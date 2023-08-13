海帶為什麼要打結？乾燥昆布上面的白粉需要洗掉嗎？

熬煮湯頭、滷味裡鮮嫩滑口的海帶，是熬湯愛用的鮮味食材，吃海帶時，你曾想過為什麼海帶上面都有打個結嗎？海帶打結的原因居然和「食用方便」有關係？海帶和昆布它們倆是一樣的嗎？處理乾燥的昆布時，發現上面有白色粉末，可以吃嗎？關於海帶、昆布的四大冷知識，你都知道嗎？

海帶上為什麼要打結？

海帶上打了一個結，看起來像是有點造型，但真的只是造型好看的用途嗎？網路上就有營養師針對海帶打結的疑問解密啦！根據營養師于仁文的說法指出，海帶打結主要有兩個用意，方便食用時夾取和避免沾黏鍋子。

海帶在下水烹煮後表面會變得黏稠，很容易黏在一塊，而打了結可以避免海帶一片片相黏或黏在鍋子上，夾起來吃的時候也方便許多。回想每次要夾扁平的海帶片時都超難夾又一直滑落，似乎懂了什麼！另外據說這海帶上的結，是由手工一個個打成的，每個都是為了讓大家食用方便而辛苦加工手製的呢！

海帶和昆布兩個一樣嗎？嚴格說不同！

海帶和昆布到底差別在哪？海帶、昆布究竟是不是同一種？以「嚴格的分類」來說，海帶和昆布在生物學分類上皆屬於褐藻類、海帶目藻類，但品種不同，根據農委會水產試驗所的資料指出，兩者分別為不同的科屬種，如海帶是海帶科、海帶屬，而昆布則是翅藻科、昆布屬。因此嚴謹來說，兩者皆是褐藻類，但在品種上有差別，不同種的。

但若以較廣泛的區分方式，目前一般都廣為將褐藻類的海帶和昆布等藻類稱作同一種，這些褐藻既可叫它海帶，也可說是昆布。不過在指「昆布」時，大部分會特別指稱昆布是「經過乾燥後而成的乾貨」，尤其是日本昆布乾。

海帶、昆布上的黏液、白色粉末，原來超保養的！

再來說說海帶，海帶適合生長在涼冷的水域地帶，適合在攝氏15度左右的海域，海帶的表面咕溜咕溜而需要打結，就是因為其表面帶有黏稠的膠體，雖然口感滑口讓有些人不太喜歡，但黏液中含有多醣體成分，對於腸道保健、預防增加免疫是非常好的成分。

而乾燥的昆布上頭，有時發現上頭有白色粉末，這可以吃嗎？昆布上的白色粉是來自昆布的成分甘露醇（Mannitol） ，在乾燥過程中會釋出到表面，而甘露醇帶有甜味，是熬煮昆布時甘味的來源之一。

有些人在前置處理乾燥昆布（乾海帶）時，習慣將表面白粉和泡開後出現的黏滑液體洗去，但這麼做都把好成分洗掉了。記得下次處理海帶時，只要用廚房紙巾稍微揮去灰塵、髒污即可，黏液膠質也別洗掉，千萬要留下來喔！

海帶有哪些營養？海帶原來鈣質超優秀！

除了海帶（昆布）的黏液膠體海藻膠，海帶的鈣質也是數一數二優秀，每100公克就有87毫克，可說是補鈣聖品，尤其適合茹素者食用，而海帶具有可補足人體所需的碘含量，一天只要攝取少量的海帶、藻類，就能幫助日常維持身體甲狀腺的保養，但不是人人適合食用，若有甲狀腺亢進或功能低下者，應留意、避免食用海帶等海藻類，更要遵循醫生的診斷和食用建議。

海帶打結能讓食用時建立脆度和口感，為了方便食用夾取、減少黏在一塊而發明的做法，還真的是冷知識呢！下次吃到打了結的海帶，不妨也感謝這個結，讓我們能吃得方便、好夾，不會氣噗噗吧！

本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此

原標題：冷知識解密：海帶上為什麼要打結？海帶和昆布是一樣的嗎？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀