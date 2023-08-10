尼日政變：俄羅斯擴張、鈾礦恐落入壞人之手⋯⋯世界該關心西非政局的五個原因
我們想讓你知道的是
據信，瓦格納集團有數以千計戰鬥人員派駐於中非共和國和馬利，除了集團自身在當地擁有利潤豐厚的商業利益外，也在支撐著俄羅斯的外交與經濟聯繫。
尼日（Niger）所發生的軍事政變，讓其鄰國擔憂不穩定局勢擴散於非洲薩赫爾地區（Sahel）——一條從大西洋橫跨至紅海的地帶。繼馬利（Mali）與布吉納法索（Burkina Faso）之後，尼日成為了此地區三年來又一個遭軍事奪權的國家。
然而，尼日局勢的影響並不止於薩赫爾地區，對世界政局也有影響。
1. 武裝叛亂四起
尼日本是薩赫爾地區所餘無幾的民主政體，在西方國家眼中也是這一憂患處處，近期暴力襲擊正在增加的地區之中，一個相對穩定的國家。如今軍方奪取權力，人們擔心穩定局面瀕臨瓦解。
尼日設有法軍與美軍基地，兩國軍隊在當地協助打擊「博科聖地」（Boko Haram）與所謂「伊斯蘭國」（IS）的關聯組織。它們的未來如今成了問號。馬利與布吉納法索的軍事政變導致極端分子的暴力襲擊增加。外界擔心尼日也將變成這些團伙的溫床。
2. 政變文化成型
尼日政變意味著，從西面的馬利到東面的蘇丹（Sudan），非洲有一整片土地受軍事政權所控制。薩赫爾地區的專制政權崛起是這一地區民主進程的挫敗。尼日政變或會給其它國家的軍隊壯膽，奪取權力。
這說明了為何西非國家經濟共同體（ECOWAS）對尼日軍政府施加制裁，並威脅要是總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）不獲復位，將對其動武。此舉獲得美國、歐盟和聯合國的廣泛支持。
3. 俄羅斯影響力日趨明顯
政變過後，馬利與布吉納法索與俄羅斯的盟友關係日趨密切，尼日軍政府獲得的印象是，他們也能依樣畫葫蘆。
目前沒有任何證據證明俄羅斯參與了尼日的軍事奪權，克里姆林宮一名發言人促請釋放巴祖姆，和平解決當前危機。
然而，親克里姆林宮的評論人士在國營媒體與電報（Telegram）群上讚揚這場政變，支持政變的示威者揮舞著俄國國旗，譴責前殖民強權法國。還有人擔心俄羅斯瓦格納集團（Wagner Group）僱傭兵在尼日擴張其影響力。
要是尼日跟隨其鄰國投向俄羅斯，尤其是投向瓦格納集團，將導致暴力攻擊、人權侵害與礦業剝削加劇。
布林肯：瓦格納乘人之危前進尼日
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本周接受BBC專訪時稱，他不認為俄羅斯或瓦格納集團僱傭兵鼓動了尼日的軍事政變，但兩者正在「乘人之危」，在薩赫爾地區「自我彰顯勢力」。
布林肯警告說：「凡是瓦格納集團所到之地，死亡、破壞與剝削隨之而來……不安不減反增。」
他還說，已發生在其他國家的情景將在尼日重現。
瓦格納集團據信有數以千計戰鬥人員派駐於中非共和國（CAR）和馬利，除了集團自身在當地擁有利潤豐厚的商業利益外，也在支撐著俄羅斯的外交與經濟聯繫。
4. 鈾元素落入壞人之手
核能發電依賴放射性金屬鈾，尼日的鈾礦佔全球供應將近5%。據歐盟核子機關歐洲原子能共同體（EURATOM）數據，尼日去年是歐盟第二大天然鈾來源。法國也有15%鈾供應源自尼日。
EURATOM稱，要是尼日削減鈾供應，歐洲核能生產不會面臨即時風險，因為核電站已備妥三年庫存。
即便如此，在伊斯蘭武裝分子活躍，俄羅斯與瓦格納集團正在擴張勢力的這一地區，ECOWAS及其西方伙伴都不希望放射性物質落入壞人之手——它既可民用，也可軍用。
5. 移民危機
巴祖姆政府一直與歐洲國家合作，阻止移民（偷渡者）橫渡地中海，並答應從利比亞（Libya）各拘留中心接回數以百計移民。
他還打擊人口販子活動。尼日是西非與北非國家之間的關鍵中轉站。
在軍政府統治下，此等承諾能否維持成疑，尤其當法國與英國等歐洲盟友表態將停止援助尼日之後。這也許會給湧往歐洲的移民潮造成重大影響。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
- 尼日政變為什麼值得各國重視？軍閥不滿與反法民族主義，最終毀掉西方反恐的重要據點
- 尼日政變：軍政府關閉領空，警告將劇烈反擊任何侵犯，並向瓦格納集團求援
- 尼日政變：法國表態支持西非經濟共同體的軍事干預計畫，尼日軍政府是否在期限內讓民選總統復職？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
“尼日政變”的相關議題
- 2023-08-10 尼日政變：俄羅斯擴張、鈾礦恐落入壞人之手⋯⋯世界該關心西非政局的五個原因
- 2023-08-09 尼日政變為什麼值得各國重視？軍閥不滿與反法民族主義，最終毀掉西方反恐的重要據點
- 2023-08-07 尼日政變：軍政府關閉領空，警告將劇烈反擊任何侵犯，並向瓦格納集團求援
Tags：
格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
延伸閱讀
- 台灣業者如何切入全球電池產業鍊？借鑑台積電，共創多元化電池芯解決方案
- 中國掌握全球電車電池半壁江山，寧德時代市占近4成，再以「麒麟電池」奪2022最佳發明
- 台泥旗下電池廠能元科技轉虧為盈，研究電池回收再進軍電動飛行器市場，台北到桃園只要12分鐘
- 王永慶的電動車夢：「台塑新智能」整合集團5大企業，組國家隊進軍新能源市場
- 鴻海電動車電芯中心高雄動土，聯手4台廠打造本土供應鏈，力抗中國電池產業大軍
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航