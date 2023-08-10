「管不住自己」是裹著蜜糖的毒藥，碰到死纏爛打的人該如何應對？
我們想讓你知道的是
大家在日常生活中，是否遇過糾纏不休的執迷者？或是耳聞親友有類似的遭遇？有些人的出發點是愛慕、喜歡、友好、欣賞、崇拜等理應是正向的情感，但卻完全不顧目標的觀感和界線，就會造成很大的困擾。
文：陶曉嫚
大家在日常生活中，是否遇過糾纏不休的執迷者？或是耳聞親友有類似的遭遇？
執迷者糾纏著「目標」，他們的出發點是愛慕、喜歡、友好、欣賞、崇拜等理應是正向的情感，但卻完全不顧目標的觀感和界線，在無法得到他們期待的回應後，他們的行為變本加厲，不是更賣力付出獻殷勤，用更越界的方式要目標「體悟他們的好」；要不就採取各種精神或物理上的攻擊打壓目標，試圖摧毀目標的防線，令目標徹底「按照他們的劇本生活」。
目標越拒絕和逃離，執迷者的言行便越瘋狂，什麼都做了，就是沒有要「停」，而且他們堅持這種揉雜痛苦、焦慮、混亂、羞辱、嫉妒和占有欲的瘋狂，這就是他們的人生意義。
如此恐怖的狀態並非只有毀滅一途，知名心理諮商師Susan Forward在她的著作《癡迷》（Obsessive Love: When It Hurts Too Much to Let Go）中點出，只要執迷者有足夠的病識感，願意感變，他們和被糾纏的目標都有辦法回到正軌。
破壞簡單、修復艱難，被執迷者糾纏後要怎麼辦？有辦法恢復正常嗎？
「管不住自己」是一種誘人的逃避：不用為自己的行為負責
18歲升上大學以來，我不止一次被執迷者鎖定，他們的生理性別、性向、性格、接近我的原始目的都不同，無法以外顯標籤判定「這個人會糾纏騷擾」。
踏入職場後，我以記者和文字工作者的身分在社會上公開活動，與人社交和深度交流是絕對必須，我不可能為了避免被糾纏便隱居起來生人勿近，而且網路時代每個人都掛在社群上，糾纏騷擾已不限於跑去當事人常出入的地域尾隨盯哨手來腳來，用數位工具不斷干擾當事人的生活已成為當代「顯學」。
不管是哪一種手段，把時間花在執迷糾纏的人，他們的人生猶如巨大的黑洞，於是去拉扯別人來填補空虛，他們常宣稱「我管不住自己」。
對此，Susan給予了重要提醒：
認為自己管不住自己只是一種誘人的逃避方式，在這種藉口的掩護下，你以為不必為自己的行為負責。但在這個逃避的過程中，你丟棄了自尊、自信、快樂，以及發展一段健康感情的可能性。
有執迷傾向的人會「逃避為自己負責」，這是很重要的線索，我閱讀著諮商師Susan的案例分析，也思索人生路上遇到的一些不願意為自我負責的人，發現他們常有以下的外顯行為：
- 不尊重他人的界線
拒絕是一種表達自我、劃出界線的方式，一般人即使不喜歡被拒絕，覺得遺憾不甘心，也會承認別人有說不的權利。畢竟人的出身背景、成長經驗不同，對不同議題有不同的感受和觀點。
但對於執迷者們，無論你是猶疑，委婉或是堅定地表達「不要」，他們都像沒聽到，就是要你立刻馬上按照他們的意思辦事。
他們或義正嚴詞、或強詞奪理，或耍賴裝可憐，攻擊你的界線是錯誤的、不正常的——他們拿自己的框架把你砸得頭破血流，想盡辦法「模糊界線」，不在乎甚至樂見彼此的人格被綑綁得扭曲變形。
- 好批評又期待己願他力
執迷者會透過嚴厲的批評來塑造敵手，並宣稱「聽他的話打倒或防禦這個壞蛋」是你責無旁貸的任務，他則待在舒適的位置指導你「再努力一點」。
這個敵手可以是會影響你決策、給予你重要社會支持的對象，因為執迷者認為「全世界值得你關注的只有他」；也可以是「不夠愛他、不夠為他著想」的你，他會批評你有太多壞習慣，必須徹底改變、放棄自己的界限來成為「（他）理想的人」；有時敵手是一到多個族群、場域甚至是某種文化現象，執迷者控訴「那些危險敗德的人事物會把我們生吞活剝」，地球上沒有地方是安全的，除了守在他身邊、遵照他的意思行動。
- 強烈的自我被害者認知
如果管不住自己「不是我的錯」，那是誰的錯？父母家庭、師長同學、朋友戀人、上司同事下屬、公眾人物KOL、酒精藥物成癮物質、大環境大時代大宇宙……總之千錯萬錯，都是外部問題令他們身不由己、才會做出那些越界的行為，而且不斷重複。
執迷者會把身為行為主體的自己無力化，自居被害者，藉口「我很慘，所以不能怪我執迷」，甚至把指出他們問題的人全扣上「加害者、共犯」的帽子。
三個假設性問題，協助自己設定明確的人際界線
很少人會在第一次見面，就把上述「不為自己負責」的特質展露個徹底，當我們發現有異樣時，通常都已經交流一段時間、建立了某種社會關係。
如果因為上下權力關係、金錢交易關係無法避免與此人相處，盡可能做到公私分明，並觀察誰是環境中可以諮詢、求助的對象，告知信任的重要關係人你身邊有執迷傾向的人，需要保持警覺。除了堅持自己的界線，如果狀況越來越不妙，必須有退場機制。
至於人際關係的界線要怎麼畫？必須從認識自己開始。認識自己是一個複雜又龐大的課題，如果不知道從何開始，我從《癡迷》書中擷取出幾個思考點：
- Q1：你認為充滿爆點且戲劇化的經驗才算生活嗎？
電影、電視、廣告、流行歌曲合謀說服我們：愛情一定要轟轟烈烈、死去活來，否則就不是真愛。
換到愛情之外的人際關係也說得通，跟執迷者糾纏時情緒必然會大起大落，令人產生置身戲劇大冒險的幻覺，但冷卻下來後，便會驚覺現實沒有起色，是持續不斷探底，而大家常低估從深淵爬回地表所消耗的時間與力氣。
做該做的事、平安健康地吃喝拉撒睡……這種日常看似無聊，實則要長期認真努力來維持，練習去感受平淡中的深刻學問，也可以是一種生活方式。
- Q2：聖母或救世主的角色令你嚮往嗎？
幫助他人會讓人的自我價值感提升，能翻轉他人的人生可謂是奇蹟，「聖母、救世主」則是力量、崇高、美德、慈悲的綜合體，是人們最渴望的，唯美浪漫的存在。
但人不是神，若沒丈量清楚自己的能耐、堅持住底線，很容易吸引到爛咖，而且越被爛咖糾纏，越容易把對方的問題攬到自己頭上：
「救世主情結」執迷者的日常生活，就是處理對方製造的各種問題。這些悲天憫人的執迷者相信，一旦解決了這些問題，兩人之間就再無障礙，從此就能過著夢寐以求的美好生活。
「救世主情結」的執迷者常常和「反社會人格」的人渣糾纏在一起，因為「救世主」是給予者，而反社會人格者正好是掠食者。
- Q3：你有明確的查核點，來定義關係的親疏遠近嗎？
遇到一見如故、一見傾心的人像中樂透，也要提醒自己：無論是怎樣的關係，太快推進是有風險的，多花一點時間理解彼此的三觀。
大部分執迷者採用「理想化」的方式，以偏概全，隱瞞戀人的缺點。但「救世主情結」執迷者明明很清楚對方的缺點或糟糕的生活方式，也義無反顧。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。