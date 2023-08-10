台灣相隔12年出現食腦變形蟲死亡個案，30多歲女發病7天亡，疾管署：戲水泡湯避免頭浸入水中

相隔12年台灣現食腦變形蟲死亡個案，30多歲女玩水後發病7天亡

（中央社）疾管署昨（9）日表示，國內發生福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，為北部30多歲女性，近期無國外旅遊史，發病前曾前往室內親水設施遊憩，7月26日出現症狀、8月1日死亡。衛生福利部疾病管制署指出，個案經採檢確診為「福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）」感染所導致的腦膜腦炎。台灣2011年曾確診1例，因接觸溫泉水感染死亡，昨天所公布個案是國內第2起病例。

疾管署昨天表示，國內發生福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，北部3旬女7月26日發病、6天後死亡；個案發病前曾至室內親水設施遊憩，已採檢並請業者預防性停業清消。

衛生福利部疾病管制署昨天發布新聞稿表示，個案近期無國外旅遊史，7月26日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，後續出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐等症狀就醫，後續病程進展快速，於8月1日死亡。

疾管署表示，診療醫院通報不明原因腦炎，採集檢體送疾管署實驗室檢驗，確認為俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）感染所導致的腦膜腦炎。地方衛生單位已對該室內親水設施進行環境採檢以釐清感染源，並依傳染病防治法，要求業者預防性停業及進行環境清消。

疾管署發言人曾淑慧接受媒體聯訪表示，這起病例為國內第2起確診病例；上起確診病例為2011年，個案因接觸溫泉水感染死亡。

發病後死亡率約99％，疾管署：戲水泡湯避免頭浸入水中

疾管署說明，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於攝氏46度溫熱環境中，在更高溫度下也可短暫存活；溫暖淡水（如湖泊及河川）、溫泉水、工廠排出溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡。

人類可能在自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，但喝下遭病原體污染的水則不會被感染，也不會透過人與人接觸傳播。該疾病潛伏期約1到7天，發病後病程進展快速，初期症狀為頭痛、發燒、噁心、嘔吐，之後出現頸部僵硬、抽搐、意識變化、譫妄、昏迷等腦炎症狀，發病後死亡率約99％。

疾管署提醒，福氏內格里阿米巴原蟲好發於夏季，民眾於戲水或泡溫泉時，應避免水進入鼻腔或將頭部浸泡水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員接觸史。

疾管署監測資料顯示，食腦變形蟲於1965年在澳洲發現首例人類感染病例，人類病例罕見。國際間近5年於巴基斯坦及美國持續有零星個案，巴基斯坦每年約10例，美國每年約5例，以7到8月為多，美國累計至2022年共157例；去（2022）年泰國及今年印度亦有零星感染案例。

女子玩水染食腦變形蟲亡，新北衛生局：業者停業清消、採樣檢驗

（中央社）國內發生福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，新北市衛生局晚間表示，昨天已會同疾管署前往某室內親水設施業者稽查，並採樣水體檢驗；待業者清潔消毒完畢後，將再次前往確認。

疾管署昨天表示，國內發生感染俗稱「食腦變形蟲」的「福氏內格里阿米巴腦膜腦炎」死亡病例，北部3旬女7月26日發病、6天後死亡；個案發病前曾至室內親水設施遊憩，已採檢並請業者預防性停業清消。

新北市衛生局晚間指出，衛生局疾病管制科、衛生稽查科昨天會同疾病管制署前往這家室內親水設施採檢環境檢體與水樣檢體，並帶回檢驗以釐清感染源。

針對相關後續處理，衛生局表示，依傳染病防治法規定，已要求業者預防性停業及進行環境清消，根據業者轉述，估計需要2至3天清潔消毒。

衛生局指出，待業者完成清消後，將再度前往稽查確認清消紀錄及營業流程等是否符合規範。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航