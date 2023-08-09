「新南向政策七年有成」論壇：台亞基金會創立5年受肯定，持續推動台灣加入CPTPP
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蔡英文總統自2016年推出「新南向政策」後，臺灣亞洲交流基金會在2018年成立，成為推動新南向政策的重要智庫，已成為區域重要的智庫。接下來，將持續推動東南亞、南亞、紐澳等新南向夥伴國家，支持台灣成為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的成員國。
臺灣亞洲交流基金會（以下簡稱台亞會）今天（9日）舉行「新南向政策七年有成」論壇，外交部長吳釗燮表示，蔡英文總統2016年上任後積極推動新南向政策旗艦計畫，而2018年8月成立的台亞會以智庫角色，成功辦好玉山論壇，以及與新南向國家智庫在各領域連結。
吳釗燮在開幕致詞時表示，自2016年推動新南向政策以來，在政府和民間各界，在新南向國家積極推動了經貿投資、農業技術、公衛醫療、教育文化、綠能、氣候變遷等多項領域的成功經驗，深化彼此連結。
台亞會董事長蕭新煌表示，5歲的台亞基金會自成立以來，儘管中間3年經歷了全球疫情，但在各界的支持下才能茁壯成長，並達成了蔡英文總統要求的兩項任務，第一是辦好了玉山論壇，超過3000位國內外貴賓共襄盛舉，包括231位來自26國的國家領袖、政界代表，已成功舉行六屆的玉山論壇已成為區域性重要的論壇，今年第七屆論壇將在10月11日、12日舉行；第二項任務是扮演好智庫角色，在亞洲深耕聯盟的（AEC）下，與周邊國家夥伴的公民社會、智庫形成策略聯盟，接下來會與印度、印尼的智庫展開新的合作。
推動新南向國家支持台灣加入CPTPP
在「新南向政策七年有成」論壇中，與談人士包括行政院經貿談判辦公室鄧振中政務委員、立法委員羅美玲、中華民國對外貿易發展協會黃志芳董事長、馬來西亞臺灣商會聯合總會總會長林凱民，以及台亞會董事長蕭新煌。
政委鄧振中表示，韓國在2017推出了新南方政策，2018美國推出印太戰略，2021年歐盟開始推出耕耘亞洲的政策，2022年加拿大也有自己的亞太戰略，因此相當佩服蔡總統領先各國宣布執行新南向政策，也是第一個體認到印度東南亞國家的重要性的國家。
鄧振中指出，慶幸台灣在2020年全球疫情爆發的前兩年，就已開始耕耘了印度和東南亞的關係，他相信現在更健康與安全的台灣，可以讓與新南向夥伴國的關係走得更遠。鄧振中進一步說，假如沒有新南向政策，那疫情時中國封控，台商怎麼辦？而隨著美中貿易戰爆發，更說明風險分散的重要性。
對於台灣能否加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的成員國方面，鄧振中認為目前是國際環境對台灣最好的時刻，儘管有政治人物質疑在中國阻擾下，台灣難以獲得CPTPP成員國支持，但鄧振中強調，加入CPTPP有兩個原則，一是接受高標準，二是是否守信用。鄧振中表示，台灣的法律都已修改，也相當透明，表示台灣已準備接受高標準的要求，同時台灣也是遵守承諾是可靠國家。
鄧振中舉例，過去台灣從未被WTO成員國提告，反而是台灣提告其他成員國，他相信CPTPP成員國能看到台灣已符合加入的資格。不過鄧振中坦言，雖然CPTPP成員國也面對中國因素的難處，但從各國文件的蛛絲馬跡可見，台灣要符合入會所需落實的高標準是沒問題的。
貿協董事長黃志芳表示，7年前蔡總統提出新南向政策時，「全球化」的概念仍是處於歲月靜好的時候，所以當時工商界對新南向政策有些意見，但這7年來明顯可見世界已發生改變。黃志芳指出，新南向政策的創新是也把印度拉進來，過去這幾年也看到地緣政治的變化，供應鏈的籌重組，印度重要性也跟著提高。
黃志芳表示，貿協的重要工作，除了到新南向國家舉行「台灣形象展」，還有組建台灣各產業的「國家隊」，如印刷電路板（PCB）國家隊、電動車國家隊，而泰國就是其中的重要投資地。根據統計，去年台灣已成為泰國第二大外來投資國，黃志芳相信在地緣政治和供應鏈重組的影響下，今年台灣有望成為泰國最大外資來源國。此外，黃志芳也說台積電不只是要到日本、美國、德國設廠，未來台灣還會有更多產業需要到新南向國家設廠，創造更多連接和機會。
出生於馬來西亞的民進黨立委羅美玲表示，立法院對新南向政策的支持著力蠻深，自新南向政策推出以來，立法院有成立跨黨派跟各國的國會聯誼會，今年解封之後有跟新南向國家的國會有很多互動。羅美玲提到，今年初她也帶領一些立委拜訪馬來西亞、新加坡，並尋求當地國會成員支持台灣加入CPTPP。
與會的馬來西亞台商會總會長林凱民表示，台灣已是馬來西亞第八大外資來源國，多年來已為當地創造至少38萬個工作機會，接下來馬來西亞台商會將重點推動當地民間、政府支持台灣加入CPTPP。
最後，與會的泰國駐台代表處政治和經濟科科長Dheerangkun Uchino問到，台灣要如何跟新興市場有更多的合作？黃志芳回應稱，台灣在全球供應鏈重組之際，會協助合作的夥伴國建立安全與韌性的供應鏈，也會提供know-how，但要快速建立的話，還是需要在地政府跟夥伴的協助台灣業者落地。
而鄧振中則表示，過去中國是世界製造的中心，如今西方國家已不相信中國製造的產品，這給台灣和新南向夥伴國家帶來機會，數年前台灣和越南簽署了雙邊投資保障協定，他希望接下來泰國、馬來西亞和台灣也能簽署。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
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腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
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- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號