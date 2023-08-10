登革熱全國累計病例逾1200例、擴及台北、新竹等10縣市，疾管署提醒北部留意相關風險
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疾管署發言人曾淑慧接受媒體聯訪表示，越多縣市有病例，風險就相對越高；雖然北部地區沒有傳播力較強的埃及斑蚊，但白線斑蚊全台都有分布，因此全台都有罹登革熱的風險，尤其颱風剛過，風雨後積水容器增加，登革熱疫情風險也會提升，呼籲民眾積極清除孳生源。
（中央社）疾管署表示，昨（9）日新增96例本土登革熱，含台北市、新竹市各1例，全國累計病例達1261例，分布範圍擴及10縣市，其中台南市累計病例已破千，提醒北部地區也要注意登革熱風險。
台北市出現今年首例本土登革熱病例、是2020年後再度出現的本土病例，個案居住在大同區，曾有台南活動史，已動員社區持續清除孳生源及環境消毒。
依據台北市政府衛生局新聞稿，此名個案於7月30日出現發燒、發冷、盜汗及倦怠等症狀，8月4日至醫療院所就醫後通報採檢，登革熱NS1抗原快篩陽性，9日經疾管署綜合研判為登革熱確診。
台北市政府衛生局8月4日傍晚接獲醫院通報後即進行疫調，於5-8日動員社區持續進行個案居住地半徑100公尺內孳生源清除及環境噴消，8日由林奕華副市長召開台北市登革熱工作會報，9日疾管署研判確診後，立即成立大同區級應變工作小組，持續動員社區進行環境整頓及衛教，同時進行同住者3人及附近住戶健康監測，目前均無症狀。
衛生福利部疾病管制署新聞資料指出，昨日新增96例登革熱本土病例，個案分佈於台南市82例（安南區26例、永康區24例、北區10例、東區10例、南區4例、中西區4例、仁德區2例、關廟區及歸仁區各1例）、雲林縣10例（古坑鄉8例、斗六市2例）、屏東縣2例（均萬丹鄉）、台北市1例（大同區）、新竹市1例（北區）。
國內今年本土病例累計1261例，其中台南市1053例、雲林縣146例、高雄市41例、屏東縣7例、嘉義縣5例、台中市4例、南投縣2例、苗栗縣、新竹市及台北市各1例。全台累計9例重症，另有1例死亡。
出現首例本土確診案例的縣市另有新竹市及苗栗縣。
依據新竹市衛生局新聞稿，該局8日晚間接獲通報1例登革熱快篩陽性病例，初步疫調得知個案無國外旅遊史，但有台南市停留足跡，研判為外縣市移入病例，目前血清檢體已送昆陽實驗室確認中，如為確診則為該市今年第1例登革熱本土確定病例，目前此名疑似感染個案已安置醫院隔離中，衛生局亦第一時間展開疫情調查、啟動相關防治措施。
新竹市衛生局說明，個案為27歲男性，無國外旅遊史，平日工作於新竹、假日返回台南市永康區，8月7日返回工作地，於凌晨出現發燒不舒服症狀，經醫院就醫後採檢NS1陽性，目前收住單人病房、掛蚊帳、捕蚊燈使用。
苗栗縣衛生局說明，該縣首例病例為服勤軍人，近期無國外旅遊史，日常生活活動地點主要在兵營為主，7月22至23日有台南市活動史。
苗栗縣衛生局表示，個案7月28日有發燒、噁心、頭痛、肌肉痛、關節痛症狀至醫院就醫，流感快篩陰性給予藥物治療，因症狀未改善8月3日再度就醫以登革熱快篩試劑（NS1）快篩陽性，8月6日經疾病管制署檢驗判定為確診病例。
苗栗縣衛生局説，疫調時個案主訴大部分時間皆在兵營中，但為維護社區安全，衛生局協同環保局、市公所及衛生所人員前往兵營及周邊社區進行孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作。
疾管署發言人曾淑慧接受媒體聯訪表示，越多縣市有病例，風險就相對越高；雖然北部地區沒有傳播力較強的埃及斑蚊，但白線斑蚊全台都有分布，因此全台都有罹登革熱的風險，尤其颱風剛過，風雨後積水容器增加，登革熱疫情風險也會提升，呼籲民眾積極清除孳生源。
曾淑慧指出，根據先前預擬的分級措施，目前仍然維持第3級防疫階段，不過會持續視疫情狀況滾動式檢討、修正。
登革熱屬第二類法定傳染病，由地方政府主責。疾管署先前說明，登革熱中央流行疫情應變機制共分3級；第3級為當登革熱出現本土病例，且任1縣市成立縣市級指揮中心，則召集疫情發生縣市召開行政院重要蚊媒傳染病防治聯繫會議，同時於疾管署成立應變工作組，由署長莊人祥擔任主席。
若有任2縣市成立縣市級指揮中心，或任1縣市成立指揮中心、但疫情超過該縣市負荷，就會進入第2級，報請行政院同意成立中央流行疫情指揮中心，由衛福部長或環保署長擔任指揮官；若升級後，疫情連續3週都無反轉，則提升為1級開設，並簽請行政院指派指揮官。
新聞來源
- 本土登革熱擴及10縣市 台北、竹市也現蹤（中央社）
- 台北市出現今年首例本土登革熱病例，市府跨局處動員環境孳清、噴消，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」（台北市政府衛生局新聞稿）
- 有關本市疑似登革熱案例 市府：接獲通報第一時間展開相關防治措施（新竹市衛生局新聞稿）
- 苗栗縣出現今年首例本土登革熱確診案例（苗栗縣政府衛生局新聞稿）
延伸閱讀
- 登革熱本土病例累計630例、出現首例死亡，疾管署提醒：颱風後病媒蚊指數會飆高
- 登革熱本土病例累計425例創近10年同期最高，醫師：無症狀感染者多形成防疫盲點
- 【圖表】回顧台灣登革熱疫情：哪一年發生過大爆發？哪幾個縣市累計病例最多？
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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第一原則：了解自己與工作的關係
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如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
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