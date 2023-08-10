朱立倫批民進黨債留子孫「國民人均負債105萬元」，財政部：潛藏負債不應計入
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朱立倫昨天國民黨中常會上表示，中華民國現有負債加上潛藏負債，總計負債規模達到24兆元，換算平均每人負債約105萬元。財政部回應，各級政府未來或有給付責任（潛藏負債），除了政府未來編列預算支應外，可透過費率調整、給付條件改變、改善經營績效及保險財務結構因應，未必成為實質債務。
朱立倫批民進黨債留子孫，國民人均負債105萬元
（中央社）國民黨主席朱立倫昨（9）日說，政府不斷舉債，把特別預算當常態的不特別預算，變成每一年的常態預算，是所有民主國家沒看過的；中華民國現有負債加潛藏負債，可能有新台幣24兆多元，國民平均負債達105萬元，請民進黨解釋是不是債留子孫。
對此，財政部指出，計算平均每人負債不應加計或有給付責任，根據國債鐘資料，截至今（2023）年7月31日止，中央政府長短期債務未償餘額合計新台幣5兆9938億元，平均每人負擔債務為25.6萬元。
朱立倫下午在國民黨中常會上說，前瞻基礎建設即將要邁入第4期特別預算，民進黨政府不斷舉債、債台高築，把特別預算當常態的不特別預算，變成每一年的常態預算，民主國家沒看過如此破壞預算制度的做法。
朱立倫也說，中華民國的總負債若只看表面數字，到7月底約6兆元，但還有許多隱藏在各個基金或其他政府相關作業的預算，連這些潛藏負債都加起來的話，照民進黨的講法有18兆多元，總和現在負債高達24兆多，每個國民平均負債約105萬元。請民進黨解釋一下，這是不是叫債台高築，是不是債留子孫、債留曾孫。
朱立倫表示，民進黨執政7年多來11次的特別預算，且光今年就要增加4000多億元舉債，明年還要4000多億元，還延續到下任政府，如果真如民進黨反駁說沒有，那就把多舉債的這2兆多元全部還完，再來面對國民。民進黨政府「要5毛給10元」作法浪費公帑，把鋪馬路、修停車場，或活動中心、文化中心、棒球場修繕全變成特別預算，那以後政府常態預算乾脆只要編公務人員薪水就好，剩下的全部都是特別預算。
此外，國民黨總統參選人侯友宜在昨天提出能源政策，朱立倫說，這場選戰不只是和平與戰爭的選戰，這更是光明台灣跟黑暗台灣的選戰。如果再照民進黨現在的能源政策走下去，將走向不斷停電、跳電、缺電、污染的黑暗台灣。未來不但要減碳，而且要去煤，要用清淨能源如核電或綠能來取代，這是光明、不缺電、永續環境、國家安全、能源安全的台灣。
朱立倫稱國民人均負債105萬元，財部：潛藏負債不應計入
（中央社）國民黨主席朱立倫昨天質疑，國民人均負債高達新台幣105萬元。財政部昨天晚間表示，依國際組織標準，政府未來或有給付責任（潛藏負債）不計入政府負債，截至今年6月底國民人均負債不到30萬元。
朱立倫昨天在國民黨中常會上表示，中華民國現有負債加上潛藏負債，總計負債規模達到24兆元，換算平均每人負債約105萬元，這是否為債台高築、債留子孫曾孫。
財政部昨天晚間發布3點澄清。第一，依國際組織IMF（國際貨幣基金）標準，政府未來或有給付責任可採備註或補充報告方式揭露，不計入政府負債。
財政部說明，各級政府未來或有給付責任，除了政府未來編列預算支應外，另可透過費率調整、給付條件改變、改善經營績效及保險財務結構因應，未必成為實質債務，因此依國際組織標準不計入政府負債，計算平均每人負擔債務時不應加計或有給付責任。
第二，截至今年6月底止，中央政府長期債務實際數為5兆8338億元，若加計地方政府6667億元，合計約為6兆5004億元，並非外界所稱24兆元。
第三，截至今年6月底止中央政府長、短期債務實際數合計6兆288億元，除以人口數2336萬1084人，平均每人負債為25.8萬元。
財政部進一步指出，若加計地方政府部分，各級政府債務總計為6兆7561億元，除以人口數後，平均各級政府每人負擔債務28.9萬元，並非外界所稱每人負擔債務105萬元。
財政部：潛藏負債未必成實質債務，人均負債25.6萬
（中央社）國民黨主席朱立倫昨天質疑，每人平均負債為新台幣105萬元；財政部回應，潛藏負債未必會成為實質債務，不應加計納入每人平均負債，截至今年7月底，平均每人負擔債務為25.6萬元。
朱立倫昨天國民黨中常會上表示，中華民國現有負債加上潛藏負債，總計負債規模達到24兆元，換算平均每人負債約105萬元，請民進黨解釋，這是否為債台高築、債留子孫曾孫。
財政部回應，各級政府未來或有給付責任（潛藏負債），除了政府未來編列預算支應外，可透過費率調整、給付條件改變、改善經營績效及保險財務結構因應，未必成為實質債務，因此計算平均每人負債不應加計或有給付責任。
財政部進一步指出，根據國債鐘資料，截至今年7月31日止，中央政府長短期債務未償餘額合計新台幣5兆9938億元，平均每人負擔債務為25.6萬元。
民進黨發言人張志豪也說，國民黨的指控完全是惡意扭曲，目前國家的5兆多元債務中，有1.73兆元就是前總統馬英九造成的，但國民黨卻隻字不提，企圖將長久累積的國債全部扣到蔡政府頭上，根本就是「竹篙湊菜刀」。
張志豪說，蔡政府執政這些年，托育長照等社福照顧逐年增加補貼補助，但人民的稅沒有增加，負擔更少。請國民黨造謠攻擊前，先正視面對，因為這些都是無法抹滅的事實。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！