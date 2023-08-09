2023/08/09,
影劇

《Barbie芭比》熱潮狂燒，玩具商美泰兒還原電影角色推出限量版「怪芭比娃娃」

《Barbie芭比》熱潮狂燒，玩具商美泰兒還原電影角色推出限量版「怪芭比娃娃」
Photo Credit: 左：美泰兒／右：華納兄弟

我們想讓你知道的是

電影《Barbie芭比》在全球已經突破10億美元，在片中，除了瑪格羅比、萊恩葛斯林被大肆討論之外，由凱特麥金儂飾演的「怪芭比」也引發熱議。玩具廠商美泰兒就打鐵趁熱，將推出這款「怪芭比娃娃」，每隻娃娃定價為50美元（約新台幣1590元），目前已經開放預購。

電影《Barbie芭比》上個週末過後，全球票房突破10億美元大關，也讓導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）成為影史擠身全球10億美元俱樂部的首位單一女性導演。

隨著《Barbie芭比》掀起的熱潮，製作芭比娃娃的玩具廠商美泰兒（Mattel）也打鐵趁熱，將推出由凱特麥金儂（Kate McKinnon）飾演的「怪芭比娃娃」，無論是戲裡還是戲外，皆引起廣大討論。

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Photo Credit: 華納兄弟
凱特麥金儂在《Barbie芭比》片中的「怪芭比」扮相
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Photo Credit: 美泰兒
美泰兒將推出「怪芭比娃娃」

1959年，美泰兒製作的芭比娃娃於美國國際玩具展覽會亮相，此後這個極具爭議的娃娃，歷經了兩波女性平權運動，以及許多職業別、各種翻玩的變動，芭比娃娃早已經不是單純的娃娃，而是有多種文化意義、符號象徵的娃娃。

至於《Barbie芭比》曾推出過多部專屬的動畫電影，「芭比」這名角色也多次在皮克斯的動畫系列電影《玩具總動員》之中登台，不過，這次的真人版電影，應可說是好萊塢近年最一波三折的改編歷程。

此拍攝版權原先由索尼影業向推出「芭比」的玩具廠商美泰兒買下，且在2016年12月時，謠傳將由喜劇女星艾美舒默（Amy Schumer）主演，不過此風聲遭到普遍芭比迷的反彈，推測主因為艾美舒默平常無俚頭的惡搞形象，以及所謂的「外型體態」不符合芭比，因次引發論戰，而後艾美舒默也就錯失接演芭比的機會。

此後，時間來到2017年7月，索尼影業旋即敲定形象符合「纖細甜美」的安海瑟薇（Anne Hathaway）出演「芭比」，之前艾美舒默因形象不符造成的反彈，也因安海瑟薇而平息。

不過，索尼影業《Barbie芭比》的檔期，從2018年的暑期檔延宕至2020年的5月，此舉似乎惹怒了原版權持有者美泰兒，收回了拍攝版權，正式宣告與索尼影業的合作破局。

最終，美泰兒與華納兄弟合作，真人版《Barbie芭比》的拍攝計畫才又重新推動。而到了這版本的芭比，則是由澳洲女星瑪格羅比（Margot Robbie）飾演，且瑪格羅比同時擔任製片；至於男伴肯尼，則是由萊恩葛斯林（Ryan Gosling）出任，且終於拍攝完畢，並在今（2023）年暑期上映，且締造超過10億美元的票房佳績。

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Photo Credit: 華納兄弟
《Barbie芭比》劇照

當然，《Barbie芭比》上映之後，也掀起了熱議，其中包含女性主義，以及如何「做自己」的討論。而在《Barbie芭比》片中，最做自己的角色，莫過於由凱特麥金儂飾演的「怪芭比」。

凱特麥金儂在片中特立獨行，於看似「完美和平」的芭比世界中，成為少數能夠跳脫思維思考的芭比，而「怪芭比」也成為幫助其他「芭比」的重要關鍵。雖然凱特麥金儂的戲份不多，但片中的扮相以及表演也成為亮點，讓許多影迷津津樂道。

於是，美泰兒也看見了這個商機，即將在現實世界中推出「怪芭比」進行限量販售，換句話說，「怪芭比」是限量版芭比。這款限量版「怪芭比」，其特色與凱特麥金儂在片中的扮相一致，皆身穿螢光粉紅色服裝，且臉上有些許塗鴉，頭髮也非常凌亂。

美泰兒說明這款芭比，是在「模仿被玩到壞掉的娃娃」。而美泰兒執行副總裁兼品牌長麗莎麥克奈（Lisa McKnight）則在一份聲明中表示：「透過此系列的最新版本，我們為粉絲提供更多方式，讓他們沉浸在芭比樂園中，並慶祝他們在電影銀幕上看到的角色和故事。芭比娃娃仍然是夏季的文化盛事，當我們規劃美泰兒的道路時，她將繼續成為子孫後代賦權和靈感的象徵。」

限量版「怪芭比」已經在美泰兒官網進行預購，每隻娃娃定價為50美元（約新台幣1590元），預購截止日為8月18日，預計將於明（2024）年5月底出貨。

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核稿編輯：羅元祺


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