民眾黨空姐應援團惹議，婦女新知籲柯文哲道歉「否則用選票下架候選人」
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桃園市空服員職業工會6日表示，民眾黨主席柯文哲和前機師張志豪為選舉造勢的「空姐應援團」，是對女空服員的集體性騷擾；民進黨立法院黨團除指柯文哲物化女性，民進黨立委范雲今天說，厭女不只是柯文哲一人，恐是民眾黨病入膏肓。
（中央社）台灣民眾黨「北區姊妹台灣選哲之友會」日前舉辦茶會時有身穿空服員造型舞群，引發外界批評物化女性。民眾黨發言人林子宇表示，絕無對任何職業不尊敬，甚至物化意思，專業表演活動不應為政治而限制或扭曲。
民眾黨主席柯文哲日前挨批「仇女」，雖然極力澄清，但民眾黨5日舉辦「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會，活動中邀請穿著空服員造型的舞團跳舞，卻引發更多批評。
桃園市空服員職業工會6日透過聲明指出，由前華航機師、民眾黨台北市議員張志豪籌組「空姐應援團」，穿緊身窄裙、鏤空上衣，上台跳舞表演，這種物化和性化空服員的惡劣行徑，予以強烈譴責。
工會也說明，諸多國籍航空公司設計空服員制服時，皆未以適合機上工作和保護空服員為首要考量，明明空服員作飛安相關訓練時皆穿著褲裝，可是在機上服勤時，女性空服員就被強制只能穿著裙裝。
對於外界批評，林子宇受訪表示，北區姊妹台灣選哲之友會茶會是由民眾黨台北、新北、基隆、桃園市黨部舉辦，茶會當天邀請專業舞團表演，因應活動中有關飛機橋段，因此舞團建議相關的服裝與舞蹈。
林子宇表示，主辦茶會的民眾黨地方黨部尊重舞團專業及女性舞者自主意識，絕無對任何職業不尊敬，甚至物化意思，專業的表演活動也不應該因為政治而限制或扭曲。
民進黨諷柯文哲洗白失敗，范雲批評：厭女不只柯文哲，是民眾黨的整體問題
桃園市空服員職業工會6日表示，民眾黨主席柯文哲和前機師張志豪為選舉造勢的「空姐應援團」，是對女空服員的集體性騷擾；民進黨立法院黨團除指柯文哲物化女性，民進黨立委范雲今天說，厭女不只是柯文哲一人，恐是民眾黨病入膏肓。
民眾黨發言人林子宇回應，絕無對任何職業不尊敬，甚至物化意思，專業表演活動不應為政治而限制或扭曲。
桃園市空服員職業工會6日發布新聞稿表示，台灣民眾黨5日辦理「北區姊妹台灣選哲之友會」的活動，由前華航機師張志豪籌組「空姐應援團」，穿緊身窄裙、鏤空上衣，上台跳舞表演，這種物化和性化空服員的惡劣行徑，工會予以強烈譴責。
民進黨立法院黨團幹事長劉世芳、書記長莊瑞雄、副書記長洪申翰、范雲7日召開輿情回應記者會，對上述議題作出說明。
范雲說，原本以為柯文哲要洗刷厭女形象，但從姐妹會的活動設計、事後民眾黨的回應，都顯示厭女不只是柯文哲一人，恐怕是民眾黨整體的問題。
范雲質疑，一個以女性為主的姐妹會，為何會有粉專的直播鏡頭在專注女舞者下半身，這是把女人當成物品嗎；大合影階段，第一排坐的大部分都是男性，多名女性與會者被迫蹲在柯文哲前面或坐在柯文哲後面。
劉世芳說，民眾黨涉及性別歧視、物化女性，所發新聞稿還越描越黑，令人遺憾；女權本來就是人權的一部分，希望民眾黨可以跟上時代，而不是用跳舞、物化女性的方式吸引婦女選票，這非常不適當。
洪申翰說，很多人看完這場活動覺得瞠目結舌，因為這是民眾黨要幫柯文哲洗白「仇女」印象的活動，居然可以辦成這樣，完全做出相反作為，要嘛就是民眾黨全黨上下都太雷了，要不然就是在「衝康（台語）」柯文哲。
洪申翰表示，民眾黨原本想要拉攏女性選民，結果卻物化特定職業，真的沒辦法想像這種政黨還有什麼資格談性別平權，而且民眾黨事後的回應一直在硬拗、牛頭不對馬嘴，令人遺憾。
對於外界批評，林子宇受訪表示，北區姊妹台灣選哲之友會茶會是由民眾黨台北、新北、基隆、桃園市黨部舉辦，茶會當天邀請專業舞團表演，因應活動中有關飛機橋段，因此舞團建議相關的服裝與舞蹈。
林子宇表示，主辦茶會的民眾黨地方黨部尊重舞團專業及女性舞者自主意識，絕無對任何職業不尊敬，甚至物化意思，專業的表演活動也不應該因為政治而限制或扭曲。
婦女新知呼籲柯文哲、民眾黨真心道歉：「否則下架所有候選人」
婦女新知7日表示，針對民眾黨「空姐應援團」一事，若民眾黨與柯文哲在選舉前仍不願為其性別歧視言行真心道歉，並提出具體性別平等政見，呼籲選民明年初以選票下架所有民眾黨候選人。
婦女新知基金會7日在臉書發文，民眾黨總統參選人柯文哲向來以性別歧視言論著稱，2021年民進黨高雄公投宣講會辣妹熱舞挨批，時任台北市長柯文哲便回應「造勢場合有辣妹很正常，沒什麼」；如今民眾黨與柯文哲在「北區姊妹台灣選哲之友會」活動中，民眾黨台北市議員、前華航機師張志豪籌組穿著強調女性身體曲線的「空姐應援團」熱舞。
婦女新知表示，顯示作為活動主辦方的民眾黨毫無反省之意，只記得把主辦方籌辦執行選舉造勢活動該負的責任丟給女性舞者。
婦女新知認為，柯文哲與民眾黨向來以父權單一視野與價值召喚選民，若台灣選民對尊重多元與深化民主等價值仍有認同，可以看出民眾黨作為一個欲掌握執政權的政黨，完全不合格。
婦女新知表示，桃園市空服員職業工會的訴求，要求柯文哲、張志豪公開道歉；若民眾黨與柯文哲在選舉前仍不願為其性別歧視言行真心道歉、徹底反省，並提出具體的性別平等政見，婦女新知也呼籲選民明年初以選票下架所有民眾黨候選人。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。