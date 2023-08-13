海帶為什麼要打結？乾燥昆布上面的白粉需要洗掉嗎？
我們想讓你知道的是
若以較廣泛的區分方式，目前一般都廣為將褐藻類的海帶和昆布等藻類稱作同一種，這些褐藻既可叫它海帶，也可說是昆布。不過在指「昆布」時，大部分會特別指稱昆布是「經過乾燥後而成的乾貨」，尤其是日本昆布乾。
熬煮湯頭、滷味裡鮮嫩滑口的海帶，是熬湯愛用的鮮味食材，吃海帶時，你曾想過為什麼海帶上面都有打個結嗎？海帶打結的原因居然和「食用方便」有關係？海帶和昆布它們倆是一樣的嗎？處理乾燥的昆布時，發現上面有白色粉末，可以吃嗎？關於海帶、昆布的四大冷知識，你都知道嗎？
海帶上為什麼要打結？
海帶上打了一個結，看起來像是有點造型，但真的只是造型好看的用途嗎？網路上就有營養師針對海帶打結的疑問解密啦！根據營養師于仁文的說法指出，海帶打結主要有兩個用意，方便食用時夾取和避免沾黏鍋子。
海帶在下水烹煮後表面會變得黏稠，很容易黏在一塊，而打了結可以避免海帶一片片相黏或黏在鍋子上，夾起來吃的時候也方便許多。回想每次要夾扁平的海帶片時都超難夾又一直滑落，似乎懂了什麼！另外據說這海帶上的結，是由手工一個個打成的，每個都是為了讓大家食用方便而辛苦加工手製的呢！
海帶和昆布兩個一樣嗎？嚴格說不同！
海帶和昆布到底差別在哪？海帶、昆布究竟是不是同一種？以「嚴格的分類」來說，海帶和昆布在生物學分類上皆屬於褐藻類、海帶目藻類，但品種不同，根據農委會水產試驗所的資料指出，兩者分別為不同的科屬種，如海帶是海帶科、海帶屬，而昆布則是翅藻科、昆布屬。因此嚴謹來說，兩者皆是褐藻類，但在品種上有差別，不同種的。
但若以較廣泛的區分方式，目前一般都廣為將褐藻類的海帶和昆布等藻類稱作同一種，這些褐藻既可叫它海帶，也可說是昆布。不過在指「昆布」時，大部分會特別指稱昆布是「經過乾燥後而成的乾貨」，尤其是日本昆布乾。
海帶、昆布上的黏液、白色粉末，原來超保養的！
再來說說海帶，海帶適合生長在涼冷的水域地帶，適合在攝氏15度左右的海域，海帶的表面咕溜咕溜而需要打結，就是因為其表面帶有黏稠的膠體，雖然口感滑口讓有些人不太喜歡，但黏液中含有多醣體成分，對於腸道保健、預防增加免疫是非常好的成分。
而乾燥的昆布上頭，有時發現上頭有白色粉末，這可以吃嗎？昆布上的白色粉是來自昆布的成分甘露醇（Mannitol） ，在乾燥過程中會釋出到表面，而甘露醇帶有甜味，是熬煮昆布時甘味的來源之一。
有些人在前置處理乾燥昆布（乾海帶）時，習慣將表面白粉和泡開後出現的黏滑液體洗去，但這麼做都把好成分洗掉了。記得下次處理海帶時，只要用廚房紙巾稍微揮去灰塵、髒污即可，黏液膠質也別洗掉，千萬要留下來喔！
海帶有哪些營養？海帶原來鈣質超優秀！
除了海帶（昆布）的黏液膠體海藻膠，海帶的鈣質也是數一數二優秀，每100公克就有87毫克，可說是補鈣聖品，尤其適合茹素者食用，而海帶具有可補足人體所需的碘含量，一天只要攝取少量的海帶、藻類，就能幫助日常維持身體甲狀腺的保養，但不是人人適合食用，若有甲狀腺亢進或功能低下者，應留意、避免食用海帶等海藻類，更要遵循醫生的診斷和食用建議。
海帶打結能讓食用時建立脆度和口感，為了方便食用夾取、減少黏在一塊而發明的做法，還真的是冷知識呢！下次吃到打了結的海帶，不妨也感謝這個結，讓我們能吃得方便、好夾，不會氣噗噗吧！
本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此
原標題：冷知識解密：海帶上為什麼要打結？海帶和昆布是一樣的嗎？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html