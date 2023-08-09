諾貝爾和平獎得主瑞薩：台灣選舉成關鍵，抵抗中國影響尤為重要

（中央社）諾貝爾和平獎得主、菲律賓媒體Rappler執行長瑞薩在一場論壇上表示，台灣、印尼及美國明年大選的結果將是全球民主成敗的關鍵。瑞薩向中央社強調，台灣下任領導人很重要，因為他將「站在最前線與巨大的中國抗衡」。

瑞薩（Maria Ressa）7日、8日連兩天在印尼「雅加達郵報」（Jakarta Post）主辦的論壇上談論假訊息對民主制度的影響，並引述瑞典「多元民主」（Varieties of Democracy，V-Dem）計畫調查報告指出，全球的民主制度正持續下降，超過72%的人生活在專制政體下。

她說：「我們一直在民主選舉制度中選出專制領導人，這種趨勢若持續，專制領導人將從國家內部摧毀（民主）機制。」

瑞薩指出，她列出今明兩年包括印尼、美國及台灣將舉行總統大選，這三國的總統選舉將攸關全球民主的成敗。

瑞薩向中央社解釋，台灣選舉非常關鍵，接任總統蔡英文的人至關重要。若按照全球趨勢選出無法兌現承諾、民粹主義的專制領導人，那民主將墜落懸崖。

瑞薩表示，過去半年她曾到台灣兩次，感覺到台灣人一直處於「準備好的狀態」，因為他們必須如此。她舉香港為例說：「看看香港的轉變有多快，民主毀滅的速度有多快，法治崩潰的速度有多快」。

瑞薩激動地向中央社描述香港政治體制的改變，並提及2021年1月6日港警拘捕50名參與民主派初選人士一事。她強調，台灣下任領導人很重要，因為這個人「將站在最前線，與巨大的中國抗衡」。

針對中國將台灣視為其領土，她指出，菲律賓在南海主權上（與中國）也遇到類似情況。因此，這是區域及全球地緣政治中最危險的地方之一。

Photo Credit: 中央社 諾貝爾和平獎得主瑞薩。

另外，對於假訊息議題，瑞薩則指出，社群媒體上的假訊息和仇恨言論已成為民主制度的挑戰，而社群平台則使人們更不信任他人，也更容易被挑釁，主要原因就是演算法。

她表示，大多數的社群平台更容易讓有爭議的內容傳播開來，而不是真正的新聞或基於事實的訊息，並說：「沒有事實，就沒有真相；沒有真相，就沒有信任。沒有這三者，我們就沒有法治，沒有民主。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒