿，所以要故意採取蠻橫的態度，以「我早就看穿一切」的口吻問話。

想要讓自己看起來有分量，至少試著改變外表，如何？

旁人看你的目光必然也會跟著改變，我可以跟你保證。用第一印象抓住人心。如果你需要擅長燙電棒捲毛頭的理容院，隨時來問我。

要做就今天去做！

Photo Credit: 漫遊者

書籍介紹

本文摘錄自《刑警心智：跟資深刑警學抗壓，打造絕處逢生的強大心理素質》，漫遊者出版

作者：森透匡

譯者：黃薇嬪

心智變強大，人生就會大不同！日本「刑事塾」超人氣講師、偵訊破案超過二十年的資深刑警，傳授七萬人有感的心智強化術，教你徹底擺脫工作和生活中棘手的人際關係、壓力和不安！

刑警面對暴徒、追查兇案、跟監蒐證、長時間偵訊……在高壓、一觸即發的犯罪現場，只有不屈不撓的強大心智才能勝任！

日本資深刑警森透匡以豐富的警界經驗──

27年警察生涯，曾任日本警察廳（相當於臺灣的警政署）高階警職。

負責打擊智慧與經濟犯罪長達20年，偵訊超過兩千人。

偵破選舉舞弊事件，政府機關首長賄賂案、數十億日圓的大型詐欺案……

退休後創辦「刑事塾」，分享刑警時期的知識和技巧，已超過七萬人參與。

受邀至上市公司、大學和商會進行巡迴演講，已舉辦超過兩百場。

朝日電視台、富士電視台、讀賣新聞、日經新聞爭相報導。

他將處於生死攸關環境下與大敵對抗、談判周旋的堅強意志，經歷了搜查、逮捕、監視等種種考驗後所創造出來的「保持心理強大的習慣」。打造出超凡的心理素質，就是「刑警心智」，可以──

戰勝高度緊張

克服外來壓力

自信滿到破表

練就在萬劫不復的情況下也不會退縮的心！

Photo Credit: 漫遊者

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航