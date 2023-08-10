彰化正國會的警鐘：從北斗鎮長補選觀察到的四個選舉風向

文：原神啟動

彰化縣北斗鎮長補選已經落幕，由謝典林跟鎮民代表會支持的無黨籍候選人顏宏霖當選；在2011至2018成為第一位女性北斗鎮長，之後又因繼任者丈夫李玄貪汙判決解職回鍋的楊麗香第二；民進黨籍前議員江熊一楓第三。

從顏宏霖的當選，我們可以觀察出一些選舉的風向。

派系替代，與地方勢力壯大歷程

泛藍在北斗鎮進行了「派系替代」，將北斗李家控制十餘年的北斗鎮長由另一股地方勢力接收。

所謂派系替代，就是上個世紀末因為政治上對抗蔣家勢力，而在地方扶植許多勢力，從議長的誕生就能了解到所謂地方、家族、企業甚至黑金介入地方政治，雖然都掛上了黨籍，就算與黨理念不合都能基於政治利益與恩庇侍從來扶植，若後有爭執或是地方之間的分配不勻，就再培養一個勢力，甚至是當地其他勢力自己動身。

這種很像角頭併吞的方式，就是派系替代。

其中出名的，有中部的台中顏家（顏清標）、彰化的謝家（謝典林）、雲林的張家（張榮味），更有許多勢力潛藏在代表會、宮廟、地方組織等等，也有地方勢力越來越大不受控制的案例，甚至地方影響到全國的政局，像是將韓國瑜捧出的張家，在柯文哲開始為他的總統之路蠢蠢欲動時，苗栗的鍾東錦也提錢向其靠攏表達支持。

在這次選舉，謝家謝典林雖然挺郭，但其姐立委謝衣鳳卻押寶侯友宜，以雙面押寶讓自己家族處於利益中心。

正國會的重整與戰略思考

江熊一楓在彰化民進黨正國會派系中，傳出是下任彰化縣黨部主委競爭者，在前彰化市長、前主委邱建富的部署與楊富鈞競爭落敗，又經歷彰化縣長選舉邱魏之爭後，基本上已經沒有那麼強的氣與勢。

若真的下任正國會的共識，是江熊一楓再加上前彰化市長邱建富，其實也令人比較沒有信心，更何況南彰化溪湖區、北斗區、員林區正國會議員全掉，二林區由洪子超最高票當選議員。其實這個二林少年議員，可能才是正國會重整旗鼓最好的選擇。

洪子超有良好的地方關係與服務，其父洪世延又曾為彰化縣黨部評議召集委員也在地方深耕，基本上無論邱建富還是江熊一楓都沒有這個勢，而且洪子超形象清新，又能得到知識分子的認同，正國會可以用青年號召來對應未來的選票，或是黨內的年輕人才培育。

因為擁有黃秀芳、陳秀寳兩位立法委員分別在北彰化彰化市與海線鹿港，正國會體系在彰化常被視為民進黨派系的掌握地區，但黃秀芳選區在立委選區與挑戰者票數是漸漸縮小的，縣長選舉則是在自己的本命區輸了百分之十；而陳秀寳所在的地區是現任國民黨籍縣長王惠美的本命區，會發生鏖戰甚至落選的機會都會浮現。

不看吳音寧玩犧牲打的選區的話，地方上目前彰化看起來最危險就是這一區。

Photo Credit: 中央社 民進黨立委陳秀寳（左三）

真正的鐵板一塊，與新潮流的比較

新潮流掌握南彰化的部分，在員林區有立委陳素月，選票近三次都超過五成，甚至兩次贏第二名近乎百分之十，在2020對戰蕭景田贏13%開出彰化縣立委十萬票最高紀錄大勝。

議員從溪湖區的劉珊伶、員林區的張欣倩、二林的洪騰明，北彰化也有不錯的表現有著年輕議員楊子賢，「彰化新芽」的議員聯合被視為偏新潮流派系，五個選區全部當選——其實新潮流在彰化一點也不弱勢，甚至非常穩固，各有其實力可以屹立不搖。

反觀，在媒體上所見「國民黨將黃秀芳的彰化區視為艱困選區」，但觀察員林區從提名徵召作業到候選人的出線，或許員林才是真正的國民黨的鐵板一塊。

邱建富？吳音寧？也許那時最好的人選？政黨票又怎麼辦？

綜上，正國會要在黨公職反攻，或是將2024立委選好，有必要再看看為將何人，盤點策略。

邱建富其實最好的時機是在吳音寧參選前，若接受前總統陳水扁的建議去跟謝家對抗，可以給正國會一步活棋。觀察他在縣長選舉中，於南彰化部署看板之多與調動地方資源、人力調配，邱建富是傳統型組織戰的老手，如果邱建富那時候出來選立委，絕對會是民進黨這區有時以來勢與聲最大的區域。

但由於邱建富拒絕參選，又行政院中部辦公室的本區前立委洪宗熠無意願參選，現在換成吳音寧，戰略上就會調整成空戰，以台北農產議題自帶媒體聲量來替賴清德輔選，如同棒球打出犧牲打的打者替賴情德上壘。

邱建富參選，則會是招招搏刺刀的傳統組織戰，能帶領民進黨在選區獲得立委票數創下新高，但邱建富也就是那麼多選區中一個要選的人，關注度也就不會太高，而吳音寧照前面所說，彰化將會有些許選戰被關心，甚至如同陳柏惟選立委時「解密地方勢力」的效果，透明化這個三十年如一日的地方。

只是，若從政黨票來考量，目前也還沒看到兩人關鍵性效果或是事件替民進黨入帳政黨票，同時還要圍堵柯文哲。縱使大戰略正確，這些細部的戰術就是需要擬定作戰，或是幕僚們努力的地方了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航