《奧本海默》被部分影評人批「一團糟」：選角非猶太裔、醜化女性、無法體現原子彈對日本傷害
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儘管該電影普遍獲得外界高度肯定，但英國、美國有影評人認為《奧本海默》尚有不足之處，部分評論者甚至在觀影後對該片感到失望，當中批評包括部分情節陳述與事實有所出入、無法體現原子彈對日本的傷害有多巨大、演員族裔的考量，以及過多與主線無關的劇情。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
電影《奧本海默》（Oppenheimer）於2023年7月上映迄今佳評如潮，根據英國《獨立報》（The Independent）報導，截至2023年8月9日，這部由克里斯多福．諾蘭（Christopher Nolan）編劇及執導的傳記驚悚片全球票房已突破5.5億美元（約台幣174.5億元）大關，並超越同為諾蘭指導的2017年驚悚戰爭電影《敦克爾克大行動》（Dunkirk），目前《奧本海默》更在2023年最賣座的電影排名中衝上第9名。
《奧本海默》改編自歷史學家薛文（Martin J. Sherwin）及作家柏德（Kai Bird）撰寫的傳記《美國普羅米修斯：J．羅伯特．歐本海默的成功與悲劇》（American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer），而電影劇情則聚焦在美國理論物理學家羅伯特．歐本海默（Julius Robert Oppenheimer，以下稱奧本海默）於研製原子彈前後所遭遇的考驗及磨難。
儘管該電影普遍獲得外界高度肯定，參與演出的小勞勃．道尼（Robert Downey Jr.）更稱該片為「他出演過最好的電影」，但英國、美國有影評人認為《奧本海默》尚有不足之處，部分評論者甚至在觀影後對該片感到失望，當中批評包括部分情節陳述與事實有所出入、無法體現原子彈對日本的傷害有多巨大、演員族裔的考量，以及過多與主線無關的劇情。
「擔憂按下原子彈試爆按鈕將摧毀世界」偏離事實
英國作家暨影評人多利安．林斯基（Dorian Lynskey）於《英國廣播公司》（BBC）撰文認為，《奧本海默》當中對於事件的描述多能反映史實，諾蘭在該片中所呈現的歷史真實性也少有爭議，但仍存在部分內容與事實不符，例如奧本海默的團隊「非常擔憂按下首顆原子彈試爆按鈕後會造成世界末日」便被視為偏離現實。事實是，比起電影中核試爆團隊的擔心，當時參與該項目的科學家反而相對冷靜。
林斯基分析，他可以理解諾蘭想藉由奧本海默等科學家的對話，讓大眾反思引爆一顆原子彈的風險竟然如此巨大，即抽象的概念轉換成真正的現實之後人類所需承擔的惡果，同時也讓觀影者體會到該部電影帶來的恐懼及緊迫感。然而，電影中的科學家事實上應該相當清楚一顆原子彈的試爆不會帶來世界末日。
《奧本海默》其中一個場景描述在進行三位一體（Trinity）核試驗前，由美國演員德菲拉里（Danny Deferrari）飾演的美籍義大利裔物理學家費米（Enrico Fermi）欲與團隊打賭核試驗是否會毀滅世界，麥特．戴蒙（Matt Damon）飾演的格羅夫斯將軍（General Leslie Groves Jr.）聽到後隨即詢問奧本海默關於費米的說法是什麼意思。
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html