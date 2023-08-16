日本學者大前研一建議以「畢業生薪資」當成學校排名的依據，台灣也該這麼做嗎？

鄰居B先生在竹科半導體公司上班，常跟我一起打球，他大學以前是學霸，很會考試，也很聰明。

台科大畢業後，他與叔叔到桃園拉拉山上創業開民宿，還在民宿的後山種水蜜桃，之後聘用一些原住民，開發山上的民宿業和農業，年紀輕輕就賺了第一桶金，也有不錯的被動收入。

後來因為家人考量到家裡的孩子長大，需要更多好的教育和文化刺激，也剛好有朋友想創業，就被邀請到竹科一起創立一間半導體相關產業的公司。

他跟我說：「我覺得應該恢復聯考制度，現在108課綱搞得那麼複雜，但是都在做paperwork，看誰的點數做比較多、比較漂亮。以前聯考雖然重視知識記憶與理解，但是沉住氣讀得下那些無聊的書的人，才能培養未來在職場上的堅毅力和忍耐力。」講得義正嚴詞，似乎好像也蠻有道理的。

B先生認為無法上好大學的就是比較沒有堅毅力，沒辦法忍受無聊的人，這些人畢業後也比較沒有進大公司的特質，他認為人生的勝利公式是：

高堅毅力＝進頂尖大學＝畢業後進好公司

聯考正是這種公式最好的評量方法，這樣的公式聽起來好像合理，所以台灣真的該回到聯考制度嗎？

經過聯考篩選的學生，能否符合企業的選才標準？

若照著傳統教育的目的是找到好工作的話，我們先來檢視一下，依照聯考這種重視知識獲得，及忍耐讀下無聊的學科的訓練（如B先生所言是堅毅力），是否能夠符合企業的要求？