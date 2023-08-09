民眾黨空姐應援團惹議，婦女新知籲柯文哲道歉「否則用選票下架候選人」

（中央社）台灣民眾黨「北區姊妹台灣選哲之友會」日前舉辦茶會時有身穿空服員造型舞群，引發外界批評物化女性。民眾黨發言人林子宇表示，絕無對任何職業不尊敬，甚至物化意思，專業表演活動不應為政治而限制或扭曲。

民眾黨主席柯文哲日前挨批「仇女」，雖然極力澄清，但民眾黨5日舉辦「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會，活動中邀請穿著空服員造型的舞團跳舞，卻引發更多批評。

桃園市空服員職業工會6日透過聲明指出，由前華航機師、民眾黨台北市議員張志豪籌組「空姐應援團」，穿緊身窄裙、鏤空上衣，上台跳舞表演，這種物化和性化空服員的惡劣行徑，予以強烈譴責。

由前華航機師、民眾黨台北市議員張志豪籌組的「空姐應援團」｜Photo Credit: 中央社

工會也說明，諸多國籍航空公司設計空服員制服時，皆未以適合機上工作和保護空服員為首要考量，明明空服員作飛安相關訓練時皆穿著褲裝，可是在機上服勤時，女性空服員就被強制只能穿著裙裝。

對於外界批評，林子宇受訪表示，北區姊妹台灣選哲之友會茶會是由民眾黨台北、新北、基隆、桃園市黨部舉辦，茶會當天邀請專業舞團表演，因應活動中有關飛機橋段，因此舞團建議相關的服裝與舞蹈。

林子宇表示，主辦茶會的民眾黨地方黨部尊重舞團專業及女性舞者自主意識，絕無對任何職業不尊敬，甚至物化意思，專業的表演活動也不應該因為政治而限制或扭曲。

民進黨諷柯文哲洗白失敗，范雲批評：厭女不只柯文哲，是民眾黨的整體問題

桃園市空服員職業工會6日表示，民眾黨主席柯文哲和前機師張志豪為選舉造勢的「空姐應援團」，是對女空服員的集體性騷擾；民進黨立法院黨團除指柯文哲物化女性，民進黨立委范雲今天說，厭女不只是柯文哲一人，恐是民眾黨病入膏肓。

民眾黨發言人林子宇回應，絕無對任何職業不尊敬，甚至物化意思，專業表演活動不應為政治而限制或扭曲。

桃園市空服員職業工會6日發布新聞稿表示，台灣民眾黨5日辦理「北區姊妹台灣選哲之友會」的活動，由前華航機師張志豪籌組「空姐應援團」，穿緊身窄裙、鏤空上衣，上台跳舞表演，這種物化和性化空服員的惡劣行徑，工會予以強烈譴責。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳、書記長莊瑞雄、副書記長洪申翰、范雲7日召開輿情回應記者會，對上述議題作出說明。

范雲說，原本以為柯文哲要洗刷厭女形象，但從姐妹會的活動設計、事後民眾黨的回應，都顯示厭女不只是柯文哲一人，恐怕是民眾黨整體的問題。

范雲質疑，一個以女性為主的姐妹會，為何會有粉專的直播鏡頭在專注女舞者下半身，這是把女人當成物品嗎；大合影階段，第一排坐的大部分都是男性，多名女性與會者被迫蹲在柯文哲前面或坐在柯文哲後面。

民進黨立委范雲（左）批評厭女不只柯文哲一人，恐是民眾黨政體問題｜Photo Credit: 中央社

劉世芳說，民眾黨涉及性別歧視、物化女性，所發新聞稿還越描越黑，令人遺憾；女權本來就是人權的一部分，希望民眾黨可以跟上時代，而不是用跳舞、物化女性的方式吸引婦女選票，這非常不適當。

洪申翰說，很多人看完這場活動覺得瞠目結舌，因為這是民眾黨要幫柯文哲洗白「仇女」印象的活動，居然可以辦成這樣，完全做出相反作為，要嘛就是民眾黨全黨上下都太雷了，要不然就是在「衝康（台語）」柯文哲。

洪申翰表示，民眾黨原本想要拉攏女性選民，結果卻物化特定職業，真的沒辦法想像這種政黨還有什麼資格談性別平權，而且民眾黨事後的回應一直在硬拗、牛頭不對馬嘴，令人遺憾。

對於外界批評，林子宇受訪表示，北區姊妹台灣選哲之友會茶會是由民眾黨台北、新北、基隆、桃園市黨部舉辦，茶會當天邀請專業舞團表演，因應活動中有關飛機橋段，因此舞團建議相關的服裝與舞蹈。

林子宇表示，主辦茶會的民眾黨地方黨部尊重舞團專業及女性舞者自主意識，絕無對任何職業不尊敬，甚至物化意思，專業的表演活動也不應該因為政治而限制或扭曲。

婦女新知呼籲柯文哲、民眾黨真心道歉：「否則下架所有候選人」

婦女新知7日表示，針對民眾黨「空姐應援團」一事，若民眾黨與柯文哲在選舉前仍不願為其性別歧視言行真心道歉，並提出具體性別平等政見，呼籲選民明年初以選票下架所有民眾黨候選人。

婦女新知基金會7日在臉書發文，民眾黨總統參選人柯文哲向來以性別歧視言論著稱，2021年民進黨高雄公投宣講會辣妹熱舞挨批，時任台北市長柯文哲便回應「造勢場合有辣妹很正常，沒什麼」；如今民眾黨與柯文哲在「北區姊妹台灣選哲之友會」活動中，民眾黨台北市議員、前華航機師張志豪籌組穿著強調女性身體曲線的「空姐應援團」熱舞。

婦女新知引述報載張志豪回應批評時說，活動主要是想要打扮漂漂亮亮展現美麗一面，沒有物化女性的意思；柯文哲競選辦公室發言人陳智菡也表示活動籌備「尊重舞團專業、尊重女性舞者自主意識。」

婦女新知表示，顯示作為活動主辦方的民眾黨毫無反省之意，只記得把主辦方籌辦執行選舉造勢活動該負的責任丟給女性舞者。

婦女新知認為，柯文哲與民眾黨向來以父權單一視野與價值召喚選民，若台灣選民對尊重多元與深化民主等價值仍有認同，可以看出民眾黨作為一個欲掌握執政權的政黨，完全不合格。

婦女新知表示，桃園市空服員職業工會的訴求，要求柯文哲、張志豪公開道歉；若民眾黨與柯文哲在選舉前仍不願為其性別歧視言行真心道歉、徹底反省，並提出具體的性別平等政見，婦女新知也呼籲選民明年初以選票下架所有民眾黨候選人。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：羅元祺