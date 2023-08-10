從徐巧芯到蕭敬嚴，為何國民黨培養的這些年輕人，到緊要關頭時都會「暴走」？

文：李允中（大學教授，英國杜倫大學政府及國際事務博士）

近日，蕭敬嚴請辭國民黨發言人，巧合的是，與蕭敬嚴「同梯」的徐巧芯，「自作主張」說打柯文哲是錯誤的戰略，引來深藍名嘴黃智賢的不滿。

令人感到不解的是，為何國民黨培養的這些年輕人，到緊要關頭時都會「暴走」？從「溫良恭儉讓」蛻變為藍衛兵的過程中間，究竟發生什麼事？

曾經，國民黨發言人需要非常的字字珠璣、謹言慎行

已故的知名立委蔡同榮身前喜歡運動，在其著作中曾分享一張有趣照片：有一次跟陳水扁參加運動會開幕進場時，不小心跑步超過了頭。這次「白目」的經驗讓他體會到，跑步除了有益身心健康之外，還能讓人體會一些從政智慧。

阿扁那時可能認為「蔡公投」想太多，因為二十多年前當台灣發生第一次政黨輪替時，民進黨還不太習慣怎麼在朝執政；執政之初，有次某位來訪大使竟然與陳水扁勾肩搭背，稱兄道弟。之後，阿扁果然受到幕僚勸阻提醒「現在已經是總統了，不宜像選舉時一樣親切」，後來陳水扁果然從善如流。

就像柯文哲所說「換了位置就應該換個腦袋」，執政具備這樣的認知，不分藍綠白。

蕭敬嚴可能無法想像，在他還沒出生，在那個沒有YouTube、Facebook、Instagram和政論節目，發言人不是側翼名嘴的年代，國民黨發言人一職是必須如何謹言慎行，字字珠璣。

那時候的記者比較好當，若是星期三早上中常會的重要消息沒有抄到，下午中央工作會議和隔天周四的行政院會還能「補抄」；照稿唸和西裝油頭看起來也許死板，但必定不會發生今日八德大樓令不出中央，「某高層人士」亂放話，看電視才知道自己被換掉的混亂運作。

忠誠但缺乏「大局意識」，最後可能就是越幫越忙

目前各家民調顯示，侯友宜「自己人」——也就是藍營——支持度始終在七成左右上下排迴，說明「黨內互打」的確是目前國民黨的硬傷。

這次大選最特殊的地方就是「老二之爭」，只要誰能搶到老二，無論是操作棄保或是聯合次要敵人打擊主要敵人，就能掌握六成非綠民意，下架民進黨。

Photo Credit: 中央社

在此之下，「藍衛兵」們固然是「革命無罪、造反有理」，藍營支持者相信也不會懷疑蕭徐二位的才華與忠誠度，但兩位戰將明顯欠缺「大局意識」：出了台北市，國民黨沒有那麼需要懼怕柯文哲；前瞻打得太凶，會有利民進黨操作南北對立；此時此刻，若攻擊郭台銘會讓國民黨沒法打悲情牌。

在還沒確定必須「挺著胸膛倒下」的那一刻，非綠陣營是既競爭又合作，小雞及側翼切勿擦槍走火，越幫越忙。

隨著選戰逐漸火熱，也許國民黨高層可以考慮尋找中生代的戰將，或邀請過去得過中山獎學金的學者專家進入發言系統。畢竟很少人能否認，擁有三分之二執政縣市的百年老店若願意發掘，絕對是人才濟濟。

此時此刻，選戰的主旋律是要說服選民，國民黨有能力和相應的氣度促成政黨輪替，甚至重返執政，若以這個核心目標來發展，執行黨紀的功能並非只是為了塑造團結假象或打壓年輕同志，而是有實質並關乎大局的必要性。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航