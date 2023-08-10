從徐巧芯到蕭敬嚴，為何國民黨培養的這些年輕人，到緊要關頭時都會「暴走」？
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藍營支持者相信也不會懷疑蕭徐二位的才華與忠誠度，但兩位戰將明顯欠缺「大局意識」：出了台北市，國民黨沒有那麼需要懼怕柯文哲；前瞻打得太凶，會有利民進黨操作南北對立；此時此刻，若攻擊郭台銘會讓國民黨沒法打悲情牌。在還沒確定必須「挺著胸膛倒下」的那一刻，非綠陣營是既競爭又合作，小雞及側翼若擦槍走火，只會越幫越忙。
文：李允中（大學教授，英國杜倫大學政府及國際事務博士）
近日，蕭敬嚴請辭國民黨發言人，巧合的是，與蕭敬嚴「同梯」的徐巧芯，「自作主張」說打柯文哲是錯誤的戰略，引來深藍名嘴黃智賢的不滿。
令人感到不解的是，為何國民黨培養的這些年輕人，到緊要關頭時都會「暴走」？從「溫良恭儉讓」蛻變為藍衛兵的過程中間，究竟發生什麼事？
曾經，國民黨發言人需要非常的字字珠璣、謹言慎行
已故的知名立委蔡同榮身前喜歡運動，在其著作中曾分享一張有趣照片：有一次跟陳水扁參加運動會開幕進場時，不小心跑步超過了頭。這次「白目」的經驗讓他體會到，跑步除了有益身心健康之外，還能讓人體會一些從政智慧。
阿扁那時可能認為「蔡公投」想太多，因為二十多年前當台灣發生第一次政黨輪替時，民進黨還不太習慣怎麼在朝執政；執政之初，有次某位來訪大使竟然與陳水扁勾肩搭背，稱兄道弟。之後，阿扁果然受到幕僚勸阻提醒「現在已經是總統了，不宜像選舉時一樣親切」，後來陳水扁果然從善如流。
就像柯文哲所說「換了位置就應該換個腦袋」，執政具備這樣的認知，不分藍綠白。
蕭敬嚴可能無法想像，在他還沒出生，在那個沒有YouTube、Facebook、Instagram和政論節目，發言人不是側翼名嘴的年代，國民黨發言人一職是必須如何謹言慎行，字字珠璣。
那時候的記者比較好當，若是星期三早上中常會的重要消息沒有抄到，下午中央工作會議和隔天周四的行政院會還能「補抄」；照稿唸和西裝油頭看起來也許死板，但必定不會發生今日八德大樓令不出中央，「某高層人士」亂放話，看電視才知道自己被換掉的混亂運作。
忠誠但缺乏「大局意識」，最後可能就是越幫越忙
目前各家民調顯示，侯友宜「自己人」——也就是藍營——支持度始終在七成左右上下排迴，說明「黨內互打」的確是目前國民黨的硬傷。
這次大選最特殊的地方就是「老二之爭」，只要誰能搶到老二，無論是操作棄保或是聯合次要敵人打擊主要敵人，就能掌握六成非綠民意，下架民進黨。
在此之下，「藍衛兵」們固然是「革命無罪、造反有理」，藍營支持者相信也不會懷疑蕭徐二位的才華與忠誠度，但兩位戰將明顯欠缺「大局意識」：出了台北市，國民黨沒有那麼需要懼怕柯文哲；前瞻打得太凶，會有利民進黨操作南北對立；此時此刻，若攻擊郭台銘會讓國民黨沒法打悲情牌。
在還沒確定必須「挺著胸膛倒下」的那一刻，非綠陣營是既競爭又合作，小雞及側翼切勿擦槍走火，越幫越忙。
隨著選戰逐漸火熱，也許國民黨高層可以考慮尋找中生代的戰將，或邀請過去得過中山獎學金的學者專家進入發言系統。畢竟很少人能否認，擁有三分之二執政縣市的百年老店若願意發掘，絕對是人才濟濟。
此時此刻，選戰的主旋律是要說服選民，國民黨有能力和相應的氣度促成政黨輪替，甚至重返執政，若以這個核心目標來發展，執行黨紀的功能並非只是為了塑造團結假象或打壓年輕同志，而是有實質並關乎大局的必要性。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
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王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
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王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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