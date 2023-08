《路透社》民調：逾七成美國民眾贊成監管幽靈槍，最高法院「暫時」恢復拜登槍枝管制政策

綜合《路透社》、《紐約時報》、《NBC》報導,美國最高法院週二(8日)擱置了7月5日,德州地方法院阻止幽靈槍(ghost gun)管制於全國普及的裁決,「暫時」恢復拜登(Joe Biden)政府提出的槍枝管制政策。

拜登政府的新槍枝管制政策,旨在加強監管幽靈槍,也就是政府無法追蹤的自組槍枝,要求槍枝零件的製造商與經銷商必須取得執照,並在零件上標記產品序號,同步執行買家的背景調查。

美國司法部發言人回應並讚揚最高法院的決定,指稱該監管政策關乎公共安全,幫助執法部門解決犯罪問題,並減少充斥在社區的幽靈槍枝數量。

無需授權、無產品序號、可DIY的「幽靈槍」

幽靈槍與傳統槍枝不同。一般來說,傳統槍枝受到法律規範,必須由獲許可的公司製造、在授權經銷商販售。此外,法律亦要求所有在美國製造的槍枝,以及從國外進口的槍枝都必須標有產品序號。相對來說,幽靈槍則是以散裝套件的形式販賣。在拜登政府推動法案之前,沒有許可證的買家,不需要經過任何背景調查即可購買「槍枝套件組」,在家自行組裝。

幽靈槍更大的賣點,在於槍枝上不會印有產品序號,這意味著幽靈槍不會受到政府的追蹤,從生產、運送到銷售,全都不留痕跡。

除此之外,幽靈槍往往以「80%完成品」的形式在網路上兜售,買家只需完成最終20%的組裝,不僅程序容易上手,也相對便宜。《紐約時報》引述一位不具名的供應商說:「組裝一把幽靈槍大約只需1到2小時。」買家購買槍枝套件時,通常「額外附贈」組裝說明或是YouTube的教學影片連結。

根據槍枝暴力預防組織Everytown for Gun Safety指出,在YouTube上關於幽靈槍組裝的前五大熱門影片,已經累積超過300萬次觀看。

拜登政府如何強化槍枝管制?

事實上,幽靈槍並非「新聞」,2009年槍枝套件市場就已蓬勃。2013年,一起造成5人死亡的校園槍擊案,槍手正是使用幽靈槍,才使幽靈槍問題浮出水面,被大眾注意。然而,2016年左右,幽靈槍的銷量開始大幅上升。數據統計,「武器」的流行率每年都在增加,特別是加州等嚴格執行槍枝法的「藍色」州。

《Politico》援引美國司法部的一份聲明,指稱2016年到2021年間,美國菸酒槍炮及爆裂物管理局(The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives,ATF)的執法人員,收到超過4萬5000份關於幽靈槍的報告,其中有將近700份是殺人或蓄意殺人的調查。聲明中表示,幽靈槍強難以追蹤,而且罪犯們十分容易取得。

拜登政府宣稱,執法部門難以追蹤幽靈槍,對公共安全構成重大的威脅。白宮的一份說明中談到,幽靈槍規管措施的兩大主要政策:

一、 確保授權經銷商、製造商或進口商購買「分離式」槍枝,必須依法標記產品序號;而店家在販賣槍枝之前,也須向買家進行背景調查。

聲明中指出,依據1968年實施的《槍枝管理法案》(Gun Control Act)規範,當今可能將近90%的槍枝,不受美國政府規管。為修正這部「古老的」法案,AFT擴大解釋《槍枝管理法案》中,「槍枝」一詞的解釋,更新「槍身」和「機匣」的定義,以確保該法可涵蓋如幽靈槍一般的分離式槍枝。

二、 由聯邦政府授權的經銷商,必須保留關鍵紀錄直到他們停止營業或任何活動。

有鑒於過去,授權經銷商獲准在20年後銷毀相關紀錄,導致執法機關難以追蹤相關武器的犯罪記錄。根據AFT統計,平均每天有超過1300支槍械無法追蹤。此一新規範,代表授權經銷商必須將紀錄轉移給AFT。

德州法院裁定幽靈槍管制「違法」

槍枝管制的支持團體和擁護者大大歡迎最高法院的決定,然而槍枝擁有者、槍枝套件的製造商和零件組裝公司卻不然。他們質疑AFT修正《槍枝管制法》的「槍枝」定義,已經超越其權責範圍,並向法院提起訴訟。

德州北區聯邦地方法院的法官奧康納(Reed O' Connor)與反對者站在同一陣線。德州地方法院在7月駁回該規定,聲稱槍枝套件並非「槍枝」,可能成為槍枝的機匣也並非「可運作的機匣」。奧康納也說到,即使這個解釋,可能使政策出現「應該避免」的漏洞,但這並非法院的職責,而是國會。

在奧康納的裁決出爐後,拜登政府立即向美國聯邦第五巡迴上訴法院(the U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit)提出上訴,希望能夠暫停奧康納的裁決。由三位法官組成的法庭,回絕了奧康納的決議。

據報導,最高法院首席大法官羅伯茨(John Roberts)和大法官巴雷特(Amy Coney Barrett)在本週二的法庭中倒向自由派,最終以5比4通過決議。最高法院表示,在尚未出現針對政策的新挑戰之前,暫時恢復拜登政府提出的幽靈槍監管政策。本裁決仍可上訴。

未來,此案將回到下級法院重審。幽靈槍政策的反對者必將再針對「非法」與否,進行爭論。

