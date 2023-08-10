朱立倫批民進黨債留子孫「國民人均負債105萬元」，財政部：潛藏負債不應計入

朱立倫批民進黨債留子孫，國民人均負債105萬元

（中央社）國民黨主席朱立倫昨（9）日說，政府不斷舉債，把特別預算當常態的不特別預算，變成每一年的常態預算，是所有民主國家沒看過的；中華民國現有負債加潛藏負債，可能有新台幣24兆多元，國民平均負債達105萬元，請民進黨解釋是不是債留子孫。

對此，財政部指出，計算平均每人負債不應加計或有給付責任，根據國債鐘資料，截至今（2023）年7月31日止，中央政府長短期債務未償餘額合計新台幣5兆9938億元，平均每人負擔債務為25.6萬元。

朱立倫下午在國民黨中常會上說，前瞻基礎建設即將要邁入第4期特別預算，民進黨政府不斷舉債、債台高築，把特別預算當常態的不特別預算，變成每一年的常態預算，民主國家沒看過如此破壞預算制度的做法。

朱立倫也說，中華民國的總負債若只看表面數字，到7月底約6兆元，但還有許多隱藏在各個基金或其他政府相關作業的預算，連這些潛藏負債都加起來的話，照民進黨的講法有18兆多元，總和現在負債高達24兆多，每個國民平均負債約105萬元。請民進黨解釋一下，這是不是叫債台高築，是不是債留子孫、債留曾孫。

朱立倫表示，民進黨執政7年多來11次的特別預算，且光今年就要增加4000多億元舉債，明年還要4000多億元，還延續到下任政府，如果真如民進黨反駁說沒有，那就把多舉債的這2兆多元全部還完，再來面對國民。民進黨政府「要5毛給10元」作法浪費公帑，把鋪馬路、修停車場，或活動中心、文化中心、棒球場修繕全變成特別預算，那以後政府常態預算乾脆只要編公務人員薪水就好，剩下的全部都是特別預算。

此外，國民黨總統參選人侯友宜在昨天提出能源政策，朱立倫說，這場選戰不只是和平與戰爭的選戰，這更是光明台灣跟黑暗台灣的選戰。如果再照民進黨現在的能源政策走下去，將走向不斷停電、跳電、缺電、污染的黑暗台灣。未來不但要減碳，而且要去煤，要用清淨能源如核電或綠能來取代，這是光明、不缺電、永續環境、國家安全、能源安全的台灣。

Photo Credit: 中央社 朱立倫（中）指民進黨政府不斷舉債、債台高築，把特別預算當常態的不特別預算，變成每一年的常態預算，民主國家沒看過如此破壞預算制度的做法。

朱立倫稱國民人均負債105萬元，財部：潛藏負債不應計入

（中央社）國民黨主席朱立倫昨天質疑，國民人均負債高達新台幣105萬元。財政部昨天晚間表示，依國際組織標準，政府未來或有給付責任（潛藏負債）不計入政府負債，截至今年6月底國民人均負債不到30萬元。

朱立倫昨天在國民黨中常會上表示，中華民國現有負債加上潛藏負債，總計負債規模達到24兆元，換算平均每人負債約105萬元，這是否為債台高築、債留子孫曾孫。

財政部昨天晚間發布3點澄清。第一，依國際組織IMF（國際貨幣基金）標準，政府未來或有給付責任可採備註或補充報告方式揭露，不計入政府負債。

財政部說明，各級政府未來或有給付責任，除了政府未來編列預算支應外，另可透過費率調整、給付條件改變、改善經營績效及保險財務結構因應，未必成為實質債務，因此依國際組織標準不計入政府負債，計算平均每人負擔債務時不應加計或有給付責任。

第二，截至今年6月底止，中央政府長期債務實際數為5兆8338億元，若加計地方政府6667億元，合計約為6兆5004億元，並非外界所稱24兆元。

第三，截至今年6月底止中央政府長、短期債務實際數合計6兆288億元，除以人口數2336萬1084人，平均每人負債為25.8萬元。

財政部進一步指出，若加計地方政府部分，各級政府債務總計為6兆7561億元，除以人口數後，平均各級政府每人負擔債務28.9萬元，並非外界所稱每人負擔債務105萬元。

財政部：潛藏負債未必成實質債務，人均負債25.6萬

（中央社）國民黨主席朱立倫昨天質疑，每人平均負債為新台幣105萬元；財政部回應，潛藏負債未必會成為實質債務，不應加計納入每人平均負債，截至今年7月底，平均每人負擔債務為25.6萬元。

朱立倫昨天國民黨中常會上表示，中華民國現有負債加上潛藏負債，總計負債規模達到24兆元，換算平均每人負債約105萬元，請民進黨解釋，這是否為債台高築、債留子孫曾孫。

財政部回應，各級政府未來或有給付責任（潛藏負債），除了政府未來編列預算支應外，可透過費率調整、給付條件改變、改善經營績效及保險財務結構因應，未必成為實質債務，因此計算平均每人負債不應加計或有給付責任。

財政部進一步指出，根據國債鐘資料，截至今年7月31日止，中央政府長短期債務未償餘額合計新台幣5兆9938億元，平均每人負擔債務為25.6萬元。

民進黨發言人張志豪也說，國民黨的指控完全是惡意扭曲，目前國家的5兆多元債務中，有1.73兆元就是前總統馬英九造成的，但國民黨卻隻字不提，企圖將長久累積的國債全部扣到蔡政府頭上，根本就是「竹篙湊菜刀」。

張志豪說，蔡政府執政這些年，托育長照等社福照顧逐年增加補貼補助，但人民的稅沒有增加，負擔更少。請國民黨造謠攻擊前，先正視面對，因為這些都是無法抹滅的事實。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航