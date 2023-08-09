2023/08/09,
印太

西班牙知名演員之子在泰國謀殺被逮，肢解伴侶動機疑似為感情糾紛

西班牙知名演員之子在泰國謀殺被逮，肢解伴侶動機疑似為感情糾紛
Daniel Sancho Bronchal（左二）遭泰國警方逮捕。 Photo Credit: RTVE

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西班牙著名演員Rodolfo Sancho及Silvia Bronchalo的兒子Daniel Sancho Bronchal因涉及殺害並肢解一名哥倫比亞外科醫生在泰國被捕。犯案動機疑似與被害人的感情糾紛有所關聯，泰國警方表示將會繼續進行調查並找尋被還害者剩下的遺體。

綜合《曼谷郵報》、《路透社》報導，泰國警方稱來自西班牙籍男子Daniel Sancho Bronchal因涉嫌在旅遊小島上謀殺並肢解一名哥倫比亞外科醫生而被捕。

上週，清潔人員在帕格南島（Koh Phagnan）的一個垃圾掩埋場發現了裝有男子身體部位的塑膠袋，這起謀殺案才逐漸浮出水面。

屍體殘骸被發現不久後，Sancho就被警方拘留。警方表示，Sancho承認殺害並肢解了44歲的哥倫比亞外科醫生Edwin Arrieta Arteaga的屍體，然後將14塊屍塊分別扔進垃圾掩埋場和大海。

警方對遺體的DNA測試後，證實確實為Arteaga，法院則在上週六（5日）對Sancho發出了逮捕令，

29歲的Daniel Sancho Bronchal是一名擁有YouTube頻道的廚師，日前在泰國度假。他的父親是出演過《時間管理局》的著名演員Rodolfo Sancho，母親則是女演員Silvia Bronchalo。

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Photo Credit:GettyImages
演員Rodolfo Sancho。

警方表示，Sancho於週日（6日）與警方一起前往7個地點找尋剩下的屍塊，其中包括1個海灘，他被指控在那裡傾倒了裝有受害者身體部位的塑膠袋；而警方與救難人員也在島上的海岸線發現了6塊屍塊。

Sancho於週一（7日）接受詢問時告訴警方，他原本打算將屍塊全部扔進海裡，但他無法將所有屍塊裝入行李袋中，因此才將不適合的部分傾倒在島內的垃圾掩埋場。

素叻他尼府警察指揮官Saranyu Chamnanrat表示，Sancho被指控有預謀謀殺罪，以及藏匿及移動屍體以掩蓋死亡的罪名，警方將尋求繼續拘留他進行調查，並繼續搜尋受害者的其餘遺體。

Chamnanrat拒絕詳細說明嫌疑人的犯案動機，但透露這可能是因為嫌疑人與受害者的私人關係。

據《美聯社》報導，一些泰國媒體援引警方的消息，稱來泰國度假的Sancho告訴當局，他與Arteaga在Instagram認識後交往了一年，但每當Sancho提出分手時， Arteaga就會以公開兩人的照片作為威脅。

Sancho表示，此次前往帕格南島也打算與Arteaga分手，但Arteaga反而要求與其發生性關係，讓他很生氣，並拿重物重擊了受害人的頭部。

然而，地區警察局長Surapong Thanomchit）則表示，有人看到Sancho在案發前曾到超市購買了一把刀、垃圾袋和清潔劑。

在謀殺案發生後，Sancho在西班牙的家人發表聲明，希望「在這些最混亂的微妙時刻，給予Daniel Sancho本人和整個家庭最大的尊重，因為這太痛苦了。」據悉，嫌疑人的家人將於9日抵達泰國。

西班牙駐曼谷大使館表示，他們知道一名西班牙男子涉及犯罪行為，但由於數據保護相關的立法，拒絕提供進一步信息；哥倫比亞外交部則在其網站上發表聲明，感謝泰國警方的調查，並表示正在向受害者家屬提供援助。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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