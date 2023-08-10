選舉倒數11天，厄瓜多總統候選人、前記者維森西奧驚傳當街遇刺身亡

南美國家厄瓜多本月20日將舉行總統大選，力抗貪腐的候選人維森西奧（Fernando Villavicencio）9日卻在首都基多舉辦的造勢活動上遭到暗殺，厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）矢言不會讓犯罪者逍遙法外。而稍早厄瓜多總檢察長辦公室表示，暗殺維森西奧的一名嫌犯在被逮捕後因重傷身亡。

59歲的維森西奧原是一名記者，他在2021年獲選成為國會議員，也是今年總統選舉中第一個宣布參選的候選人，他以「該勇敢的時刻」為競選口號力抗貪腐，並與環保人士岡薩雷斯（Andrea González）搭黨參選，多數民調將他排在8名候選人中的第四或第五名，支持率為7.5%。

#Urgente Andrea González será la primera mujer presidenta del Ecuador en memoria de Fernando Villavicencio. pic.twitter.com/fs9Oia65RX — 🇪🇨 La Data Ec (@LaDataEc) August 10, 2023

槍擊發生在基多一所學校外，維森西奧當時參加完所屬的政黨、厄瓜多中右派「運動建構（Movimiento Construye）舉辦的造勢活動，根據社群媒體上流傳的影片，維森西奧在隨扈的護送下走向停在學校外的一輛白色轎車，在他上車後槍聲大作，據報導維森西奧頭部中了3槍，當場死亡。

🇪🇨 | URGENTE: Momento en que disparan a Fernando Villavicencio en Quito la tarde del miércoles a su salida de un mitin político. pic.twitter.com/Cr6tU3R3uV — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2023

在成為記者以前，維森西奧曾是厄瓜多國有石油公司的工會成員，關注政府的石油合約。他曾因批評前總統拉婓爾（Rafael Correa）而以毀謗罪判處18個月刑期，後來逃到厄瓜多爾境內的原住民領域，後來在秘魯獲得庇護。

維森西奧遇刺前，才於本週二提交一份刑事訴訟，要求總檢察長調查厄瓜多前總統拉婓爾任內石油部門相關官員。而根據其競選辦公室，維森西奧在槍擊發生前就收到了死亡威脅，他已向當局報告此事。

這不是維森西奧第一次經歷暗殺，2022年9月3日凌晨他的家也曾遭遇襲擊。

厄瓜多總統現任拉梭在推特上對總統候選人維森西奧被暗殺感到憤怒和震驚，也向他的妻小表達哀悼，拉梭並保證，「犯罪者不會逍遙法外」：「厄瓜多組織犯罪猖狂，但法律的重擔將會落在他們身上」。拉梭因涉嫌貪污面臨國會彈劾，今年5月以「嚴重的政治危機和國家動盪」為由命令解散國會，提前進行總統與國會選舉，拉梭本人不會參與選舉。

這起事件發生在選前10天，讓候選人無不戰兢。厄瓜多近期也發生數起政治人物的槍擊事件，上月17日國會議員候選人桑切斯（Rider Sanchez）在一起搶案中遭槍擊身亡，而6天後，太平洋港口城市曼塔（Manta）市長、38歲的印其亞戈（Agustin Intriago）在視察公共工程時遭槍殺身亡。今年5月，厄瓜多杜蘭市市長喬尼洛（Luis Chonillo）遇襲案，他在槍擊事件中並未受傷，但有1名警察遇害、數人受傷。

Mayor assassinated in broad daylight as violent crime surges in South American nation. Agustin Intriago, the 38-year-old mayor of the Pacific coast town of Manta, Ecuador, was inspecting public works in the city when he was shot dead on Sunday.😢 pic.twitter.com/l7gjLgbpxb — Sumner (@renmusb1) July 25, 2023

厄瓜多的犯罪率已創下歷史新高，全國兇殺率超過了巴西和墨西哥，為每10萬人中就有25.9人遭到殺害，2021年起這個國家已進入7次緊急狀態。

分析指出，厄瓜多問題的核心是古柯鹼，厄瓜多現已成為哥倫比亞和秘魯古柯鹼轉運和出口中心，厄瓜多西北部、鄰近哥倫比亞邊境的埃斯梅拉達斯，危機特別嚴重。

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核稿編輯：朱家儀