2023/08/09,
教育

學費不夠付薪水、私校呼籲漲學費，高職校長：收支怎麼可能平衡？

學費不夠付薪水、私校呼籲漲學費，高職校長：收支怎麼可能平衡？
Photo Credit：關鍵評論網／李芯

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一名高職校長直言：「私立學校的預算都是假的啦！」教育部要求預算收支平衡，但學生數不足、老師又不可能不聘，「怎麼可能平衡？」所以當學校沒錢，董事會就要想辦法去募款。

私立高中職要求漲學費多年，一名私校校長在今（9）日的全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議上表示，現行私校學費根本無法支付教師薪資，直呼收支「怎麼可能平衡？」對此，國教署表示軍公教調薪4％也會讓私校同步，未來會積極協助私校學費與經費。

國教署今（9）日召開全國高中及特教學校校長會議，北部某私立高職校長對於私校學費提出建言，表示以目前私校學費和私校班級人數上限來計算，是沒辦法支付私校教師薪資的。這名高職校長指出，根據教育部給的資料，要調高私校學費得增加10億元預算，但他質疑：「台灣的教育部10億都爭取不到？而且是老師的薪水！」

這名高職校長直言：「私立學校的預算都是假的啦！」教育部要求預算收支平衡，但學生數不足、老師又不可能不聘，「怎麼可能平衡？」所以當學校沒錢，董事會就要想辦法去募款，該校長呼籲，教育部應好好計算一個不同性質的班級需要多少學費。

對此，國教署高中組組長黃瀞儀回應，教育部在108年將私校學費調升3％左右，國教署在111學年也調升學費數額上限約3到4％。黃瀞儀說，這幾年來陸續有學校做提案，政府會考量財務狀況衡酌規劃。

不過，黃瀞儀指出，今年度財政考量後，行政院宣布113年度推動高中職全面免學費，這也是為了校長的期待，教育部希望做到公私立學費齊一、公私衡平， 在推動私校免學費時，教育部與行政院都有做外加額度的爭取。

行政院日前決議113年度軍公教調薪4％，黃瀞儀表示私校也會同步處理，希望現場私校校長放心。他強調理解公、私立學校辦學成本的差異，國教署與教育部都願意積極協助學校，除了學費也會補助經費。

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核稿編輯：羅元祺


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