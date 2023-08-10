彰化正國會的警鐘：從北斗鎮長補選觀察到的四個選舉風向
我們想讓你知道的是
泛藍在北斗鎮進行了「派系替代」，將北斗李家控制十餘年的北斗鎮長由另一股地方勢力接收。在這次選舉中，謝家謝典林雖然挺郭，但其姐立委謝衣鳳卻押寶侯友宜，以雙面押寶讓自己家族處於利益中心。
文：原神啟動
彰化縣北斗鎮長補選已經落幕，由謝典林跟鎮民代表會支持的無黨籍候選人顏宏霖當選；在2011至2018成為第一位女性北斗鎮長，之後又因繼任者丈夫李玄貪汙判決解職回鍋的楊麗香第二；民進黨籍前議員江熊一楓第三。
從顏宏霖的當選，我們可以觀察出一些選舉的風向。
派系替代，與地方勢力壯大歷程
泛藍在北斗鎮進行了「派系替代」，將北斗李家控制十餘年的北斗鎮長由另一股地方勢力接收。
所謂派系替代，就是上個世紀末因為政治上對抗蔣家勢力，而在地方扶植許多勢力，從議長的誕生就能了解到所謂地方、家族、企業甚至黑金介入地方政治，雖然都掛上了黨籍，就算與黨理念不合都能基於政治利益與恩庇侍從來扶植，若後有爭執或是地方之間的分配不勻，就再培養一個勢力，甚至是當地其他勢力自己動身。
這種很像角頭併吞的方式，就是派系替代。
其中出名的，有中部的台中顏家（顏清標）、彰化的謝家（謝典林）、雲林的張家（張榮味），更有許多勢力潛藏在代表會、宮廟、地方組織等等，也有地方勢力越來越大不受控制的案例，甚至地方影響到全國的政局，像是將韓國瑜捧出的張家，在柯文哲開始為他的總統之路蠢蠢欲動時，苗栗的鍾東錦也提錢向其靠攏表達支持。
在這次選舉，謝家謝典林雖然挺郭，但其姐立委謝衣鳳卻押寶侯友宜，以雙面押寶讓自己家族處於利益中心。
正國會的重整與戰略思考
江熊一楓在彰化民進黨正國會派系中，傳出是下任彰化縣黨部主委競爭者，在前彰化市長、前主委邱建富的部署與楊富鈞競爭落敗，又經歷彰化縣長選舉邱魏之爭後，基本上已經沒有那麼強的氣與勢。
若真的下任正國會的共識，是江熊一楓再加上前彰化市長邱建富，其實也令人比較沒有信心，更何況南彰化溪湖區、北斗區、員林區正國會議員全掉，二林區由洪子超最高票當選議員。其實這個二林少年議員，可能才是正國會重整旗鼓最好的選擇。
洪子超有良好的地方關係與服務，其父洪世延又曾為彰化縣黨部評議召集委員也在地方深耕，基本上無論邱建富還是江熊一楓都沒有這個勢，而且洪子超形象清新，又能得到知識分子的認同，正國會可以用青年號召來對應未來的選票，或是黨內的年輕人才培育。
因為擁有黃秀芳、陳秀寳兩位立法委員分別在北彰化彰化市與海線鹿港，正國會體系在彰化常被視為民進黨派系的掌握地區，但黃秀芳選區在立委選區與挑戰者票數是漸漸縮小的，縣長選舉則是在自己的本命區輸了百分之十；而陳秀寳所在的地區是現任國民黨籍縣長王惠美的本命區，會發生鏖戰甚至落選的機會都會浮現。
不看吳音寧玩犧牲打的選區的話，地方上目前彰化看起來最危險就是這一區。
真正的鐵板一塊，與新潮流的比較
新潮流掌握南彰化的部分，在員林區有立委陳素月，選票近三次都超過五成，甚至兩次贏第二名近乎百分之十，在2020對戰蕭景田贏13%開出彰化縣立委十萬票最高紀錄大勝。
議員從溪湖區的劉珊伶、員林區的張欣倩、二林的洪騰明，北彰化也有不錯的表現有著年輕議員楊子賢，「彰化新芽」的議員聯合被視為偏新潮流派系，五個選區全部當選——其實新潮流在彰化一點也不弱勢，甚至非常穩固，各有其實力可以屹立不搖。
反觀，在媒體上所見「國民黨將黃秀芳的彰化區視為艱困選區」，但觀察員林區從提名徵召作業到候選人的出線，或許員林才是真正的國民黨的鐵板一塊。
邱建富？吳音寧？也許那時最好的人選？政黨票又怎麼辦？
綜上，正國會要在黨公職反攻，或是將2024立委選好，有必要再看看為將何人，盤點策略。
邱建富其實最好的時機是在吳音寧參選前，若接受前總統陳水扁的建議去跟謝家對抗，可以給正國會一步活棋。觀察他在縣長選舉中，於南彰化部署看板之多與調動地方資源、人力調配，邱建富是傳統型組織戰的老手，如果邱建富那時候出來選立委，絕對會是民進黨這區有時以來勢與聲最大的區域。
但由於邱建富拒絕參選，又行政院中部辦公室的本區前立委洪宗熠無意願參選，現在換成吳音寧，戰略上就會調整成空戰，以台北農產議題自帶媒體聲量來替賴清德輔選，如同棒球打出犧牲打的打者替賴情德上壘。
邱建富參選，則會是招招搏刺刀的傳統組織戰，能帶領民進黨在選區獲得立委票數創下新高，但邱建富也就是那麼多選區中一個要選的人，關注度也就不會太高，而吳音寧照前面所說，彰化將會有些許選戰被關心，甚至如同陳柏惟選立委時「解密地方勢力」的效果，透明化這個三十年如一日的地方。
只是，若從政黨票來考量，目前也還沒看到兩人關鍵性效果或是事件替民進黨入帳政黨票，同時還要圍堵柯文哲。縱使大戰略正確，這些細部的戰術就是需要擬定作戰，或是幕僚們努力的地方了。
延伸閱讀
- 彰化北斗鎮長補選：顏宏霖獲「藍白郭」相挺勝出，被問及總統大選低調回「台灣不該分你我」
- 議長退出國民黨、柯文哲挖角議員、吳音寧奇兵出征⋯⋯台灣「搖擺州」彰化風雨欲來
- 2022彰化縣長選情分析：2018年的餘波盪漾尚未結束，「關鍵十萬票」成為地方大選的章魚哥
- 彰化縣議長謝典林宣布退出國民黨，郭台銘籲在野黨推動「主流民意大聯盟」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-08-10 彰化正國會的警鐘：從北斗鎮長補選觀察到的四個選舉風向
- 2023-08-09 民眾黨空姐應援團惹議，婦女新知籲柯文哲道歉「否則用選票下架候選人」
- 2023-08-09 侯友宜能源政策：核一二三延役，安全無虞下推動核四重啟，穩定供電為首要考量
Tags：
超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！