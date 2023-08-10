看《奧本海默》：原子彈的道德爭議，該由科學家回答嗎？
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《奧本海默》對原子彈的道德爭議，除了畫面上的浮誇表達外，其實不見得有帶領觀眾深思。對此，我覺得《金融時報》的這篇評論很有意思：要討論原子彈的道德爭議，應該討論的對象應該是美國總統杜魯門。
文：梁啟智
上文提到我看《奧本海默》之前，對原子彈的一些思考。早兩日看完了，我們來延伸討論。放心，不會有太多劇透，畢竟討論史實很難稱之為劇透吧。
電影上映後，朋儕間評價一般。不少朋友都覺得電影鬆散，對奧本海默這個人的複雜性刻畫不足（雖然明明片長三小時）。其中對原子彈的道德爭議，除了畫面上的浮誇表達外，其實不見得有帶領觀眾深思。對此，我覺得《金融時報》的這篇評論很有意思：要討論原子彈的道德爭議，應該討論的對象應該是美國總統杜魯門。畢竟正如片中會見總統那一幕，奧本海默稱自己雙手有血，杜魯門糾正他自己才是下命令投核彈的那個人。
這兒先吐嘈一下。在某些港產時事網上名嘴的口中，自由主義者必然是娘腔懦弱左膠，只有充滿男兒氣概的保守主義者才能維護世界和平。事實當然不是這樣的。沒錯，極端左翼當中有一些絕對的反戰份子，認為美國歷史上在世界各地的軍事干預是帝國霸權也是一貫常見左翼觀點；但反過來，右翼的愛國主義也可衍生孤立主義，極端右翼者甚至時刻推銷各種「世界新秩序」的無厘頭陰謀論。這從來不純粹是左或右的問題，支持出於人道原則的軍事干預的自由主義者多的是。
杜魯門就是一個很值得討論的案例。雖然相對羅斯福新政來說，杜魯門在推動社會改革方面不算突出，但他也是個妥妥貼貼支持民權的民主黨人。這當然也和前文所述的時勢有關：盟軍是以自由之名戰勝二戰，贏了就要找數；例如黑人士兵也為美軍作出巨大貢獻，戰後聯邦政府就不得不處理軍中的歧視問題。但是，沒有人可以說杜魯門是一名懦弱左膠。今天的世界政治格局，特別是美國無遠弗屆的影響力，一方面是二戰時所建立，但也要靠杜魯門的延續。如果戰後美國回到孤立主義，立即撤出歐洲，我們就會活在一個完全不同的世界。
在這時代背景下，回看《奧本海默》中對原子彈道德爭議的描述，包括奧本海默本人和杜魯門之間對氫彈發明的相反立場，就顯得很有意思。
關於在日本投下兩顆原子彈的道德爭議，已有很多討論。如果說原子彈是濫殺無辜，那別忘記東京大空襲也死了十萬人，比得上廣島原爆。反過來說，稱原子彈縮短戰爭拯救生命，又得面對蘇聯向日宣戰更可能才是日本願意向美國投降的真正原因（因為蘇聯登陸日本的後果更為不能接受）。如是者，在日本投下兩顆原子彈的真正意義，難聽一點說是做了一場大型人體實驗，讓後世知道原子彈是何等可怕，同時改寫了戰後國際政治走向。
從物理學的演進來看，原子彈被發明是一件在地球上早晚都要發生的事情：物理定律容許，地球上也有足夠的原材料。回到費米悖論，人類到今天都（暫時）沒有用原子彈把自己毁滅，其實相當好彩。然而如果歷史重來，要再設想一套類似的時間線，我懷疑我們很難找到另一條更安全的。正如電影中的對白所述，原子彈是一種沒用過是不能明白它有多可怕的武器。那在一個（看起來）正義的場景中首次使用了，同時在人類文明中建立了「核子禁忌」，核子武器變成一種「存而不用」的存在，那可能已是較好的一條時間線。
現實上的冷戰時代，當然不美好，核子相互毁滅的危險一直都在。回到電影中對氫彈發展的道德爭議，也是相當實在的。畢竟以氫彈的殺傷力，除了在大城市投放以濫殺無辜之外，並沒有其他用途。那要不要發明這樣的武器，在當時的環境不可能是一條簡單的問題。
對此，電影有點把事情簡化為「內心爭扎的天才科學家被心胸狹窄的政客陷害」。現實當然要複雜很多倍，而科學家是否最有資格回答問題，我有一定質疑。我也討厭心胸狹窄的政客，也認為討論社會問題不應該脫離科學事實的基礎，但把科學家放上神檀把他們對科學以外的議題的見解視為先知焯見，恐怕也不太妥當。我們要讓科學家提出問題，但對解決方法建立共識卻需要多方參與的。電影對這點的處理，就明顯蒼白了。
（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。標題為編輯所擬，原標題為「關於原子彈的凌亂思考（續）」）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航