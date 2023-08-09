美國百年貨運巨擘Yellow宣布破產，物流、零售供應鏈受衝擊，學者：美國經濟恐難逃衰退

美國啟動「循環升息」的後遺症還未消退。美國老牌貨運巨擘Yellow宣布，由於背負著沉重的債務，加上與美國工會卡車司機聯盟談判破裂，進而向法院申請「破產保護」。凸顯美國經濟數據和實體經濟矛盾，而美國物流、零售等供應鏈，都將感受到衝擊。

美國物流震撼彈，貨運巨擘Yellow宣布破產

物流公司Yellow創建已經一百年，是北美最大的區域零售物流公司，同時也是是財富公布的500強公司之一。該公司目前遍布全美達3萬多名員工。然而，近日因為債務問題，向德拉瓦州（State of Delaware）法院申請破產。

根據法院文件顯示，破產申請列出了資產和負債，分別是10億、100億美元，目前債權人超過10萬。對此，Yellow執行長達倫霍金斯（Darren Hawkins）在一份聲明中表示：「Yellow在經營近100年後宣布關閉，令人深感失望。」

過去一段時間，全球陷入通貨膨脹，美國聯準會（Fed）啟動「循環升息」，致使經濟陷入衰退，而等待疫情的宅經濟紅利消失後，電子商務的發貨量急劇下跌，這讓許多物流業均陷入困境。

此外，值得注意是的是Yellow於2003年、2005年分別收購了美國運輸公司Roadway、USF。這些債務遲遲沒有償還，直到去（2022）年仍累積達15億美元。

美國經濟衰退仍未結束

還有另一筆債務是，疫情爆發之初，前美國總統川普（Donald John Trump）發放的流行病救助計劃貸款7億美元仍未償還，這也讓美國納稅人面臨損失。

Yellow的一些客戶，包括沃爾瑪（Walmart）等大型零售商和家得寶（The Home Depot）和Uber Freight告訴《CNBC》，由於擔憂承運人破產後，許多零售貨物會丟失、滯留，許多業者已經暫停向Yellow發貨。

此外，貨運司機的罷工也對Yellow的營運造成重大影響。自疫情以來Yellow和工會，一直就內部重組、工作效益等事喬不攏。根據《CNBC》報導指出，Yellow為了阻止司機罷工，向工會提起訴訟，但是工會仍拒絕談判，將公司推向「毀滅邊緣」。

許多跡象顯示，自從美國啟動循環升息後，經濟狀況顯得詭譎。方德金控首席經濟學家夏春指出，3月美國地區性銀行爆雷，許多銀行收緊信貸，北美主要城市的商業地產空置率顯著上升，顯示經濟狀況惡化。

然而，從整體經濟的數據來看，美國的衰退似乎還沒有真正到來，其中就業數據非常好，無法看出經濟的實際情況，像是過去集中在科技和金融行業的裁員至今尚未大範圍擴散。不過，夏春認為，許多經濟學家沒有看見美國的「家庭資產負債表」和「現金流」惡化的情況，實際上從家庭的狀況而已，美國恐無法逃過更嚴峻的經濟衰退。

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核稿編輯：翁世航