花旗信用卡8/12將移轉至星展銀行，優惠和權益有改變嗎？六個QA告訴你

在花旗於2022年1月宣布將消費金融業務出售給星展銀行後，2023年8月12日起，原本花旗的用戶將變為星展用戶。

在簽帳金融卡的部分，星展已從7月起率續為花旗客戶更換了總計40到50萬張卡片，8月11日下午3點半後開始轉換資料，8月14日上午9點後就可以使用星展銀行的簽帳金融卡。

不過，花旗信用卡的用戶至今都還只有原本的卡片，目前也沒接收到星展銀行換卡的消息，會不會信用卡在11日之後就不能使用呢？

別擔心，下面讓我們用幾個簡單的Q&A，告訴你在這段轉換期裡必須知道的六件事！

Q1：我是花旗信用卡的持有者，我現在該做什麼？

最簡單的答案：什麼都不必做。

根據星展銀行公告，原本花旗信用卡的持有者，在接下來一年仍可以繼續使用花旗信用卡，這段期間星展也會陸續為用戶換卡，並會在更換前60天專函通知。

在那之前，你都可以繼續使用卡片，不須擔心。

Q2：我的威秀影城特價電影票，在變成星展之後還會存在嗎？

答案是會的！

根據星展官方公告，包括機場接送、機場周圍停車，原花旗饗樂生活卡新戶首年生日王品平日套餐買一送一，以及持卡第二年起生日當月可享王品平日套餐第二客半價等相關持卡權益都不會受影響，而根據媒體報導，星展也將複製包括威秀電影院優惠在內的福利。

簡單來說，花旗信用卡用戶原本享有的優惠，星展會繼續提供相對應的卡片與內容。

Q3：變成星展之後，我的帳單地址和繳費日期，會不會改變？

如果你只有花旗信用卡，那帳單地址、繳費日期和預設的繳費方式，都不會改變。不過假如你在合併前已經是星展的用戶，那就會有些差異。

若你同時擁有兩間銀行的信用卡，移轉後星展將會以「將以最大卡號之卡片」的帳單寄送地址，當成是共同的帳單地址­，而繳費日期的部分也會以「較遠的繳費截止日」作為統一的時間。

Q4：轉換成星展後，我在花旗的累積點數和里程額度會消失嗎？

花旗用戶原本累積的點數和里程，在轉換後會併入星展的「活利積分」與「飛行積金」，PChome聯名紅利點數與現金紅利也會保留。如果你已是星展的客戶，原本花旗的積分與里程數也會加總至現有的星展帳戶。

雖然轉移之後的里程數不會縮水，但是根據信用卡網站《來一張》報導，用戶需要注意原本花旗提供的阿提哈德航空、藍天飛行常客計畫、澳洲航空公司、卡達航空、維珍航空飛行會、優悅會／IHG洲際酒店，在移轉至星展後將不再提供，如果計劃將點數用於這些航空公司和飯店，建議提前兌換或轉移至相對應的航空聯盟。

Q5：轉移到星展後，我的年費和年費減免條件會改變嗎？

種種「不變」中，年費規定是少數這次轉換「改變」的部分，但幅度其實並不大。

根據星展官方公告，部分花旗卡片的卡片，在轉換至星展後年費減免條件有修改。其中包括：花旗超級紅利回饋卡、花旗現金回饋PLUS鈦金卡、花旗現金回饋PLUS®御璽卡、花旗現金回饋®卡、花旗PChome Prime聯名御璽／白金卡、花旗饗樂生活®聯名御璽／白金卡、花旗HAPPY GO聯名卡、花旗透明卡、花旗喜憨兒認同卡等。

如果你是這些卡種的用戶，可以參閱信用卡年費及減免條件修訂，了解詳細的異動內容。

Q6：之前有傳說如果違反香港國安法，星展會凍結台灣帳戶，是真的嗎？

早先曾有關於有民眾在社群媒體發文，表示如果違反香港國安法，星展會將台灣的銀行帳戶凍結。

對此，7月25日時，台灣星展銀行已澄清此為不實謠言。而民進黨立委林楚茵在詢問金管會後，也得到回覆表示香港和台灣屬於不同司法管轄權，香港國安法的域外效力不及於台灣，除非香港向台灣請求司法互助，台灣政府才會凍結在台銀行帳戶。

所以基本上，用戶不需要擔心。

Photo Credit: 中央社

相較星展的誠意，花旗的「告別」顯得十分隨便

綜上來看，這次的轉換星展銀行可稱是十分用心，一般的花旗用戶在日常使用以及扣款、福利等細節，幾乎都可以無痛轉換，誠意十足。

反觀花旗在轉換交接工作的後期，面對的態度就有點令人不敢苟同，僅在宣布之初寄送紙本通知書，也沒有講到太多的轉換細節，而在移轉日將至時，也沒有向原本的客戶提供清楚的消息。

事實上，若看台灣花旗網站的最新公告，花旗在7月25日之後就已沒再發文，最後一次跟移轉相關的公告也在7月4日，更別說在正式移轉前一段時間，就關閉了信用卡線上繳費等功能，徒增用戶困擾與擔憂。

買賣不成仁義在，銀行能永續經營的核心價值就是信任，但在花旗消費金融客戶的應對中，實在讓人對花旗這面招牌的印象大打折扣，讓人感到十分的可惜。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航