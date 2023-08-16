日本學者大前研一建議以「畢業生薪資」當成學校排名的依據，台灣也該這麼做嗎？
我們想讓你知道的是
本文解析台灣教育體系面臨著多重挑戰。由於社會對學歷的追求，學生人數下降，私立科大招生陷入危機。此外，大學排名體系也呈現混亂，四技二專轉為科技大學，家長依然偏好綜合大學。日本經濟學家大前研一提出以「畢業生薪資」作為排名依據的建議，而作者也認為應加入「幸福感」和「生活品質」作為評估標準。
鄰居B先生在竹科半導體公司上班，常跟我一起打球，他大學以前是學霸，很會考試，也很聰明。
台科大畢業後，他與叔叔到桃園拉拉山上創業開民宿，還在民宿的後山種水蜜桃，之後聘用一些原住民，開發山上的民宿業和農業，年紀輕輕就賺了第一桶金，也有不錯的被動收入。
後來因為家人考量到家裡的孩子長大，需要更多好的教育和文化刺激，也剛好有朋友想創業，就被邀請到竹科一起創立一間半導體相關產業的公司。
他跟我說：「我覺得應該恢復聯考制度，現在108課綱搞得那麼複雜，但是都在做paperwork，看誰的點數做比較多、比較漂亮。以前聯考雖然重視知識記憶與理解，但是沉住氣讀得下那些無聊的書的人，才能培養未來在職場上的堅毅力和忍耐力。」講得義正嚴詞，似乎好像也蠻有道理的。
B先生認為無法上好大學的就是比較沒有堅毅力，沒辦法忍受無聊的人，這些人畢業後也比較沒有進大公司的特質，他認為人生的勝利公式是：
高堅毅力＝進頂尖大學＝畢業後進好公司
聯考正是這種公式最好的評量方法，這樣的公式聽起來好像合理，所以台灣真的該回到聯考制度嗎？
經過聯考篩選的學生，能否符合企業的選才標準？
若照著傳統教育的目的是找到好工作的話，我們先來檢視一下，依照聯考這種重視知識獲得，及忍耐讀下無聊的學科的訓練（如B先生所言是堅毅力），是否能夠符合企業的要求？
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2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
我們想讓你知道的是
今年9月11日至15日，數位發展部與台灣微軟攜手舉辦「2023 DevDays Asia 亞太技術年會」，此次活動以人工智慧（AI）及其衍生技術為主題，邀集美國微軟總部頂尖專家、高階經理人及產業資深開發者集聚一堂，幫助會眾掌握技術趨勢與開發框架！
放眼全球高科技產業趨勢與脈動，生成式AI、5G、物聯網，種種頂流技術的迭代，掀起撼動世界的大浪。不只越來越多硬體、服務導入AI運算、流程機器人（RPA）等引發產業創新，過去未曾想像的產業應用也接連開發。不過，技術革新並非無中生有，產學各界的開發者與技術人才，才是促成技術突破的根基。
2023年9月，一年一度的「DevDays Asia亞太技術年會」即將於台北、高雄盛大舉辦，邀請美國微軟總部的頂尖專家、相關產業高階經理人以及各行各業的資深開發者共襄盛舉。
DevDays Asia四大議題：80+場主題議程，技術開發、營運應用全都包
今年度年會主軸定為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，邀請30位以上美國微軟總部的頂尖開發者及經理人，針對「年度重磅議題」、「AI雲端技術」、「產業新局賦能」、「前中後台連結」四大議題，分別開設超過80場的主題議程。細節主題含括如生成式AI、5G與物聯網應用、低代碼開發當今最有價值的技術創新領域；以及商務流程優化、資安法遵甚至企業永續等營運實務，幫助來賓掌握最新的技術趨勢與開發框架，獲得最具商業潛力的技術能力。
另一方面，當「技術」成為最大化商業應用與人才價值的關鍵，不只開發者與技術人才成為世界趨勢的造浪者，企業之間的合作、應用也牽動著整體大局的走向，於是，本次年會也將在台北、高雄兩地，現場展示新創與企業實際落地的商業案例。
除此之外，主辦單位更打造「全場域沈浸式學習」，不只持續舉辦每年備受歡迎的Hands on Lab實戰工作坊課程，也把整個會場打造成開發者的學習聖殿，不管是主要議程還是場邊交流，會場內每個轉角都藏有技術彩蛋等你解鎖。最特別的是，今年還特別新增「開發者Lounge聊天吧」，讓開發者與經理人盡情交流洞察與趨勢。
不只技術開發者，不容錯過的亞洲旗艦開發盛會！
不論是技術開發者、經理人、商業顧問還是新創業者，只要你需要參與產業未來，不管是想要尋找創新靈感、驗證技術策略，還是獲取實用的技術新知、強化專業人脈與學習能力，放眼亞洲僅此一場的旗艦開發盛會「DevDays Asia 2023」絕對是你不能錯過的活動。而且，只要報名並全程參加單日活動，會後填寫調查問卷，還可以獲得DevDays Asia 2023的特製實用好禮！
DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
報名連結：歡迎點此報名
－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
報名連結：歡迎點此報名