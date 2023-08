《奧本海默》被部分影評人批「一團糟」：選角非猶太裔、醜化女性、無法體現原子彈對日本傷害

文:張瑞邦(Tucker Chang)

電影《奧本海默》(Oppenheimer)於2023年7月上映迄今佳評如潮,根據英國《獨立報》(The Independent)報導,截至2023年8月9日,這部由克里斯多福.諾蘭(Christopher Nolan)編劇及執導的傳記驚悚片全球票房已突破5.5億美元(約台幣174.5億元)大關,並超越同為諾蘭指導的2017年驚悚戰爭電影《敦克爾克大行動》(Dunkirk),目前《奧本海默》更在2023年最賣座的電影排名中衝上第9名。

《奧本海默》改編自歷史學家薛文(Martin J. Sherwin)及作家柏德(Kai Bird)撰寫的傳記《美國普羅米修斯:J.羅伯特.歐本海默的成功與悲劇》(American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer),而電影劇情則聚焦在美國理論物理學家羅伯特.歐本海默(Julius Robert Oppenheimer,以下稱奧本海默)於研製原子彈前後所遭遇的考驗及磨難。

儘管該電影普遍獲得外界高度肯定,參與演出的小勞勃.道尼(Robert Downey Jr.)更稱該片為「他出演過最好的電影」,但英國、美國有影評人認為《奧本海默》尚有不足之處,部分評論者甚至在觀影後對該片感到失望,當中批評包括部分情節陳述與事實有所出入、無法體現原子彈對日本的傷害有多巨大、演員族裔的考量,以及過多與主線無關的劇情。

「擔憂按下原子彈試爆按鈕將摧毀世界」偏離事實

英國作家暨影評人多利安.林斯基(Dorian Lynskey)於《英國廣播公司》(BBC)撰文認為,《奧本海默》當中對於事件的描述多能反映史實,諾蘭在該片中所呈現的歷史真實性也少有爭議,但仍存在部分內容與事實不符,例如奧本海默的團隊「非常擔憂按下首顆原子彈試爆按鈕後會造成世界末日」便被視為偏離現實。事實是,比起電影中核試爆團隊的擔心,當時參與該項目的科學家反而相對冷靜。

林斯基分析,他可以理解諾蘭想藉由奧本海默等科學家的對話,讓大眾反思引爆一顆原子彈的風險竟然如此巨大,即抽象的概念轉換成真正的現實之後人類所需承擔的惡果,同時也讓觀影者體會到該部電影帶來的恐懼及緊迫感。然而,電影中的科學家事實上應該相當清楚一顆原子彈的試爆不會帶來世界末日。

《奧本海默》其中一個場景描述在進行三位一體(Trinity)核試驗前,由美國演員德菲拉里(Danny Deferrari)飾演的美籍義大利裔物理學家費米(Enrico Fermi)欲與團隊打賭核試驗是否會毀滅世界,麥特.戴蒙(Matt Damon)飾演的格羅夫斯將軍(General Leslie Groves Jr.)聽到後隨即詢問奧本海默關於費米的說法是什麼意思。