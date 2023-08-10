花旗信用卡8/12將移轉至星展銀行，優惠和權益有改變嗎？六個QA告訴你
我們想讓你知道的是
眼看8月12日的移轉日即將到來，花旗信用卡的用戶至今都還只有原本的卡片，也還沒接收到星展銀行換卡的消息，會不會信用卡在11日之後就不能使用呢？別擔心，你現在什麼都不必做！讓我們用幾個簡單的Q&A，告訴你在這段轉換期必須知道的6件事！
在花旗於2022年1月宣布將消費金融業務出售給星展銀行後，2023年8月12日起，原本花旗的用戶將變為星展用戶。
在簽帳金融卡的部分，星展已從7月起率續為花旗客戶更換了總計40到50萬張卡片，8月11日下午3點半後開始轉換資料，8月14日上午9點後就可以使用星展銀行的簽帳金融卡。
不過，花旗信用卡的用戶至今都還只有原本的卡片，目前也沒接收到星展銀行換卡的消息，會不會信用卡在11日之後就不能使用呢？
別擔心，下面讓我們用幾個簡單的Q&A，告訴你在這段轉換期裡必須知道的六件事！
Q1：我是花旗信用卡的持有者，我現在該做什麼？
最簡單的答案：什麼都不必做。
根據星展銀行公告，原本花旗信用卡的持有者，在接下來一年仍可以繼續使用花旗信用卡，這段期間星展也會陸續為用戶換卡，並會在更換前60天專函通知。
在那之前，你都可以繼續使用卡片，不須擔心。
Q2：我的威秀影城特價電影票，在變成星展之後還會存在嗎？
答案是會的！
根據星展官方公告，包括機場接送、機場周圍停車，原花旗饗樂生活卡新戶首年生日王品平日套餐買一送一，以及持卡第二年起生日當月可享王品平日套餐第二客半價等相關持卡權益都不會受影響，而根據媒體報導，星展也將複製包括威秀電影院優惠在內的福利。
簡單來說，花旗信用卡用戶原本享有的優惠，星展會繼續提供相對應的卡片與內容。
Q3：變成星展之後，我的帳單地址和繳費日期，會不會改變？
如果你只有花旗信用卡，那帳單地址、繳費日期和預設的繳費方式，都不會改變。不過假如你在合併前已經是星展的用戶，那就會有些差異。
若你同時擁有兩間銀行的信用卡，移轉後星展將會以「將以最大卡號之卡片」的帳單寄送地址，當成是共同的帳單地址，而繳費日期的部分也會以「較遠的繳費截止日」作為統一的時間。
Q4：轉換成星展後，我在花旗的累積點數和里程額度會消失嗎？
花旗用戶原本累積的點數和里程，在轉換後會併入星展的「活利積分」與「飛行積金」，PChome聯名紅利點數與現金紅利也會保留。如果你已是星展的客戶，原本花旗的積分與里程數也會加總至現有的星展帳戶。
雖然轉移之後的里程數不會縮水，但是根據信用卡網站《來一張》報導，用戶需要注意原本花旗提供的阿提哈德航空、藍天飛行常客計畫、澳洲航空公司、卡達航空、維珍航空飛行會、優悅會／IHG洲際酒店，在移轉至星展後將不再提供，如果計劃將點數用於這些航空公司和飯店，建議提前兌換或轉移至相對應的航空聯盟。
Q5：轉移到星展後，我的年費和年費減免條件會改變嗎？
種種「不變」中，年費規定是少數這次轉換「改變」的部分，但幅度其實並不大。
根據星展官方公告，部分花旗卡片的卡片，在轉換至星展後年費減免條件有修改。其中包括：花旗超級紅利回饋卡、花旗現金回饋PLUS鈦金卡、花旗現金回饋PLUS®御璽卡、花旗現金回饋®卡、花旗PChome Prime聯名御璽／白金卡、花旗饗樂生活®聯名御璽／白金卡、花旗HAPPY GO聯名卡、花旗透明卡、花旗喜憨兒認同卡等。
如果你是這些卡種的用戶，可以參閱信用卡年費及減免條件修訂，了解詳細的異動內容。
Q6：之前有傳說如果違反香港國安法，星展會凍結台灣帳戶，是真的嗎？
早先曾有關於有民眾在社群媒體發文，表示如果違反香港國安法，星展會將台灣的銀行帳戶凍結。
對此，7月25日時，台灣星展銀行已澄清此為不實謠言。而民進黨立委林楚茵在詢問金管會後，也得到回覆表示香港和台灣屬於不同司法管轄權，香港國安法的域外效力不及於台灣，除非香港向台灣請求司法互助，台灣政府才會凍結在台銀行帳戶。
所以基本上，用戶不需要擔心。
相較星展的誠意，花旗的「告別」顯得十分隨便
綜上來看，這次的轉換星展銀行可稱是十分用心，一般的花旗用戶在日常使用以及扣款、福利等細節，幾乎都可以無痛轉換，誠意十足。
反觀花旗在轉換交接工作的後期，面對的態度就有點令人不敢苟同，僅在宣布之初寄送紙本通知書，也沒有講到太多的轉換細節，而在移轉日將至時，也沒有向原本的客戶提供清楚的消息。
事實上，若看台灣花旗網站的最新公告，花旗在7月25日之後就已沒再發文，最後一次跟移轉相關的公告也在7月4日，更別說在正式移轉前一段時間，就關閉了信用卡線上繳費等功能，徒增用戶困擾與擔憂。
買賣不成仁義在，銀行能永續經營的核心價值就是信任，但在花旗消費金融客戶的應對中，實在讓人對花旗這面招牌的印象大打折扣，讓人感到十分的可惜。
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
我們想讓你知道的是
腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號