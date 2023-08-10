2023/08/10,
醫療

登革熱全國累計病例逾1200例、擴及台北、新竹等10縣市，疾管署提醒北部留意相關風險

登革熱全國累計病例逾1200例、擴及台北、新竹等10縣市，疾管署提醒北部留意相關風險
圖為高雄市9日新增2例本土登革熱個案，市府防疫團隊到個案住家及工作地周邊範圍加強噴藥防治工作，衛生局並呼籲民眾配合緊急防治後，仍應持續維持住家室內外環境清除積水及做好孳生源清除工作。｜Photo Credit: 高雄市衛生局提供 via 中央社

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疾管署發言人曾淑慧接受媒體聯訪表示，越多縣市有病例，風險就相對越高；雖然北部地區沒有傳播力較強的埃及斑蚊，但白線斑蚊全台都有分布，因此全台都有罹登革熱的風險，尤其颱風剛過，風雨後積水容器增加，登革熱疫情風險也會提升，呼籲民眾積極清除孳生源。

（中央社）疾管署表示，昨（9）日新增96例本土登革熱，含台北市、新竹市各1例，全國累計病例達1261例，分布範圍擴及10縣市，其中台南市累計病例已破千，提醒北部地區也要注意登革熱風險。

台北市出現今年首例本土登革熱病例、是2020年後再度出現的本土病例，個案居住在大同區，曾有台南活動史，已動員社區持續清除孳生源及環境消毒。

依據台北市政府衛生局新聞稿，此名個案於7月30日出現發燒、發冷、盜汗及倦怠等症狀，8月4日至醫療院所就醫後通報採檢，登革熱NS1抗原快篩陽性，9日經疾管署綜合研判為登革熱確診。

台北市政府衛生局8月4日傍晚接獲醫院通報後即進行疫調，於5-8日動員社區持續進行個案居住地半徑100公尺內孳生源清除及環境噴消，8日由林奕華副市長召開台北市登革熱工作會報，9日疾管署研判確診後，立即成立大同區級應變工作小組，持續動員社區進行環境整頓及衛教，同時進行同住者3人及附近住戶健康監測，目前均無症狀。

衛生福利部疾病管制署新聞資料指出，昨日新增96例登革熱本土病例，個案分佈於台南市82例（安南區26例、永康區24例、北區10例、東區10例、南區4例、中西區4例、仁德區2例、關廟區及歸仁區各1例）、雲林縣10例（古坑鄉8例、斗六市2例）、屏東縣2例（均萬丹鄉）、台北市1例（大同區）、新竹市1例（北區）。

國內今年本土病例累計1261例，其中台南市1053例、雲林縣146例、高雄市41例、屏東縣7例、嘉義縣5例、台中市4例、南投縣2例、苗栗縣、新竹市及台北市各1例。全台累計9例重症，另有1例死亡。

出現首例本土確診案例的縣市另有新竹市及苗栗縣。

依據新竹市衛生局新聞稿，該局8日晚間接獲通報1例登革熱快篩陽性病例，初步疫調得知個案無國外旅遊史，但有台南市停留足跡，研判為外縣市移入病例，目前血清檢體已送昆陽實驗室確認中，如為確診則為該市今年第1例登革熱本土確定病例，目前此名疑似感染個案已安置醫院隔離中，衛生局亦第一時間展開疫情調查、啟動相關防治措施。

新竹市衛生局說明，個案為27歲男性，無國外旅遊史，平日工作於新竹、假日返回台南市永康區，8月7日返回工作地，於凌晨出現發燒不舒服症狀，經醫院就醫後採檢NS1陽性，目前收住單人病房、掛蚊帳、捕蚊燈使用。

苗栗縣衛生局說明，該縣首例病例為服勤軍人，近期無國外旅遊史，日常生活活動地點主要在兵營為主，7月22至23日有台南市活動史。

苗栗縣衛生局表示，個案7月28日有發燒、噁心、頭痛、肌肉痛、關節痛症狀至醫院就醫，流感快篩陰性給予藥物治療，因症狀未改善8月3日再度就醫以登革熱快篩試劑（NS1）快篩陽性，8月6日經疾病管制署檢驗判定為確診病例。

苗栗縣衛生局説，疫調時個案主訴大部分時間皆在兵營中，但為維護社區安全，衛生局協同環保局、市公所及衛生所人員前往兵營及周邊社區進行孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作。

疾管署發言人曾淑慧接受媒體聯訪表示，越多縣市有病例，風險就相對越高；雖然北部地區沒有傳播力較強的埃及斑蚊，但白線斑蚊全台都有分布，因此全台都有罹登革熱的風險，尤其颱風剛過，風雨後積水容器增加，登革熱疫情風險也會提升，呼籲民眾積極清除孳生源。

曾淑慧指出，根據先前預擬的分級措施，目前仍然維持第3級防疫階段，不過會持續視疫情狀況滾動式檢討、修正。

登革熱屬第二類法定傳染病，由地方政府主責。疾管署先前說明，登革熱中央流行疫情應變機制共分3級；第3級為當登革熱出現本土病例，且任1縣市成立縣市級指揮中心，則召集疫情發生縣市召開行政院重要蚊媒傳染病防治聯繫會議，同時於疾管署成立應變工作組，由署長莊人祥擔任主席。

若有任2縣市成立縣市級指揮中心，或任1縣市成立指揮中心、但疫情超過該縣市負荷，就會進入第2級，報請行政院同意成立中央流行疫情指揮中心，由衛福部長或環保署長擔任指揮官；若升級後，疫情連續3週都無反轉，則提升為1級開設，並簽請行政院指派指揮官。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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