義民中學校長質疑「每年聘書都可以修改？」，國教署：片面更動聘書內容都無效

新竹縣私立義民中學解聘10名教師爭議未解，國教署認為校方應續聘，校方則認定教師拒絕應聘。教育部國教署今（9）日召開全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議，會中有高職校長提及此事，義民高中校長陳衍財稱國教署對聘任關係的解釋，讓聘書成為假議題。

義民中學近日疑似不當解聘10名教師，引發師生及教團不滿。學校在7月初發聘書時片面更改條文，其中包含「學術研究費打95折」，教師諮詢律師意見後在聘書上加註建議後擲回，遭校方認為「在未經校方同意下，刪改諸多契約條文」，「非經同意不得兼任校外職務」、「不得未經簽請同意逕行參加甄試轉任他校」亦被刪除或修改，因此認定教師拒絕應聘，並於7月底解聘10名教師。

國教署則是認為，按照《教師法》第13條規定，教師除非有第14條至第16條、第18、19、21、22條情形者不得解聘教師，要求學校與教師儘速協商或召開校務會議討論，昨（8）日甚至揚言會視情節輕重，核予該校停止部分或全部獎勵、補助，或停止部分或全部班級招生之處分。

義民校長：聘書成假議題

國教署今日召開全國高中及特教學校校長會議，針對義民中學問題，北部某私立高職校長在會中質疑，這是否代表老師可以任意修改聘書。

陳衍財表示，要與教師協商、開校務會議、發薪水都沒有疑義，但現在他最大的疑慮是，國教署昨日再度函文義民中學解釋，沒有《教師法》規定的不續聘情事不得解聘老師，那麼即使之後開臨時校務會議協調修改聘書內容，「明年他會不會去修改？應聘的關係到底要怎麼認定？」

陳衍財指出，既然國教署說依照《教師法》不能解聘，應聘書修改與否都是假議題，「是不是每年應聘書都可以修改？以後校內所有的規章都沒辦法規範這些老師？哪來的教學品質？」

對此，國教署人事室主任古明哲回應重申，從法規面來說，根據《教師法》第13條，只要沒有不續聘就應續聘。從聘約的部分來說，聘約是學校營運的重要章則，依照《高級中等教育法》規定，要經過校務會議的修訂才得以變更聘約。

古明哲強調，聘約不得單方面變更，回應陳衍財的說法，教師片面更動聘約內容無效，反過來說，校方片面更動也無效。

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核稿編輯：羅元祺