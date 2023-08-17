中國經濟面臨「通貨緊縮」危機？7月消費者物價指數罕見下跌引發擔憂

中國國家統計局8月9日發布數據，7月份居民消費者物價指數（CPI）同比下降0.3%，為2021年2月以來首次下跌。

分析稱，這將給正在力爭重振需求的中國政府帶來壓力。

公布CPI數據前一天，中國剛剛公布了上月的進出口數據。今年7月份中國進出口同比下降13.6%。其中，出口同比下降14.5%；進口同比下降12.4%。這些數據給中國新冠疫情後的經濟復甦帶來了疑問。

中國還正忙於應對高漲的地方政府債務、房地產市場的挑戰以及年輕人失業率高企等問題。今年預計有1158萬大學畢業生畢業。

價格指數下跌讓中國減輕債務變得更加困難，也會帶來一些連鎖反應，比如經濟增長放緩等等。

「提升通膨率沒有秘方，」盈豐資產管理（EFG Asset Management）的丹尼爾・默里（Daniel Murray）說。他的建議是「更多政府支出、減稅以及寬鬆貨幣政策的一攬子方案」。

價格下跌什麼時候開始的

大多數發達經濟體會在新冠限制措施結束後迎來消費暴漲。曾經在疫情期間節省了開支的人們突然能夠也有意願重新開始花錢，各種商業機構也努力滿足這些需求。

需求的上漲如果遇到供給的缺乏，如果再加上俄烏戰爭帶來的能源開支上漲因素，就會導致通膨。

但這種情況在中國沒有發生。從全世界最嚴格的疫情管控措施中走出後，中國的物價並未大幅度上漲。中國上一次CPI負增長出現在2021年2月。

今年以來，由於需求減弱，中國已經有好幾個月處於通縮邊緣。製造商的出廠價格指數也一直在下降。

「這顯示中國的內部需求很弱，同時來自全球其它地方的需求也在減弱，很讓人擔心，」香港科技大學客座教授艾西亞（Alicia Garcia-Herrero）說。

「通縮不會對中國有所幫助。債務問題會變得更加沉重。這些都不是好消息。」她說。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 大多數發達經濟體會在新冠限制措施結束後迎來消費暴漲，但這種情況在中國沒有發生。

為何通縮會成為問題？

中國為全世界製造了相當比例的商品。

如果中國通縮繼續，潛在的積極面是這將對全球其它地方應付通膨有幫助，包括英國。

但是，如果降價的「中國製造」充斥全球市場，可能會對其它國家的製造業帶來負面影響，比如衝擊商業投資，影響就業。

中國的價格下降還可能影響公司盈利和市民消費，隨後影響到原本就很搞的失業率。

它還可能導致作為全球主要市場的中國需求減弱，在能源、生產資料、食品等方面衝擊全球出口貿易。

這對中國經濟意味著什麼

中國經濟正在面臨諸多困難，比如，中國從新冠疫情影響中復甦的速度低於預期。

周二公布的數據顯示，今年7月份中國進出口同比下降13.6%。其中，出口同比下降14.5%；進口同比下降12.4%。低迷的貿易數據增加了外界對於中國經濟放緩的擔憂。

中國還在忙於應對房地產市場危機，最大的房地產開發商恆大面臨崩潰。

中國政府一直試圖強調所有這些事情仍然受控，但截至目前還在避免出台刺激經濟增長的大招。

康奈爾大學貿易政策與經濟學教授埃斯瓦爾・普拉薩德（Prof Eswar Prasad）說，對於中國復甦來說，最重要的因素是重塑投資人和消費者的信心。

「真正重要的一點是政府能否讓私營部門重塑信心，家庭能夠外出，多花錢而不是多存款。商界開始投資，這在目前還沒有實現。」他說。

「我認為會看到明顯的刺激措施，包括減稅。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九