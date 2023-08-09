2023/08/09,
印太

「新南向政策七年有成」論壇：台亞基金會創立5年受肯定，持續推動台灣加入CPTPP

「新南向政策七年有成」論壇：台亞基金會創立5年受肯定，持續推動台灣加入CPTPP
外交部長吳釗燮、台亞會董事長蕭新煌與政委鄧振中。Photo Credit：台灣亞洲交流基金會

我們想讓你知道的是

蔡英文總統自2016年推出「新南向政策」後，臺灣亞洲交流基金會在2018年成立，成為推動新南向政策的重要智庫，已成為區域重要的智庫。接下來，將持續推動東南亞、南亞、紐澳等新南向夥伴國家，支持台灣成為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的成員國。

臺灣亞洲交流基金會（以下簡稱台亞會）今天（9日）舉行「新南向政策七年有成」論壇，外交部長吳釗燮表示，蔡英文總統2016年上任後積極推動新南向政策旗艦計畫，而2018年8月成立的台亞會以智庫角色，成功辦好玉山論壇，以及與新南向國家智庫在各領域連結。

吳釗燮在開幕致詞時表示，自2016年推動新南向政策以來，在政府和民間各界，在新南向國家積極推動了經貿投資、農業技術、公衛醫療、教育文化、綠能、氣候變遷等多項領域的成功經驗，深化彼此連結。

台亞會董事長蕭新煌表示，5歲的台亞基金會自成立以來，儘管中間3年經歷了全球疫情，但在各界的支持下才能茁壯成長，並達成了蔡英文總統要求的兩項任務，第一是辦好了玉山論壇，超過3000位國內外貴賓共襄盛舉，包括231位來自26國的國家領袖、政界代表，已成功舉行六屆的玉山論壇已成為區域性重要的論壇，今年第七屆論壇將在10月11日、12日舉行；第二項任務是扮演好智庫角色，在亞洲深耕聯盟的（AEC）下，與周邊國家夥伴的公民社會、智庫形成策略聯盟，接下來會與印度、印尼的智庫展開新的合作。

推動新南向國家支持台灣加入CPTPP

在「新南向政策七年有成」論壇中，與談人士包括行政院經貿談判辦公室鄧振中政務委員、立法委員羅美玲、中華民國對外貿易發展協會黃志芳董事長、馬來西亞臺灣商會聯合總會總會長林凱民，以及台亞會董事長蕭新煌。

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Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒
左起：中央廣播電臺賴秀如董事長、政委鄧振中、立委羅美玲、台亞會董事長蕭新煌、貿協董事長黃志芳、馬來西亞臺商總會長林凱民。

政委鄧振中表示，韓國在2017推出了新南方政策，2018美國推出印太戰略，2021年歐盟開始推出耕耘亞洲的政策，2022年加拿大也有自己的亞太戰略，因此相當佩服蔡總統領先各國宣布執行新南向政策，也是第一個體認到印度東南亞國家的重要性的國家。

鄧振中指出，慶幸台灣在2020年全球疫情爆發的前兩年，就已開始耕耘了印度和東南亞的關係，他相信現在更健康與安全的台灣，可以讓與新南向夥伴國的關係走得更遠。鄧振中進一步說，假如沒有新南向政策，那疫情時中國封控，台商怎麼辦？而隨著美中貿易戰爆發，更說明風險分散的重要性。

對於台灣能否加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的成員國方面，鄧振中認為目前是國際環境對台灣最好的時刻，儘管有政治人物質疑在中國阻擾下，台灣難以獲得CPTPP成員國支持，但鄧振中強調，加入CPTPP有兩個原則，一是接受高標準，二是是否守信用。鄧振中表示，台灣的法律都已修改，也相當透明，表示台灣已準備接受高標準的要求，同時台灣也是遵守承諾是可靠國家。

鄧振中舉例，過去台灣從未被WTO成員國提告，反而是台灣提告其他成員國，他相信CPTPP成員國能看到台灣已符合加入的資格。不過鄧振中坦言，雖然CPTPP成員國也面對中國因素的難處，但從各國文件的蛛絲馬跡可見，台灣要符合入會所需落實的高標準是沒問題的。

貿協董事長黃志芳表示，7年前蔡總統提出新南向政策時，「全球化」的概念仍是處於歲月靜好的時候，所以當時工商界對新南向政策有些意見，但這7年來明顯可見世界已發生改變。黃志芳指出，新南向政策的創新是也把印度拉進來，過去這幾年也看到地緣政治的變化，供應鏈的籌重組，印度重要性也跟著提高。

黃志芳表示，貿協的重要工作，除了到新南向國家舉行「台灣形象展」，還有組建台灣各產業的「國家隊」，如印刷電路板（PCB）國家隊、電動車國家隊，而泰國就是其中的重要投資地。根據統計，去年台灣已成為泰國第二大外來投資國，黃志芳相信在地緣政治和供應鏈重組的影響下，今年台灣有望成為泰國最大外資來源國。此外，黃志芳也說台積電不只是要到日本、美國、德國設廠，未來台灣還會有更多產業需要到新南向國家設廠，創造更多連接和機會。

出生於馬來西亞的民進黨立委羅美玲表示，立法院對新南向政策的支持著力蠻深，自新南向政策推出以來，立法院有成立跨黨派跟各國的國會聯誼會，今年解封之後有跟新南向國家的國會有很多互動。羅美玲提到，今年初她也帶領一些立委拜訪馬來西亞、新加坡，並尋求當地國會成員支持台灣加入CPTPP。

與會的馬來西亞台商會總會長林凱民表示，台灣已是馬來西亞第八大外資來源國，多年來已為當地創造至少38萬個工作機會，接下來馬來西亞台商會將重點推動當地民間、政府支持台灣加入CPTPP。

最後，與會的泰國駐台代表處政治和經濟科科長Dheerangkun Uchino問到，台灣要如何跟新興市場有更多的合作？黃志芳回應稱，台灣在全球供應鏈重組之際，會協助合作的夥伴國建立安全與韌性的供應鏈，也會提供know-how，但要快速建立的話，還是需要在地政府跟夥伴的協助台灣業者落地。

而鄧振中則表示，過去中國是世界製造的中心，如今西方國家已不相信中國製造的產品，這給台灣和新南向夥伴國家帶來機會，數年前台灣和越南簽署了雙邊投資保障協定，他希望接下來泰國、馬來西亞和台灣也能簽署。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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