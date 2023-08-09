《路透社》民調：逾七成美國民眾贊成監管幽靈槍，最高法院「暫時」恢復拜登槍枝管制政策
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今年7月，德州地方法院質疑美國菸酒槍炮及爆裂物管理局，修改1968年《槍枝管制法》中槍枝定義的行為已經越權，推翻拜登政府提出的「幽靈槍」管制政策。昨（8）日，美國最高法院決議「暫時」恢復監管。此一決議與美國兩黨支持者的多數民意相符。
綜合《路透社》、《紐約時報》、《NBC》報導，美國最高法院週二（8日）擱置了7月5日，德州地方法院阻止幽靈槍（ghost gun）管制於全國普及的裁決，「暫時」恢復拜登（Joe Biden）政府提出的槍枝管制政策。
拜登政府的新槍枝管制政策，旨在加強監管幽靈槍，也就是政府無法追蹤的自組槍枝，要求槍枝零件的製造商與經銷商必須取得執照，並在零件上標記產品序號，同步執行買家的背景調查。
美國司法部發言人回應並讚揚最高法院的決定，指稱該監管政策關乎公共安全，幫助執法部門解決犯罪問題，並減少充斥在社區的幽靈槍枝數量。
無需授權、無產品序號、可DIY的「幽靈槍」
幽靈槍與傳統槍枝不同。一般來說，傳統槍枝受到法律規範，必須由獲許可的公司製造、在授權經銷商販售。此外，法律亦要求所有在美國製造的槍枝，以及從國外進口的槍枝都必須標有產品序號。相對來說，幽靈槍則是以散裝套件的形式販賣。在拜登政府推動法案之前，沒有許可證的買家，不需要經過任何背景調查即可購買「槍枝套件組」，在家自行組裝。
幽靈槍更大的賣點，在於槍枝上不會印有產品序號，這意味著幽靈槍不會受到政府的追蹤，從生產、運送到銷售，全都不留痕跡。
除此之外，幽靈槍往往以「80％完成品」的形式在網路上兜售，買家只需完成最終20％的組裝，不僅程序容易上手，也相對便宜。《紐約時報》引述一位不具名的供應商說：「組裝一把幽靈槍大約只需1到2小時。」買家購買槍枝套件時，通常「額外附贈」組裝說明或是YouTube的教學影片連結。
根據槍枝暴力預防組織Everytown for Gun Safety指出，在YouTube上關於幽靈槍組裝的前五大熱門影片，已經累積超過300萬次觀看。
拜登政府如何強化槍枝管制？
事實上，幽靈槍並非「新聞」，2009年槍枝套件市場就已蓬勃。2013年，一起造成5人死亡的校園槍擊案，槍手正是使用幽靈槍，才使幽靈槍問題浮出水面，被大眾注意。然而，2016年左右，幽靈槍的銷量開始大幅上升。數據統計，「武器」的流行率每年都在增加，特別是加州等嚴格執行槍枝法的「藍色」州。
《Politico》援引美國司法部的一份聲明，指稱2016年到2021年間，美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives，ATF）的執法人員，收到超過4萬5000份關於幽靈槍的報告，其中有將近700份是殺人或蓄意殺人的調查。聲明中表示，幽靈槍強難以追蹤，而且罪犯們十分容易取得。
拜登政府宣稱，執法部門難以追蹤幽靈槍，對公共安全構成重大的威脅。白宮的一份說明中談到，幽靈槍規管措施的兩大主要政策：
一、 確保授權經銷商、製造商或進口商購買「分離式」槍枝，必須依法標記產品序號；而店家在販賣槍枝之前，也須向買家進行背景調查。
聲明中指出，依據1968年實施的《槍枝管理法案》（Gun Control Act）規範，當今可能將近90％的槍枝，不受美國政府規管。為修正這部「古老的」法案，AFT擴大解釋《槍枝管理法案》中，「槍枝」一詞的解釋，更新「槍身」和「機匣」的定義，以確保該法可涵蓋如幽靈槍一般的分離式槍枝。
二、 由聯邦政府授權的經銷商，必須保留關鍵紀錄直到他們停止營業或任何活動。
有鑒於過去，授權經銷商獲准在20年後銷毀相關紀錄，導致執法機關難以追蹤相關武器的犯罪記錄。根據AFT統計，平均每天有超過1300支槍械無法追蹤。此一新規範，代表授權經銷商必須將紀錄轉移給AFT。
德州法院裁定幽靈槍管制「違法」
槍枝管制的支持團體和擁護者大大歡迎最高法院的決定，然而槍枝擁有者、槍枝套件的製造商和零件組裝公司卻不然。他們質疑AFT修正《槍枝管制法》的「槍枝」定義，已經超越其權責範圍，並向法院提起訴訟。
德州北區聯邦地方法院的法官奧康納（Reed O' Connor）與反對者站在同一陣線。德州地方法院在7月駁回該規定，聲稱槍枝套件並非「槍枝」，可能成為槍枝的機匣也並非「可運作的機匣」。奧康納也說到，即使這個解釋，可能使政策出現「應該避免」的漏洞，但這並非法院的職責，而是國會。
在奧康納的裁決出爐後，拜登政府立即向美國聯邦第五巡迴上訴法院（the U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit）提出上訴，希望能夠暫停奧康納的裁決。由三位法官組成的法庭，回絕了奧康納的決議。
據報導，最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）和大法官巴雷特（Amy Coney Barrett）在本週二的法庭中倒向自由派，最終以5比4通過決議。最高法院表示，在尚未出現針對政策的新挑戰之前，暫時恢復拜登政府提出的幽靈槍監管政策。本裁決仍可上訴。
未來，此案將回到下級法院重審。幽靈槍政策的反對者必將再針對「非法」與否，進行爭論。
新聞來源
- Supreme Court allows Biden to regulate ‘ghost guns’（NBC News）
- By 5-4 Vote, Supreme Court Revives Biden’s Regulation of ‘Ghost Guns’（The New York Times）
- ‘Ghost Guns’: What They Are and Why There’s a Fight Over Them（The New York Times）
- US Supreme Court restores Biden's curbs on homemade 'ghost guns' — for now（Reuters）
- Divided Supreme Court allows ‘ghost gun’ rule to take effect（Politico）
- FACT SHEET: The Biden Administration Cracks Down on Ghost Guns, Ensures That ATF Has the Leadership it Needs to Enforce Our Gun Laws（The White House）
延伸閱讀
- 美國最高法院將審理「禁止家暴者擁槍是否違憲」，恐再次衝擊全美槍枝管制安全
- 一個週末三起重大槍擊案，美國槍枝管制為什麼如此困難？
- 紐約市政府提告「幽靈槍」零件經銷商，州檢察長：只需要點幾下滑鼠，就能輕鬆組成一把槍
- 美國參院《兩黨安全社區法案》達成跨黨派共識，有望成為30年來最重大槍枝管制立法
- 美最高法院兩重大裁決「挺擁槍、反墮胎」，前總統川普任命3名保守派大法官影響深遠
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。