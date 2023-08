「管不住自己」是裹著蜜糖的毒藥，碰到死纏爛打的人該如何應對？

文:陶曉嫚

大家在日常生活中,是否遇過糾纏不休的執迷者?或是耳聞親友有類似的遭遇?

執迷者糾纏著「目標」,他們的出發點是愛慕、喜歡、友好、欣賞、崇拜等理應是正向的情感,但卻完全不顧目標的觀感和界線,在無法得到他們期待的回應後,他們的行為變本加厲,不是更賣力付出獻殷勤,用更越界的方式要目標「體悟他們的好」;要不就採取各種精神或物理上的攻擊打壓目標,試圖摧毀目標的防線,令目標徹底「按照他們的劇本生活」。

目標越拒絕和逃離,執迷者的言行便越瘋狂,什麼都做了,就是沒有要「停」,而且他們堅持這種揉雜痛苦、焦慮、混亂、羞辱、嫉妒和占有欲的瘋狂,這就是他們的人生意義。

如此恐怖的狀態並非只有毀滅一途,知名心理諮商師Susan Forward在她的著作《癡迷》(Obsessive Love: When It Hurts Too Much to Let Go)中點出,只要執迷者有足夠的病識感,願意感變,他們和被糾纏的目標都有辦法回到正軌。

破壞簡單、修復艱難,被執迷者糾纏後要怎麼辦?有辦法恢復正常嗎?

「管不住自己」是一種誘人的逃避:不用為自己的行為負責

18歲升上大學以來,我不止一次被執迷者鎖定,他們的生理性別、性向、性格、接近我的原始目的都不同,無法以外顯標籤判定「這個人會糾纏騷擾」。

踏入職場後,我以記者和文字工作者的身分在社會上公開活動,與人社交和深度交流是絕對必須,我不可能為了避免被糾纏便隱居起來生人勿近,而且網路時代每個人都掛在社群上,糾纏騷擾已不限於跑去當事人常出入的地域尾隨盯哨手來腳來,用數位工具不斷干擾當事人的生活已成為當代「顯學」。

不管是哪一種手段,把時間花在執迷糾纏的人,他們的人生猶如巨大的黑洞,於是去拉扯別人來填補空虛,他們常宣稱「我管不住自己」。

對此,Susan給予了重要提醒:

認為自己管不住自己只是一種誘人的逃避方式,在這種藉口的掩護下,你以為不必為自己的行為負責。但在這個逃避的過程中,你丟棄了自尊、自信、快樂,以及發展一段健康感情的可能性。

有執迷傾向的人會「逃避為自己負責」,這是很重要的線索,我閱讀著諮商師Susan的案例分析,也思索人生路上遇到的一些不願意為自我負責的人,發現他們常有以下的外顯行為:

不尊重他人的界線

拒絕是一種表達自我、劃出界線的方式,一般人即使不喜歡被拒絕,覺得遺憾不甘心,也會承認別人有說不的權利。畢竟人的出身背景、成長經驗不同,對不同議題有不同的感受和觀點。

但對於執迷者們,無論你是猶疑,委婉或是堅定地表達「不要」,他們都像沒聽到,就是要你立刻馬上按照他們的意思辦事。

他們或義正嚴詞、或強詞奪理,或耍賴裝可憐,攻擊你的界線是錯誤的、不正常的——他們拿自己的框架把你砸得頭破血流,想盡辦法「模糊界線」,不在乎甚至樂見彼此的人格被綑綁得扭曲變形。

好批評又期待己願他力

執迷者會透過嚴厲的批評來塑造敵手,並宣稱「聽他的話打倒或防禦這個壞蛋」是你責無旁貸的任務,他則待在舒適的位置指導你「再努力一點」。

這個敵手可以是會影響你決策、給予你重要社會支持的對象,因為執迷者認為「全世界值得你關注的只有他」;也可以是「不夠愛他、不夠為他著想」的你,他會批評你有太多壞習慣,必須徹底改變、放棄自己的界限來成為「(他)理想的人」;有時敵手是一到多個族群、場域甚至是某種文化現象,執迷者控訴「那些危險敗德的人事物會把我們生吞活剝」,地球上沒有地方是安全的,除了守在他身邊、遵照他的意思行動。

強烈的自我被害者認知

如果管不住自己「不是我的錯」,那是誰的錯?父母家庭、師長同學、朋友戀人、上司同事下屬、公眾人物KOL、酒精藥物成癮物質、大環境大時代大宇宙……總之千錯萬錯,都是外部問題令他們身不由己、才會做出那些越界的行為,而且不斷重複。

執迷者會把身為行為主體的自己無力化,自居被害者,藉口「我很慘,所以不能怪我執迷」,甚至把指出他們問題的人全扣上「加害者、共犯」的帽子。

三個假設性問題,協助自己設定明確的人際界線

很少人會在第一次見面,就把上述「不為自己負責」的特質展露個徹底,當我們發現有異樣時,通常都已經交流一段時間、建立了某種社會關係。

如果因為上下權力關係、金錢交易關係無法避免與此人相處,盡可能做到公私分明,並觀察誰是環境中可以諮詢、求助的對象,告知信任的重要關係人你身邊有執迷傾向的人,需要保持警覺。除了堅持自己的界線,如果狀況越來越不妙,必須有退場機制。

至於人際關係的界線要怎麼畫?必須從認識自己開始。認識自己是一個複雜又龐大的課題,如果不知道從何開始,我從《癡迷》書中擷取出幾個思考點:

Q1:你認為充滿爆點且戲劇化的經驗才算生活嗎?

電影、電視、廣告、流行歌曲合謀說服我們:愛情一定要轟轟烈烈、死去活來,否則就不是真愛。

換到愛情之外的人際關係也說得通,跟執迷者糾纏時情緒必然會大起大落,令人產生置身戲劇大冒險的幻覺,但冷卻下來後,便會驚覺現實沒有起色,是持續不斷探底,而大家常低估從深淵爬回地表所消耗的時間與力氣。

做該做的事、平安健康地吃喝拉撒睡……這種日常看似無聊,實則要長期認真努力來維持,練習去感受平淡中的深刻學問,也可以是一種生活方式。

Q2:聖母或救世主的角色令你嚮往嗎?

幫助他人會讓人的自我價值感提升,能翻轉他人的人生可謂是奇蹟,「聖母、救世主」則是力量、崇高、美德、慈悲的綜合體,是人們最渴望的,唯美浪漫的存在。

但人不是神,若沒丈量清楚自己的能耐、堅持住底線,很容易吸引到爛咖,而且越被爛咖糾纏,越容易把對方的問題攬到自己頭上:

「救世主情結」執迷者的日常生活,就是處理對方製造的各種問題。這些悲天憫人的執迷者相信,一旦解決了這些問題,兩人之間就再無障礙,從此就能過著夢寐以求的美好生活。

「救世主情結」的執迷者常常和「反社會人格」的人渣糾纏在一起,因為「救世主」是給予者,而反社會人格者正好是掠食者。

Q3:你有明確的查核點,來定義關係的親疏遠近嗎?

遇到一見如故、一見傾心的人像中樂透,也要提醒自己:無論是怎樣的關係,太快推進是有風險的,多花一點時間理解彼此的三觀。

大部分執迷者採用「理想化」的方式,以偏概全,隱瞞戀人的缺點。但「救世主情結」執迷者明明很清楚對方的缺點或糟糕的生活方式,也義無反顧。