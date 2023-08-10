TNL+ 2023/08/10,
影劇

《請問，還有哪裡需要加強》的票房真的需要加強，億萬大導九把刀這回出了什麼問題？

《請問，還有哪裡需要加強》的票房真的需要加強，億萬大導九把刀這回出了什麼問題？
Photo Credit: 麻吉砥加電影提供

我們想讓你知道的是

九把刀的新片《請問，還有哪裡需要加強》票房不如預期，就以Google Trend的數據，聲量更不如《八尺門的辯護人》這類大家認為生硬的題材。倒底過往幾乎是票房常勝軍的九把刀，這次出了什麼問題？

文：徐佑德

九把刀再次改編自己原著的知名小說《精準的失控》裡，廣受讀者喜歡的一段愛情故事，講述黑導流氓泰哥（春風 飾）因意外被洗頭妹小芬救了一命，不知不覺深陷愛河的「純情男子漢」浪漫愛情故事。

由於角色設定的關係，男主角阿泰的人選是選角時的一大考驗，如何找到能夠演繹原著泰哥草根中，又帶有可愛與魅力的演員，最終九把刀大膽地選擇了玖壹壹的春風，電影也搭上玖壹壹的音樂作為主題曲，簡直可以說跟玖壹壹「癡情男子漢」的形象都遠端聯名合作了。

本片從台北電影節秒殺後備受注目，《請問，還有哪裡需要加強》是九把刀執導的第4部電影，第一部是具有自傳色彩並且大賣到在華語電影影史留名的《那些年，我們一起追的女孩》，第二部《報告老師，怪怪怪怪物》則是唯一原創電影劇本（非改編），走暗黑路線，視覺和表演風格都十分強烈，但大眾市場的反應並未如校園青春愛情般熱烈；第三部《月老》則可說是九把刀作為編導終於名利雙收的高峰，不但評價不俗、台灣票房大破2.5億新台幣，奇幻視覺觀等高難度的拍攝，更讓他拿下台北電影節最佳導演。

而《請問，還有哪裡需要加強》以「台北票房觀測站」的票房數字，截至8月7日為全台4236.9萬新台幣，台北約730萬新台幣，就雙北以外的比例來說是1比6，證明玖壹壹真的有「主場」票房號招力。不過，雙北以外的中南部票房是亮眼的，但依然不夠力。

《請問，還有哪裡需要加強》則像是一直以來九把刀各種路線的結合，既有暗黑系的色彩，也有低俗喜劇的成分，又有中二純愛、無可救藥的浪漫體質，加上大膽起用春風，最終成績如何，大家都給予最高注目禮。

然而，目前看起來票房似乎與先前暗黑路線的《報告老師，怪怪怪怪物》片走勢較接近，究竟電影的市場定位與成敗，該如何檢視呢？

宋芸樺說自己在片中就是小辣椒__春風就愛這款
Photo Credit: 麻吉砥加電影提供
宋芸樺（左）、春風（右）在《請問，還有哪裡需要加強》飾演男女主角

就電影論電影：九把刀再次證明自己的導演功力

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